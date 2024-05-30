Депутаты оценили нагрузку омбудсмена

Депутаты оценили нагрузку омбудсменаВ ближайшее время доклад омбудсмена о работе за 2023 год будет представлен президенту, а затем поступит в Госдуму
В ближайшие дни доклад омбудсмена о результатах работы за 2023 г. по традиции будет сначала представлен президенту, а затем поступит и в нижнюю палату парламента. В преддверии этого комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений провел выездное заседание, где предварительно эти результаты обсудил и дал рекомендации, на что еще стоит обратить внимание.
Мероприятие проходило в Доме прав человека на Смоленском бульваре, который пять лет назад открылся по инициативе администрации президента. Сама омбудсмен Татьяна Москалькова принимала участие в заседании дистанционно, поэтому в основном слово держала председатель комитета Ольга Тимофеева.
«Здесь не всегда так тихо, как сегодня!» – пояснила размеренную обстановку в здании депутат. Она же и рассказала, что еще в допандемийный год в аппарат к уполномоченному было 40 000 обращений, а в 2023 г. число обращений достигло почти 94 000, т. е. нагрузка увеличилась более чем в 2 раза. Увеличившуюся нагрузку Тимофеева объяснила тем, что за последние два года прибавились новые категории граждан, которые обращаются за помощью: семьи беженцев, пленные, переселенцы с новых и приграничных территорий.
Затем парламентарий перешла к задачам, которые предстоит решить. Главная из них – запустить к концу года Федеральную государственную информационную систему уполномоченных по правам человека (ФГИС УПЧ) и интегрировать в нее региональных уполномоченных. На эту единую систему обращений было выделено около 400 млн. «Деньги есть, осталось только запустить. Это будет, на наш взгляд, крутая система по поддержке граждан», – поделилась ожиданиями ведущая. Вторая задача на будущий год – помощь людям с психическими расстройствами, поскольку они не всегда могут обратиться сами.
Также Тимофеева посетовала на то, что только в шести регионах кадровый состав аппаратов уполномоченных увеличился, а местами ситуация стала только хуже. Для эффективной правозащитной поддержки, продолжила она, необходимо рассмотреть варианты изменения федерального закона о региональных омбудсменах.
Удалось выступить и другим коллегам Тимофеевой, и даже самой Москальковой. Так, бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов весьма эмоционально спросил у уполномоченной про арест экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, которого обвинили в особо крупном мошенничестве. Омбудсмен ответила, что тоже была удивлена решением суда, который не отпустил Попова из-под стражи, несмотря на то что об этом просило само следствие. Москалькова пообещала ознакомиться с аргументами суда о том, почему было принято такое решение.
Тема армии прозвучала и в контексте ситуации с обменом пленными между Россией и Украиной. Уже несколько месяцев, как этот процесс приостановлен, что связано с постоянно появляющимися у Украины новыми требованиями, заявила Москалькова. Минобороны она поблагодарила за активное содействие по возвращению людей из плена.
Член комитета Олег Леонов поинтересовался у Москальковой, справляются ли уполномоченные в регионах с поступающими к ним жалобами граждан и какие из регионов больше всего нуждаются в помощи. Та, в свою очередь, сделала отсылку к выступлению Тимофеевой, добавив, что если бы в регионах обращения граждан отрабатывались достаточно, то «такое количество (93 000. – «Ведомости») не поступило бы в аппарат на федеральном уровне».
По результатам мероприятия комитет Думы сформулировал для себя и уполномоченного несколько направлений, на которых стоит сосредоточиться в ближайший год. «Ведомости» ознакомились с рекомендациями.
Кроме сокращения сроков рассмотрения обращений граждан и в целом повышения эффективности работы, в документе говорится, что необходимо рассмотреть вопрос о наделении уполномоченного по правам человека в субъекте правом законодательной инициативы. Такую инициативу впервые озвучила сама Москалькова еще в 2016 г., а в прошлом году на парламентских слушаниях идею поддержал и ее предшественник на этом посту Владимир Лукин (с 2004 по 2014 г.).
«Я считаю, что уполномоченный по правам человека должен иметь законодательную инициативу. Чем отличается уполномоченный от всех других людей, которые занимаются правами граждан? Тем, что действует строго по закону», – аргументировал Лукин.
В комитете также считают, что необходимо поднять вопрос создания юридических консультаций в судебных районах, в которых на протяжении длительного времени количество адвокатов меньше нормы. В новых регионах комитет рекомендует создавать и развивать на их территории институты гражданского общества, включая молодежные общественные структуры при органах публичной власти.
Парламентарии также обратили внимание на опыт Санкт-Петербурга по установлению показателей, позволяющих объективно представить состояние качества жизни, показателей инвалидизации населения в регионе и тенденций их изменения для его дальнейшего возможного использования. Еще одной задачей в 2024 г. станет реализация просветительских проектов среди населения с особым вниманием на молодых людей и жителей труднодоступных отдаленных местностей.
Как следует из рекомендаций, несмотря на текущую международную обстановку, депутаты комитета все-таки хотят продолжать активную работу по развитию международных связей в области защиты прав человека.
В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина