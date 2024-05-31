Конституционный суд легализовал право самозанятых участвовать в выборах

Конституционный суд легализовал право самозанятых участвовать в выборахЗаконодателю предстоит внести изменения в норму об основных гарантиях избирательных прав
Избирательные комиссии и суды не смогут отказывать гражданину в регистрации как кандидату на выборах, если у него указан род занятий «самозанятый», решил Конституционный суд (КС). Наивысшая инстанция встала на сторону москвички Екатерины Силаевой, оспорившей ст. 2 и 38 закона «Об основных гарантиях избирательных прав».
Заявительница пыталась зарегистрироваться в качестве кандидата на муниципальных выборах в Москве в 2022 г. в районе Восточное Измайлово. Избирком отказал ей, сославшись на то, что в заявлениях о согласии баллотироваться и в подписных листах она указала род занятий «самозанятая». В представленной справке из налоговой говорилось о ее постановке на учет в качестве физического лица – налогоплательщика налога на профессиональный доход, но термин «самозанятая» там отсутствует. Измайловский суд согласился, что сведения о роде занятий Силаевой «противоречат сведениям в документе, подтверждающем род занятий кандидата, и являются недостоверными». В апелляционной инстанции Мосгорсуд счел, что представленный ею документ, как и сам по себе факт постановки на учет и наличие специального налогового статуса, не подтверждает осуществление кандидатом деятельности, приносящей ему доход.
По мнению Силаевой, ст. 2 и 38 закона «Об основных гарантиях избирательных прав» в совокупности не дают возможность налогоплательщикам указываться как самозанятые, хотя в федеральном законодательстве этот термин используется. Силаева также указала в жалобе на противоречивую правоприменительную практику, которая не позволяет однозначно определить, каким документом должен быть подтвержден такой род занятий кандидата, как самозанятость.
«Создание преград подрывает доверие как к системе избирательных комиссий, так и к проводимым ими выборам», – пришел к выводу КС. Рассмотрев обращение Силаевой, суд признал оспариваемые ею нормы не соответствующими Конституции. КС также указал, что игнорирование статуса самозанятого кандидата, не являющегося зарегистрированным индивидуальным предпринимателем, нарушает равенство избирательных прав граждан и создает неконституционные препятствия для полноценного участия в избирательном процессе, следует из постановления суда.
Соответственно, КС обязал законодателя внести необходимые изменения в правовое регулирование. А до их внесения самозанятым не может быть отказано в регистрации, за исключением случаев, когда они одновременно зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.
Дело Силаевой пересмотрено не будет, поскольку избирательный процесс уже давно завершен, но у москвички будет право получить компенсацию. «Я очень рада такому решению КС. Пора было сделать что-то не только для района города, но и для России. Хотя я понимаю, что это, в сущности, «бантик», конечно», – заявила Силаева «Ведомостям». Она призналась, что изначально была уверена в своей победе в КС. По ее словам, внесение изменений в законодательство поможет многим избирающимся кандидатам в будущем.
Суды на муниципальных выборах в 2022 г. «перегнули палку» в части подтверждения законности отказа в регистрации кандидатам в связи с указанием ими в сведениях о роде занятий слова «самозанятый» вместо формального «физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», говорит политюрист Гарегин Митин. Он пояснил, что, по мнению судов, использование «просторечного, понятного термина» якобы дает кандидату незаконные преимущества, нарушающие принцип равенства кандидатов. «Своим постановлением КС преодолел приступ формализма, указав на возможность кандидатов пользоваться термином «самозанятый», – заявил он «Ведомостям».
На самом деле, считает юрист-конституционалист Иван Брикульский, это проблема не совсем для конституционного правосудия и не уровня КС: лишать права на участие в выборах за «самозанятого» вместо «налогоплательщика на профессиональный доход» – практика не новая, скорее, «плод крючкотворства местных избиркомов». Более того, избирательный закон твердо и четко не предусматривает такого самостоятельного основания, как отмена регистрации из-за двусмысленного статуса самозанятого, подчеркивает юрист. «КС здесь снова выполняет не присущую ему роль – «чистильщика» законодательных огрехов», – резюмировал Брикульский.
Политический юрист Олег Захаров в беседе с «Ведомостями» отметил, что КС мог бы обязать устранить пробел в самом законе о самозанятых, где нет слова «самозанятые». Хотя оно там напрашивается и есть в других законах, пояснил он. «Из-за этого весь сыр-бор и вышел на выборах, когда «что-то есть, а слова нет», – сказал он. Но это вопрос юридической техники, заключил собеседник. Заявление в КС, по его словам, было по поводу норм закона о гарантиях избирательных прав и, выявив нарушение, КС не мог не признать спорные нормы неконституционными, а выходить за пределы рассмотрения и входить в обсуждение терминологии профильного закона о самозанятых не мог.