В Госдуму внесли проект о проверке загранпаспортов имеющих доступ к гостайне

В пояснительной записке указывается, что цель законопроекта – наделить руководителей и сотрудников режимно-секретных подразделений правом проверять загранпаспорта служащих, у которых есть доступ к гостайне. Кроме того, служащие обязаны согласовывать с руководителями подразделений поездки за границу, письменное согласование должно включать в себя всю информацию о поездке. После возвращения в Россию организация может проверить соблюдение работником условий выезда за границу.