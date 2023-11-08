Москалькова предлагает уведомлять МВД о постановке на психиатрический учет

Москалькова предлагает уведомлять МВД о постановке на психиатрический учетТакая инициатива содержится в ее докладе, который она представит в Госдуме
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает правительству рассмотреть вопрос предоставления органам внутренних дел данных о постановке гражданина на диспансерный психиатрический учет. Это следует из ее доклада «Соблюдение и защита в РФ прав граждан с психическими расстройствами». Москалькова представит его на совместном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, комитета по защите семьи и комитета по контролю 27 ноября, уточнили собеседники «Ведомостей» в нижней палате. По словам председателя комитета по развитию гражданского общества Ольги Тимофеевой («Единая Россия»), представители комитетов рассмотрят доклад и проанализируют его выводы. Документ, который разослали депутатам для ознакомления, есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили два собеседника в Госдуме.
Правительству предлагается рассмотреть вопросы о внесении изменений в закон об основах охраны здоровья в части предоставления информации органам внутренних дел о постановке лица на диспансерный психиатрический учет. В тексте доклада обращается внимание на «коллизию двух федеральных законов». Дело в том, что на сотрудников полиции по профильному закону возложена обязанность вместе с органами здравоохранения наблюдать за людьми, страдающими психическими расстройствами и представляющими опасность для окружающих, для предупреждения совершения ими правонарушений, сказано в докладе. Но на практике медицинские организации, по мнению авторов доклада, отказываются предоставлять органам внутренних дел сведения о пациентах, ссылаясь на врачебную тайну.
Полиция получает сведения о гражданах с психическими расстройствами, которые могут представлять угрозу для окружающих, уже после наступления последствий в результате противоправных действий, тогда как МВД хочет их предотвращать, говорится в докладе со ссылкой на позицию ведомства по итогам заседания экспертного совета при уполномоченном по правам человека 28 апреля 2022 г. Подтверждается позиция органов внутренних дел в докладе «неутешительной статистикой»: «Ежегодно невменяемыми лицами совершается порядка 7000 общественно опасных деяний». Кроме этого «практически треть всех преступлений, или почти 270 000 (32%), совершается под воздействием алкоголя или наркотиков», добавляется в докладе. «Ведомости» направили запрос в МВД.
Впрочем, отдельную статистику по лицам, страдающим психиатрическими расстройствами, не ведет ни Генпрокуратура, ни МВД, сказала «Ведомостям» юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова. По ее словам, Генпрокуратура приводит лишь данные о преступлениях, совершенных в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, что «далеко не всегда равно наличию психиатрического диагноза».
А вот понятие «психиатрический учет», о котором говорит Москалькова в докладе и данные о котором просит передать МВД, отсутствует в действующем российском законодательстве, сказала «Ведомостям» партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. Ранее вопрос о постановке на психиатрический учет регулировался приказом Минздрава СССР от 11.02.1964 «Об обязательном учете больных с впервые в жизни установленным диагнозом психического заболевания», пояснила Волкова. Приказ потерял силу в связи с его противоречием закону РФ от 02.07.1992 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и сейчас не применяется в России.
В некотором роде схожим психиатрическому учету может считаться понятие диспансерного наблюдения, содержащееся в ст. 26 закона «О психиатрической помощи», говорит Тягай. Под ним понимается «наблюдение за состоянием психического здоровья лица путем регулярных осмотров врачом-психиатром и оказание ему необходимой медицинской и социальной помощи». Диспансерное наблюдение может устанавливаться только за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями и снимается в связи с полным выздоровлением лица, добавила она. К диагнозам, при которых человек гипотетически может представлять угрозу для общества, относятся определенные формы шизофрении и некоторые особо тяжелые формы биполярного расстройства (в частности, маниакальное психотическое состояние), сказала «Ведомостям» психиатр Елизавета Жесткова.
Психиатрическая служба в России
Российская психиатрическая служба на 1 января 2023 г. насчитывала 152 психиатрические больницы, 70 психоневрологических диспансеров, 2354 психиатрических кабинета в многопрофильных клиниках, согласно данным департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава. На базе станций «Скорой помощи» также работало 714 выездных психиатрических бригад, а коечный фонд службы в прошлом году насчитывал 123 655 психиатрических коек, говорится в докладе.
Закон «О психиатрической помощи» отдельно относит к врачебной тайне сведения о факте обращения гражданина за психиатрической помощью, состоянии его психического здоровья и диагнозе психического расстройства, продолжила Тягай. Основанием раскрытия информации, составляющей врачебную тайну, является предоставление информации по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством, по запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением уголовного наказания и еще в ряде случаев, перечислила она.
Ставить под наблюдение человека, у которого существует психическое расстройство, даже тяжелое, но он никогда не был агрессивен, не совершал правонарушений, неправильно, уверена Жесткова. Предложенная инициатива как минимум ограничит право людей, которые ничего противоправного не совершили, на врачебную тайну, говорит Волкова. Юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева, в свою очередь, считает, что введение контроля наблюдения правоохранительными органами за гражданами, страдающими психическими расстройствами, позволит сократить количество преступлений, совершаемых такими лицами. «С другой стороны, это, возможно, обеспечит более полную защиту прав и интересов лиц, находящихся на учете», – добавила она.