ВШЭ: большинство россиян называют себя верующими

ВШЭ: большинство россиян называют себя верующимиСреди мужчин и молодежи этот показатель ниже среднего
Большинство опрошенных жителей России считают себя верующими (69%). Это следует из результатов всероссийского опроса населения Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ (есть у «Ведомостей»). Опрос проводился методом личного интервью в 2023 г., в нем приняло участие 2002 жителя городов и сел РФ старше 18 лет. Большая часть верующих считают себя православными (57%). По 7% опрошенных – последователями других христианских конфессий, а также ислама. Отнесли себя к буддистам и иудеям менее 1% опрошенных (в обоих случаях).
При этом доля религиозных людей оказалась выше среднего показателя (79%) среди тех, кому денег не хватает даже на еду, ниже среднего (63%) – среди респондентов с наилучшим материальным положением (могут позволить крупные покупки). Среди опрошенных, чье материальное положение позволяет покупать еду, но не одежду, верующих 64%. Среди тех, кто может приобрести еду и одежду, но не крупную бытовую технику, религиозны 69%. А тех, кому доступна бытовая техника, но не автомобиль, – 67%. При этом доля верующих выше среднего (73%) среди людей с высоким материальным положением, которые могут позволить себе автомобиль, но не квартиру или дом.
Из 28% опрошенных, которые не считают себя верующими, доля нерелигиозных людей выше среди мужчин (34%) и молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (35%), следует из результатов опроса. Затруднились ответит на вопрос о вере 3% респондентов. По мнению социального психолога Алексея Рощина, люди с низким доходом меньше имеют рычагов управления своей жизнью, этим и объясняется более высокая религиозность. «Человек плохо себе представляет, откуда взять деньги, если их не хватает. У него возникает потребность в объяснении, почему так происходит, а также потребность в надежде. С помощью определенных действий, например молитвы, человек предпринимает меры для улучшения ситуации», – пояснил он.
У Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) число верующих среди респондентов оказалось выше – 78% (9 марта были опрошены 1600 россиян старше 18 лет методом телефонного интервью). Доля неверующих составила 13%, а тех, кто не смог ответить на вопрос, – 6%. Также 3% респондентов сообщили, что колеблются между верой и неверием. Согласно опросу ВЦИОМа, 66% от всех опрошенных оказались последователями православия, 6% – ислама, по 1% – буддизма и протестантизма. Еще 4% верующих не смогли отнести себя к какой-либо конкретной конфессии.
Россияне, относящие себя к той или иной религиозной конфессии, чаще участвовали в волонтерской деятельности (34%), чем те, кто не считает себя верующим (17%), говорится в исследовании НИУ ВШЭ. Председатель Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви (РПЦ) епископ Верейский Пантелеимон говорит, что «в церкви много людей, понимающих, что «вера без дел мертва», и готовых откликнуться на боль ближнего». В проектах отдела, по его словам, принимает участие все больше добровольцев. Среди верующих действительно много тех, кто находит себя в бескорыстном труде на благо окружающих, считает директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова.
В подготовке статьи участвовал Виталий Крюков