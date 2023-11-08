Москалькова предлагает уведомлять МВД о постановке на психиатрический учет

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает правительству рассмотреть вопрос предоставления органам внутренних дел данных о постановке гражданина на диспансерный психиатрический учет. Это следует из ее доклада «Соблюдение и защита в РФ прав граждан с психическими расстройствами». Москалькова представит его на совместном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, комитета по защите семьи и комитета по контролю 27 ноября, уточнили собеседники «Ведомостей» в нижней палате. По словам председателя комитета по развитию гражданского общества Ольги Тимофеевой («Единая Россия»), представители комитетов рассмотрят доклад и проанализируют его выводы. Документ, который разослали депутатам для ознакомления, есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили два собеседника в Госдуме.