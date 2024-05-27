Москалькова рассказала об улучшении ситуации с правами в УИС

Этот законопроект был разработан Верховным суд еще при прошлом председателе – Вячеславе Лебедеве после поручения президента. ВС внес сразу несколько инициатив по гуманизации законодательства. В феврале Лебедев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о намерении исключить практику заключения под стражу матерей за преступления средней тяжести, но ненасильственных. А 21 мая Госдума приняла закон о немедленном освобождении осужденных с тяжелыми заболеваниями, на следующий день его одобрили сенаторы. Он дает суду полномочия рассматривать вопрос об освобождении заключенных, страдающих тяжелыми формами туберкулеза, рака, сахарного диабета, ослепших, получивших лучевую болезнь и других как по их собственному ходатайству, так и по представлению учреждения, исполняющего наказание.