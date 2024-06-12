Путин вручил госпремии и медали Героя Труда в Кремлевском дворце

Путин вручил госпремии и медали Героя Труда в Кремлевском дворцеРешить задачи, которые стоят перед Россией, можно только сообща, отметил президент
Президент РФ Владимир Путин на церемонии в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца вручил золотые медали «Герой Труда» и знаки лауреатов Государственной премии. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин удостоил звания Героя Труда ректора МГУ Виктора Садовничего, российского селекционера Людмилу Беспалову, генерального директора «Севмаша» Михаила Будниченко, главного конструктора конструкторского бюро «Радуга» Елтугана Сыздыкова, машиниста мельниц Михайловского горно-обогатительного комбината Владимира Щедова и водителя Тугнуйского угольного разреза Алексея Халмакшинова.
«Виктор Антонович сказал, что рад, что его окружали люди, которые верили в будущее России. Когда знакомишься с результатами вашей работы, эта вера многократно возрастает и укрепляется», – подчеркнул президент России.
Глава государства обратил внимание, что в 2024 г. Россия отмечает юбилей – 300 лет с момента основания Российской академии наук (РАН). Научный поиск и открытия ученых стали мощной движущей силой национального развития. В настоящий момент на рубежном этапе именно наука является основой для решения многих масштабных задач, которые стоят перед Россией, подчеркнул президент страны.
Путин представил лауреатов премии в области науки и технологий. Среди них Евгений Адамов, Владимир Асмолов и Михаил Ковальчук, которые первыми в мире предложили и приступили к реализации идеи замкнутого ядерного цикла, а также молекулярный биолог Петр Чумаков, ученые-медики, врачи и управленцы – Сергей Готье, Марина Минина и Могели Хубутия.
Глава государства вручил также государственные премии в области литературы и искусства директору музея-заповедника «Царское Село» Ольге Таратыновой, реставратору Борису Игдалову, скульптору Андрею Коробцову и архитектору Константину Фомину, оперному певцу Ильдару Абдразакову.
Путин представил лауреата премии в области благотворительности учредителя Сибирского центра общественных инициатив Николая Слабжанина и лауреата премии в области правозащитной деятельности за 2023 г. общественного деятеля Юлию Белехову.
Президент России заметил, что решить масштабные задачи, которые стоят перед Россией, можно только сообща. По его словам, большую роль играет личный пример людей, готовых сделать все ради общего блага.
«От всей души поздравляю с высокими наградами Родины и желаю вам всего самого доброго. Желаю вам новых успехов», – заключил Путин.
12 июня президент РФ на церемонии вручения госпремий и медалей Героя Труда поздравил россиян с Днем России и заявил, что считает необходимым отмечать праздник как символ неразрывности тысячелетнего пути Отечества.
Он добавил, что державная мощь Древней Руси развивалась в величайшие эпохи Московского царства, Российской Империи и Советского Союза. Все эти этапы являются одним неразрывным целым с современной Россией. Путин обратил внимание, что Россия переживала немало трудностей, но граждане страны всегда преодолевали все невзгоды.