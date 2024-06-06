МВД дополнит перечень подконтрольных наркотических ‎средств

МВД дополнит перечень подконтрольных наркотических средствУсилить надзор планируется за 29 новыми прекурсорами наркотиков
Министерство внутренних дел предлагает включить 29 новых прекурсоров, используемых для изготовления наркотиков, в правительственный перечень подлежащих контролю веществ. Их оборот ограничат или запретят для борьбы с наркопроизводителями. Соответствующие поправки в постановление «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ» ведомство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.
Предполагается, что постановление вступит в силу через 120 дней после его официального опубликования.
«Синтетические наркотические средства и психотропные вещества амфетаминового и катинонового рядов продолжают занимать лидирующие позиции на рынке сбыта психоактивных веществ», – сказано в пояснительной записке к документу. В связи с этим у наркопроизводителей возрастает потребность в использовании неподконтрольных веществ для их синтеза в подпольных лабораториях напрямую, а также через изготовление контролируемых прекурсоров, говорится в ней.
В пояснительной записке также сказано, что международный комитет по контролю над наркотиками в рамках регулярной сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам запланировал рассмотрение ряда веществ для включения их в конвенционные списки, что позволит установить в их отношении меры международного контроля. Среди них еще неподконтрольные в России сложные эфиры ПМК-глицидной и БМК-глицидной кислот, используемые для синтеза амфетаминов и МДМА, а также прекурсоры наркотических средств фентанильного ряда.
Федеральная таможенная служба (ФТС) совместно с правоохранителями в I квартале 2024 г. изъяла из незаконного оборота в 30 раз больше контролируемых веществ, чем за аналогичный период прошлого года, – более 6 т, следует из сообщения ФТС в Telegram-канале. Из них 2,4 т – наркотические средства, 111 кг – сильнодействующие и психотропные вещества, 3,8 т – прекурсоры.
По данным МВД, в 2023 г. в России было совершено более 190 988 преступлений, связанных с оборотом наркотиков, что на 7,5% больше, чем в 2022 г.