Ректор ВШЭ предложил софинансировать обучение детей из многодетных семей

Ректор ВШЭ предложил софинансировать обучение детей из многодетных семейВуз планирует протестировать использование такой меры поддержки в Липецкой области
Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов предложил ввести в России меру поддержки, предусматривающую софинансирование стоимости обучения в вузах для детей из многодетных семей. Об этом он сообщил, выступая на конференции «Россия – большая семья больших семей. Многодетность как новая норма».
«Мы видим серьезный научно обоснованный запрос на поддержку многодетных семей на пути профессионального образования детей», – сообщил он. По его оценкам, для ежегодного субсидирования платного образования для детей из многодетных семей в РФ потребуется около 120 000 грантов. «То есть понадобится 8,4 млрд руб., и мы создадим действующую меру стимулирования многодетности», – сказал Анисимов.
По его словам, университет планирует протестировать такую меру в Липецкой области, софинансировав часть стоимости обучения для детей из многодетных семей за счет грантов НИУ ВШЭ. «Думаю, мы многодетных в Липецкой области так сможем поддержать: что-то университет, что-то губернатор, где-то целевое подпишем. Будет мотивация совершенно другая», – говорит Анисимов. Такой договор с регионом, по его мнению, может быть подписан до начала приемной кампании на 2024/2025 учебный год.
«Ведомости» направили запросы в правительство Липецкой области и Министерство образования России.
Ректор НИУ ВШЭ добавил, что формируемый национальный проект «Семья» должен в том числе учитывать ценностное формирования желаемого количества детей у нынешних маленьких детей. «А они станут взрослыми не через три года, когда закончится нынешний бюджетный цикл, не через пять лет, на которые мы проектируем национальный проект», – сказал он.
Таким образом, национальный проект «Семья» необходимо рассчитывать и обеспечивать как минимум до 2050 г., «это должна быть защищенная статья», уверен Анисимов. «Демография – это про людей, надо заниматься не три года за деньги – а всю жизнь по любви», – резюмировал ректор НИУ ВШЭ.
По данным апрельского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), среди самого молодого «поколения цифры» (детей, рожденных в 2001 г. и позднее) 51% высказываются против того, чтобы их дети или внуки становились многодетными родителями. Генерального директора ВЦИОМа Валерия Федорова этот показатель насторожил, впрочем, он не исключил и того факта, что молодые люди пока просто не задумываются о создании семьи. Тем не менее сформированные у молодого поколения установки тоже важны, признал Федоров.
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля объявил о новом нацпроекте «Семья». Необходимость его создания он объяснил борьбой с бедностью, которая в многодетных семьях значительно выше, чем в обычных.
В России проживает 2,3 млн многодетных семей (9,39% от общего числа семей в стране), в них воспитывается 7,4 млн детей, сообщала в январе вице-премьер Татьяна Голикова. За чертой бедности находится около 30% таких домохозяйств, заявлял Путин в послании. В среднем в 2023 г. показатель бедности составлял 14 339 руб. в месяц. К 2030 г. президент поручил добиться снижения уровня бедности среди многодетных семей более чем в два раза – до 12%.
В январе Путин подписал указ, закрепляющий на федеральном уровне статус многодетной семьи. Ею считается семья, имеющая трех и более детей. Согласно указу, многодетным семьям гарантированы следующие меры поддержки:
предоставление государственных пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей;
предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений;
досрочное назначение женщинам пенсий в связи с рождением и воспитанием трех и более детей;
профессиональное обучение многодетных родителей и получение ими дополнительного профессионального образования для обеспечения качественной занятости;
право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок в России независимо от места жительства.
Решать задачу по улучшению демографической ситуации необходимо в разных сферах, включая образование – от дошкольного до вузовского, говорит заместитель директора Липецкого филиала Президентской академии (бывший РАНХиГС) Светлана Подкутова. По ее словам, в Липецкой области действует более 40 мер поддержки многодетных, с прошлого года такие семьи подключены к цифровой платформе «Патронаж». На ней их сопровождают социальные кураторы, которые информируют о новых мерах поддержки, а если семье необходима помощь – они проконсультируют, что именно необходимо предпринять в той или иной ситуации.