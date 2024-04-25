Ректор ВШЭ предложил софинансировать обучение детей из многодетных семей

По данным апрельского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), среди самого молодого «поколения цифры» (детей, рожденных в 2001 г. и позднее) 51% высказываются против того, чтобы их дети или внуки становились многодетными родителями. Генерального директора ВЦИОМа Валерия Федорова этот показатель насторожил, впрочем, он не исключил и того факта, что молодые люди пока просто не задумываются о создании семьи. Тем не менее сформированные у молодого поколения установки тоже важны, признал Федоров.