Москалькова рассказала об улучшении ситуации с правами в УИС

Москалькова рассказала об улучшении ситуации с правами в УИСБольшинство поступивших в 2023 году обращений не подтвердились по итогам проверок
За 2023 г. большинство поступивших обращений в интересах заключенных и осужденных в аппарат к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой не нашли подтверждения в результате проверок, сообщила она «Ведомостям» через представителя. Факты нарушений прав граждан оказались обоснованными по 737 жалобам.
Всего в прошлом году к ней поступило 5051 жалоба от лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС), или в их интересах. По словам Москальковой, можно говорить о значительном сокращении количества жалоб, поскольку показатель за 2023 г. стал даже ниже, чем в 2021 г.
Ситуация с правами человека в учреждениях УИС стала лучше, делает вывод Москалькова. При этом, по ее мнению, проблемы все равно остаются.
В частности, рост количества жалоб в 2023 г. зафиксирован по теме освобождения от отбывания наказания. Как отметила Москалькова, это связано с увеличившимся числом обращений с просьбами о направлении осужденных для участия в спецоперации на Украине и об освобождении условно-досрочно.
По-прежнему остается острой проблема переполненных СИЗО в центральной части России: уполномоченный надеется, что частично проблему поможет решить принятие федерального закона об ограничении применения самой строгой меры пресечения (заключение под стражу) в отношении женщин с малолетними детьми и людей с тяжелыми заболеваниями, а также в отношении обвиняемых в ненасильственных преступлениях.
Этот законопроект был разработан Верховным суд еще при прошлом председателе – Вячеславе Лебедеве после поручения президента. ВС внес сразу несколько инициатив по гуманизации законодательства. В феврале Лебедев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о намерении исключить практику заключения под стражу матерей за преступления средней тяжести, но ненасильственных. А 21 мая Госдума приняла закон о немедленном освобождении осужденных с тяжелыми заболеваниями, на следующий день его одобрили сенаторы. Он дает суду полномочия рассматривать вопрос об освобождении заключенных, страдающих тяжелыми формами туберкулеза, рака, сахарного диабета, ослепших, получивших лучевую болезнь и других как по их собственному ходатайству, так и по представлению учреждения, исполняющего наказание.
Улучшения ситуации в УИС Москалькова ждет также после запуска проекта с гибридными колониями. В конце февраля «Ведомости» писали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Минюста, допускающие создание в УИС учреждений объединенного типа. К ним будут относиться исправительные колонии, в которых сделаны изолированные участки с разными видами режимов, а также участки-тюрьмы и следственные изоляторы (СИЗО). Сейчас этот проект внесен в Госдуму. Москалькова предполагает, что появление таких учреждений окажет положительный эффект на соблюдение прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
Согласно положению Уголовно-исполнительного кодекса, говорит управляющий партнер ZE Lawgic Legal Solutions Руслан Зафесов, осужденный к лишению свободы должен отбывать наказание на территории региона, в котором он проживал или был осужден. Но довольно часто, по словам адвоката, осужденные направляются отбывать наказание в колонию вдалеке от родных и близких. «При этом ФСИН России крайне редко и неохотно идет навстречу осужденному и удовлетворяет обращения о переводе», – резюмировал Зафесов.
Общими проблемами учреждений УИС, согласно статистике обращений в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), являются невыполнение санитарных норм при содержании под стражей на одного сидельца как в камере СИЗО, так и при этапировании в суды и на следственные действия, к месту отбывания наказания, рассказал адвокат по уголовным делам Александр Бурчук. Он напомнил, что Россия вышла из юрисдикции ЕСПЧ, взяв на себя обязательства по самостоятельному выполнению требований Конвенции по правам человека.
«К счастью, опасения правозащитников об ухудшении ситуации в этой сфере не оправдались», – указал Бурчук. Он согласен с Москальковой, что инициатива Верховного суда об альтернативных мерах пресечения поможет положительно повлиять на криминологическую обстановку, в том числе в местах лишения свободы.
К сожалению, продолжил адвокат, из года в год появляются тревожные сообщения об уголовных делах о пытках. «Системным решением мне видится расширение полномочий адвокатуры, уполномоченных по правам человека для беспрепятственного посещения лиц, содержащихся под стражей, создания условий, когда невозможно перемещение заключенных без оснований неделями, а иногда и месяцами», – заключил Бурчук.