Песков: начатые Тимуром Ивановым строительные проекты будут продолжены

Песков: начатые Тимуром Ивановым строительные проекты будут продолженыЗамминистра обороны ранее арестовали по обвинению в получении взятки
Работы по строительным контрактам, которые курировал отстраненный замминистра обороны Тимур Иванов, будут продолжаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.
Представителя Кремля спросили о возможных опасениях насчет продолжения проектов, которые курировал Иванов. Речь о строительстве госпиталей и других объектов, в том числе в Херсонесе Таврическом.
«Еще не могу вам точно сказать, потому что работы, естественно, выполняются. Те контракты, которые начали, они будут продолжаться. Что касается деталей, то здесь я просто не обладаю информацией», – сказал Песков.
О задержании Иванова по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), вечером 23 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Об этом было доложено президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу. На следующий день Иванов был арестован. Следователи предъявили ему обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны 24 апреля сообщил о том, что Шойгу приказом отстранил Иванова от должности своего заместителя.
Суд также поместил в СИЗО друга замминистра, Сергея Бородина, обвиняемого в соучастии при получении взятки Ивановым и в получении взятки в особо крупном размере. По данным «СПАРК-Интерфакса», Бородин является директором ООО «Волжский берег», специализирующегося на покупке и управлении недвижимостью.
25 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал еще одного фигуранта дела Иванова – Александра Фомина. По данным «СПАРК-Интерфакса», Фомин – соучредитель ООО «Олимпситистрой». Фомин был подрядчиком, именно его следствие считает взяткодателем.
По версии следствия, Фомин оказал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера.
Как сообщает ТАСС, период инкриминируемого отстраненному замминистра обороны деяния – с 2018 по 2023 г.