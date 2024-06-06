МВД дополнит перечень подконтрольных наркотических ‎средств

Федеральная таможенная служба (ФТС) совместно с правоохранителями в I квартале 2024 г. изъяла из незаконного оборота в 30 раз больше контролируемых веществ, чем за аналогичный период прошлого года, – более 6 т, следует из сообщения ФТС в Telegram-канале. Из них 2,4 т – наркотические средства, 111 кг – сильнодействующие и психотропные вещества, 3,8 т – прекурсоры.