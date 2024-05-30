Депутаты оценили нагрузку омбудсмена

«Здесь не всегда так тихо, как сегодня!» – пояснила размеренную обстановку в здании депутат. Она же и рассказала, что еще в допандемийный год в аппарат к уполномоченному было 40 000 обращений, а в 2023 г. число обращений достигло почти 94 000, т. е. нагрузка увеличилась более чем в 2 раза. Увеличившуюся нагрузку Тимофеева объяснила тем, что за последние два года прибавились новые категории граждан, которые обращаются за помощью: семьи беженцев, пленные, переселенцы с новых и приграничных территорий.