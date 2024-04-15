Экс-гендиректор Merlion получил 22 года колонии за взятки и фальсификацию дела

Экс-гендиректор Merlion получил 22 года колонии за взятки и фальсификацию делаПри этом суд взыскал с Вячеслава Симоненко 2 млн рублей вместо 2 млрд по гражданскому иску
Хорошевский суд Москвы приговорил к 22 годам колонии строгого режима бывшего гендиректора IT-дистрибутора Merlion Вячеслава Симоненко, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Валерия Асуева.
Симоненко, согласно приговору, признан виновным в покушении на получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), организации преступного сообщества (ст. 210 УК), даче заведомо ложных показаний (ст. 307 УК) и заведомо ложном доносе (ст. 306 УК).
Прокуратура в прениях запрашивала для него наказание в виде 24 лет в колонии.
Вместе с тем гособвинитель просил суд удовлетворить гражданский иск к подсудимому на сумму около 2 млрд руб. Судья Дмитрий Зиняков удовлетворил иск, но не в полном размере – с Симоненко взыскали лишь по 2 млн руб. в пользу каждого из потерпевших.
О задержании Симоненко стало известно в феврале 2022 г. Вину он не признал. Его защитники просили суд оправдать их доверителя.
Судебный процесс в Хорошевском суде длился недолго – с ноября 2023 г. Изначально Симоненко был потерпевшим по уголовному делу, фигурантами по которому проходили совладельцы Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов, а также начальник службы безопасности компании и бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин. В 2020 г. экс-гендиректор обвинил их в организации покушения на него в 2015 г. В том же году их арестовали по обвинению в покушении на убийство (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК) и умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК). Бизнесмены отрицали причастность к предполагаемому покушению и обвиняли бывшего гендиректора в инсценировке и попытке рейдерского захвата.
Фигуранты находились в СИЗО несколько месяцев, спустя два года уголовное дело в их отношении было прекращено в связи отсутствием события преступления. Впоследствии Симоненко сам оказался под стражей за ложное обвинение.
«Коммерсантъ» писал, что в сентябре 2015 г., по утверждению Симоненко, его хотели сжечь в его собственном доме под Красногорском (Московская область) вместе с женой и детьми. По его словам, покушение стало следствием его конфликта с совладельцами Merlion, от которых он безуспешно добивался выплаты причитавшихся ему $4,5 млн после его выхода из руководства подразделением Merlion – Tegrus.
В конце января 2022 г. московский следователь Алексей Неснов, который ранее вел дело в отношении Левина, Карчева, Мангутова и Абрамова, был заочно арестован по обвинению в коррупции и находится в международном розыске. ТАСС со ссылкой на источник отмечал, что следователю инкриминируется получение взятки в размере около $2,5 млн за решение вопроса по делу владельцев Merlion.
В ноябре 2023 г. стало известно о задержании сотрудников одного из подразделений ФСБ, которые вымогали 5 млрд руб. у руководства компании Merlion за завершение следствия. Они, как утверждается, были задержаны вместе с экс-главой Хорошевского отдела СК Москвы Рустамом Юсуповым, его экс-заместителем Сергеем Ромодановским и бывшим следователем Андреем Жирютиным.
Группа Merlion – одна из крупнейших в России, которая занимается дистрибуцией компьютерной и бытовой техники, электроники и др. Ей принадлежат розничные магазины «Позитроника», «Ситилинк», производитель компьютерной техники iRU и «Сеть компьютерных клиник». В январе 2023 г. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Merlion к ритейлеру «Связной» о взыскании 4,4 млрд руб. долга и около 598 млн руб. неустойки по трем договорам, заключенным в 2021 г. Сейчас «Связной» проходит процедуру банкротства, заявление об этом было подано самой компанией в начале марта 2023 г.