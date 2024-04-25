Суд арестовал третьего фигуранта дела отстраненного замминистра обороны Иванова

Суд арестовал третьего фигуранта дела отстраненного замминистра обороны ИвановаАлександр Фомин обвиняется в даче взятки в особо крупном размере
Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и арестовал еще одного фигуранта уголовного дела заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, – Александра Фомина. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Фомин пробудет в СИЗО до 23 июня. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). О том, что в деле есть третий фигурант по фамилии Фомин, «Ведомости» со ссылкой на знакомый с ходом расследования источник писали ночью 25 апреля. По данным системы «СПАРК Интерфакс», Фомин – соучредитель ООО «Олимпситистрой». Фомин был подрядчиком и, как полагал собеседник, именно его следствие считает взяткодателем, что и подтвердилось сегодня утром.
По версии следствия, Фомин оказал Иванову, а также еще одному фигуранту дела, другу замминистра Сергею Бородину, и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий.
Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера, говорится в сообщении пресс-службы.
О задержании Иванова по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), вечером 23 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Об этом было доложено президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу, рассказали в Кремле. На следующий день Иванов был арестован. ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны 24 апреля сообщил о том, что Шойгу приказом отстранил Иванова от должности своего заместителя.
Накануне суд также поместил в СИЗО Бородина, обвиняемого в соучастии при получении взятки Ивановым и в получении взятки в особо крупном размере. По данным СПАРК, Бородин является директором ООО «Волжский берег», специализирующегося на покупке и управлении недвижимостью.
Как сообщает ТАСС, период инкриминируемого отстраненному замминистра обороны деяния – с 2018 по 2023 г. Показания на Иванова дал именно Фомин, пишет агентство со ссылкой на источник.