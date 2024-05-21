ВШЭ: большинство россиян называют себя верующими

Из 28% опрошенных, которые не считают себя верующими, доля нерелигиозных людей выше среди мужчин (34%) и молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (35%), следует из результатов опроса. Затруднились ответит на вопрос о вере 3% респондентов. По мнению социального психолога Алексея Рощина, люди с низким доходом меньше имеют рычагов управления своей жизнью, этим и объясняется более высокая религиозность. «Человек плохо себе представляет, откуда взять деньги, если их не хватает. У него возникает потребность в объяснении, почему так происходит, а также потребность в надежде. С помощью определенных действий, например молитвы, человек предпринимает меры для улучшения ситуации», – пояснил он.