Песков: начатые Тимуром Ивановым строительные проекты будут продолжены

О задержании Иванова по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), вечером 23 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Об этом было доложено президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу. На следующий день Иванов был арестован. Следователи предъявили ему обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны 24 апреля сообщил о том, что Шойгу приказом отстранил Иванова от должности своего заместителя.