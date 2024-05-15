В Госдуму внесли проект о проверке загранпаспортов имеющих доступ к гостайне

В Госдуму внесли проект о проверке загранпаспортов имеющих доступ к гостайнеРуководители подразделений смогут проверять документы служащих
В Госдуму внесли законопроект с поправками в ст. 21.2 и 24 закона «О государственной тайне». Соответствующая информация размещена на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Среди авторов законопроекта – в том числе депутаты Госдумы от партии «Единая Россия», а именно Анатолий Выборный, Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Сергей Пахомов и Андрей Краснов и др.
В пояснительной записке указывается, что цель законопроекта – наделить руководителей и сотрудников режимно-секретных подразделений правом проверять загранпаспорта служащих, у которых есть доступ к гостайне. Кроме того, служащие обязаны согласовывать с руководителями подразделений поездки за границу, письменное согласование должно включать в себя всю информацию о поездке. После возвращения в Россию организация может проверить соблюдение работником условий выезда за границу.
Законопроект предлагает рассматривать справку о пребывании за границей и данные загранпаспорта с отметками о пересечении государственной границы России, въезде в иностранное государство и выезде из него. Если работник не получил соответствующее разрешение, но покинул пределы РФ, это можно будет выявить при сопоставлении отметок в паспорте.
Нарушение условий выезда за границу может повлечь прекращение допуска к гостайне и привлечение к ответственности.
На данный момент в России существует три формы допуска к гостайне. Самая высокая – у сотрудников прокуратуры, ряда армейских подразделений, силовиков и некоторых научных организаций. Затем идут состоящие в органах законодательной и исполнительной власти лица, сотрудники научно-исследовательских институтов, работники оборонных предприятий, которым доступна информация под грифом «совершенно секретно».
Первая и вторая степени доступа к гостайне ограничивают выезд сотрудника за границу на 10 и 5 лет с момента последнего допуска соответственно. Третья степень «секретно» практически не накладывает ограничений, кроме обязанности предупреждать своего руководителя о выезде за границу.
4 августа 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в законодательство о гостайне, уточняет порядок допуска к ней, а также правила выезда за границу граждан, которые имеют допуск к засекреченной информации. Согласно документу, россияне, имеющие доступ к государственной тайне, теперь должны будут уведомлять о выезде за границу ФСБ и СВР. Мера касается в том числе сенаторов, депутатов Госдумы, судей, депутатов законодательных органов субъектов РФ и адвокатов.