Минюст запретит частным экспертам анализировать самострои для судебных споров

Минюст запретит частным экспертам анализировать самострои для судебных споровТакие вопросы включат в перечень проводимых государством экспертиз
Проводить экспертизы по гражданским делам о самовольном строительстве смогут только государственные судебно-экспертные организации. Проект распоряжения правительства о включении такого вида экспертиз в перечень проводимых государством Минюст опубликовал на портале проектов нормативно-правовых актов.
Судебно-строительная экспертиза определяет техническую безопасность зданий для проживания и эксплуатации, а также устанавливает искажения в облике объекта культурного наследия в случае пристройки к нему. В пояснительной записке к проекту отмечается, что дела, связанные с самостроями, имеют «общественное значение и направлены на обеспечение общественной безопасности». Представители Минюста указывают, что «зачастую на практике физические или юридические лица, принимая во внимание, что построенное самовольно здание или сооружение (дом, пристройка к дому) подлежит сносу или приведению в соответствие с требованиями законодательства, ходатайствуют о назначении экспертизы в негосударственные экспертные организации». Это, считают в Минюсте, создает риски вынесения «договорных заключений», на основании которых самовольные постройки могут быть признаны законными.
У государственных же экспертных организаций, считает Минюст, обеспечивается контроль качества, обеспечиваемый требованиями к квалификации экспертов: наличие высшего образования, дополнительного профессионального образования по конкретной экспертной специальности, аттестации на право самостоятельного производства судебной экспертизы.
В российских судах довольно часто рассматривают дела о самовольном строительстве, которые, как правило, касаются узаконивания построек, говорит юрист Эльвира Степенникова. За 2022 г. по ст. 222 ГК РФ (самовольная постройка) рассмотрено 11 956 дел, уточнила адвокат Оксана Грикевич.
Как Минюст ограничивал частные экспертизы
В 2022 г. Минюст предложил запретить проведение негосударственных экспертиз по уголовным делам, делам, связанным с терроризмом и экстремизмом, а также экономическим преступлениям. В ведомстве подчеркивали, что при нехватке специалистов в госкомпаниях будет рассмотрен вопрос об увеличении их количества.
В марте этого года правительство опубликовало распоряжение, согласно которому только государственные судебно-экспертные организации могут проводить судебную лингвистическую и судебную психолого-лингвистическую экспертизы по уголовным делам о преступлениях, связанных с проявлением терроризма и экстремизма; судебную экономическую экспертизу (финансово-экономическую, финансово-аналитическую, налоговую) по уголовным делам о преступлениях, связанных с неуплатой налогов и сборов и причинением ущерба природным ресурсам; судебную экономическую экспертизу (финансово-экономическую, финансово-аналитическую) по уголовным делам о преступлениях, связанных с нецелевым расходованием и хищением бюджетных средств, а также при проверке сообщений о таких преступлениях.
Это связано с тем, говорит Степенникова, что чаще всего собственники не могут узаконить сооружение через уполномоченные органы, например когда к законному объекту сделана пристройка или когда реализация проекта строительства нарушает запланированные сроки. Необходимость в экспертизе, по ее словам, обычно возникает у ответчика, для него это возможность помешать сносу здания. «Практика сложилась так, что госорганы ходатайствуют о проведении экспертизы специалистами при Минюсте, за ответчиком же оставалось право предлагать частных исследователей. Суд выбирал на свое усмотрение более подходящих, но чаще всего назначались государственные», – отметила юрист.
Какой-то явной проблемы с качеством негосударственных экспертов в этой области нет, считает заведующий МГКА бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов. «В отличие от уголовных дел негативные последствия возможной экспертной ошибки гораздо ниже», – отметил юрист. Эти ошибки регулируются процессуальным законодательством, в таких случаях оно предусматривает возможность проведения дополнительной или повторной судебной экспертизы.
Прецеденты получения экспертиз с ошибками от частных компаний встречаются «довольно редко», сказал эксперт в сфере гражданского права Родион Юрьев. Он предположил, что такая инициатива Минюста может быть нацелена на то, чтобы «в принципе прекратить право собственности на самострой». По статистике, большая часть ошибок приходится как раз на заключения государственных экспертов, в результате чего и назначаются дополнительные или повторные экспертизы, отметил общественный уполномоченный по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценки и оспариванию кадастровой стоимости в Москве Кирилл Кулаков.