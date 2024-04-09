Прокуратура запросила 24 года колонии для бывшего топ-менеджера Merlion

Прокуратура запросила 24 года колонии для бывшего топ-менеджера MerlionК Вячеславу Симоненко также заявлен гражданский иск на сумму около 2 млрд рублей
Гособвинитель запросил для бывшего гендиректора IT-дистрибутора Merlion Вячеслава Симоненко 24 года колонии строгого режима. Об этом «Ведомостям» рассказала пресс-секретарь Хорошевского суда Валерия Асуева. Судья Дмитрий Зиняков огласит ему приговор 15 апреля.
Кроме того, прокурор просил удовлетворить заявленный к Симоненко гражданский иск на сумму около 2 млрд руб.
Защитники подсудимого в прениях просили вынести ему оправдательный приговор.
О задержании Симоненко стало известно в феврале 2022 г. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), организации преступного сообщества (ст. 210 УК), даче заведомо ложных показаний (ст. 307 УК) и заведомо ложном доносе (ст. 306 УК).
Судебный процесс в Хорошевском суде длился относительно недолго – с ноября 2023 г. Вину подсудимый не признал. До этого Симоненко проходил в статусе потерпевшего по уголовному делу, фигурантами которого являлись совладельцы Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов, а также начальник службы безопасности компании и бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин.
«Коммерсантъ» писал, что в сентябре 2015 г., по утверждению Симоненко, его хотели сжечь в его собственном доме под Красногорском (Московская область) вместе с женой и детьми. По его словам, покушение стало следствием его конфликта с совладельцами Merlion, от которых он безуспешно добивался выплаты причитавшихся ему $4,5 млн после его выхода из руководства подразделением Merlion – Tegrus.
Бизнесмены были арестованы в октябре 2020 г. Они отрицали причастность к предполагаемому покушению и обвиняли бывшего гендиректора в инсценировке и попытке рейдерского захвата.
В конце января 2022 г. московский следователь Алексей Неснов, который ранее вел дело в отношении Левина, Карчева, Мангутова и Абрамова, был заочно арестован по обвинению в коррупции и находится в международном розыске. ТАСС со ссылкой на источник отмечал, что следователю инкриминируется получение взятки в размере около $2,5 млн за решение вопроса по делу владельцев Merlion.
В ноябре 2023 г. стало известно о задержании сотрудников одного из подразделений ФСБ, которые вымогали 5 млрд руб. у руководства компании Merlion за завершение следствия. Они, как утверждается, были задержаны вместе с экс-главой Хорошевского отдела СК Москвы Рустамом Юсуповым, его экс-заместителем Сергеем Ромодановским и бывшим следователем Андреем Жирютиным.
Группа Merlion – одна из крупнейших в России, которая занимается дистрибуцией компьютерной и бытовой техники, электроники и др. Ей принадлежат розничные магазины «Позитроника», «Ситилинк», производитель компьютерной техники iRU и «Сеть компьютерных клиник». В январе 2023 г. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Merlion к ритейлеру «Связной» о взыскании 4,4 млрд руб. долга и около 598 млн руб. неустойки по трем договорам, заключенным в 2021 г. Сейчас «Связной» проходит процедуру банкротства, заявление об этом было подано самой компанией в начале марта 2023 г.