Счетная палата выявила у Минстроя финансовых нарушений на 46 млрд рублей

Как Минстрой реализовывал госпрограммы

В 2023 г. Минстрой отвечал за три госпрограммы, включая «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». По ней министерство выполнило 62 из 63 показателей. Среди факторов, которые оказывали негативное влияние на ход программы, Счетная палата обозначила увеличение средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения и рост ключевой ставки Банка России (одна из причин недостижения рядом регионов установленных плановых значений показателя), увеличение сроков строительства объектов в 2023 г., вызванное необходимостью корректировки проектной документации в связи с заменой иностранного оборудования на отечественное или производимое дружественными странами, а также нарушением логистических цепочек поставки оборудования. При этом за 2023 г. уменьшилось количество объектов незавершенного строительства на 23,5%: с 17 до 4.