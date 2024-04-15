Экс-гендиректор Merlion получил 22 года колонии за взятки и фальсификацию дела

Судебный процесс в Хорошевском суде длился недолго – с ноября 2023 г. Изначально Симоненко был потерпевшим по уголовному делу, фигурантами по которому проходили совладельцы Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов, а также начальник службы безопасности компании и бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин. В 2020 г. экс-гендиректор обвинил их в организации покушения на него в 2015 г. В том же году их арестовали по обвинению в покушении на убийство (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК) и умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК). Бизнесмены отрицали причастность к предполагаемому покушению и обвиняли бывшего гендиректора в инсценировке и попытке рейдерского захвата.