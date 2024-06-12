Путин вручил госпремии и медали Героя Труда в Кремлевском дворце

Глава государства обратил внимание, что в 2024 г. Россия отмечает юбилей – 300 лет с момента основания Российской академии наук (РАН). Научный поиск и открытия ученых стали мощной движущей силой национального развития. В настоящий момент на рубежном этапе именно наука является основой для решения многих масштабных задач, которые стоят перед Россией, подчеркнул президент страны.