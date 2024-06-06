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МВД дополнит перечень подконтрольных наркотических ‎средств

Усилить надзор планируется за 29 новыми прекурсорами наркотиков
Анна Киселева
Максим Блинов / РИА Новости

Министерство внутренних дел предлагает включить 29 новых прекурсоров, используемых для изготовления наркотиков, в правительственный перечень подлежащих контролю веществ. Их оборот ограничат или запретят для борьбы с наркопроизводителями. Соответствующие поправки в постановление «Об утверждении перечня наркотических ‎средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих ‎контролю в РФ» ведомство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что постановление вступит в силу через 120 дней после его официального опубликования.

«Синтетические наркотические средства и психотропные вещества амфетаминового и катинонового рядов продолжают занимать лидирующие позиции на рынке сбыта психоактивных веществ», – сказано в пояснительной записке к документу. В связи с этим у наркопроизводителей возрастает потребность в использовании неподконтрольных веществ для их синтеза в подпольных лабораториях напрямую, а также через изготовление контролируемых прекурсоров, говорится в ней.

В пояснительной записке также сказано, что международный комитет по контролю над наркотиками в рамках регулярной сессии Комиссии ООН ‎по наркотическим средствам запланировал рассмотрение ряда веществ для включения их в конвенционные списки, что позволит установить в их отношении меры международного контроля. Среди них еще неподконтрольные ‎в России сложные эфиры ПМК-глицидной ‎и БМК-глицидной кислот, используемые для синтеза амфетаминов ‎и МДМА, а также прекурсоры наркотических средств фентанильного ряда.

Федеральная таможенная служба (ФТС) совместно с правоохранителями в I квартале 2024 г. изъяла из незаконного оборота в 30 раз больше контролируемых веществ, чем за аналогичный период прошлого года, – более 6 т, следует из сообщения ФТС в Telegram-канале. Из них 2,4 т – наркотические средства, 111 кг – сильнодействующие и психотропные вещества, 3,8 т – прекурсоры.

По данным МВД, в 2023 г. в России было совершено более 190 988 преступлений, связанных с оборотом наркотиков, что на 7,5%  больше, чем в 2022 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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