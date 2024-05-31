Конституционный суд легализовал право самозанятых участвовать в выборах

Политический юрист Олег Захаров в беседе с «Ведомостями» отметил, что КС мог бы обязать устранить пробел в самом законе о самозанятых, где нет слова «самозанятые». Хотя оно там напрашивается и есть в других законах, пояснил он. «Из-за этого весь сыр-бор и вышел на выборах, когда «что-то есть, а слова нет», – сказал он. Но это вопрос юридической техники, заключил собеседник. Заявление в КС, по его словам, было по поводу норм закона о гарантиях избирательных прав и, выявив нарушение, КС не мог не признать спорные нормы неконституционными, а выходить за пределы рассмотрения и входить в обсуждение терминологии профильного закона о самозанятых не мог.