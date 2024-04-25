Суд арестовал третьего фигуранта дела отстраненного замминистра обороны Иванова

Фомин пробудет в СИЗО до 23 июня. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). О том, что в деле есть третий фигурант по фамилии Фомин, «Ведомости» со ссылкой на знакомый с ходом расследования источник писали ночью 25 апреля. По данным системы «СПАРК Интерфакс», Фомин – соучредитель ООО «Олимпситистрой». Фомин был подрядчиком и, как полагал собеседник, именно его следствие считает взяткодателем, что и подтвердилось сегодня утром.