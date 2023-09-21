Минюст запретит частным экспертам анализировать самострои для судебных споров

Как Минюст ограничивал частные экспертизы

В 2022 г. Минюст предложил запретить проведение негосударственных экспертиз по уголовным делам, делам, связанным с терроризмом и экстремизмом, а также экономическим преступлениям. В ведомстве подчеркивали, что при нехватке специалистов в госкомпаниях будет рассмотрен вопрос об увеличении их количества.

В марте этого года правительство опубликовало распоряжение, согласно которому только государственные судебно-экспертные организации могут проводить судебную лингвистическую и судебную психолого-лингвистическую экспертизы по уголовным делам о преступлениях, связанных с проявлением терроризма и экстремизма; судебную экономическую экспертизу (финансово-экономическую, финансово-аналитическую, налоговую) по уголовным делам о преступлениях, связанных с неуплатой налогов и сборов и причинением ущерба природным ресурсам; судебную экономическую экспертизу (финансово-экономическую, финансово-аналитическую) по уголовным делам о преступлениях, связанных с нецелевым расходованием и хищением бюджетных средств, а также при проверке сообщений о таких преступлениях.