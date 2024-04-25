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Суд арестовал третьего фигуранта дела отстраненного замминистра обороны Иванова

Александр Фомин обвиняется в даче взятки в особо крупном размере
Ведомости

Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и арестовал еще одного фигуранта уголовного дела заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, – Александра Фомина. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Фомин пробудет в СИЗО до 23 июня. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). О том, что в деле есть третий фигурант по фамилии Фомин, «Ведомости» со ссылкой на знакомый с ходом расследования источник писали ночью 25 апреля. По данным системы «СПАРК Интерфакс», Фомин – соучредитель ООО «Олимпситистрой». Фомин был подрядчиком и, как полагал собеседник, именно его следствие считает взяткодателем, что и подтвердилось сегодня утром.

По версии следствия, Фомин оказал Иванову, а также еще одному фигуранту дела, другу замминистра Сергею Бородину, и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий.

Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера, говорится в сообщении пресс-службы.

О задержании Иванова по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), вечером 23 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Об этом было доложено президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу, рассказали в Кремле. На следующий день Иванов был арестован. ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны 24 апреля сообщил о том, что Шойгу приказом отстранил Иванова от должности своего заместителя.

Накануне суд также поместил в СИЗО Бородина, обвиняемого в соучастии при получении взятки Ивановым и в получении взятки в особо крупном размере. По данным СПАРК, Бородин является директором ООО «Волжский берег», специализирующегося на покупке и управлении недвижимостью.

Как сообщает ТАСС, период инкриминируемого отстраненному замминистра обороны деяния – с 2018 по 2023 г. Показания на Иванова дал именно Фомин, пишет агентство со ссылкой на источник.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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