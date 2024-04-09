Прокуратура запросила 24 года колонии для бывшего топ-менеджера Merlion

Группа Merlion – одна из крупнейших в России, которая занимается дистрибуцией компьютерной и бытовой техники, электроники и др. Ей принадлежат розничные магазины «Позитроника», «Ситилинк», производитель компьютерной техники iRU и «Сеть компьютерных клиник». В январе 2023 г. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Merlion к ритейлеру «Связной» о взыскании 4,4 млрд руб. долга и около 598 млн руб. неустойки по трем договорам, заключенным в 2021 г. Сейчас «Связной» проходит процедуру банкротства, заявление об этом было подано самой компанией в начале марта 2023 г.