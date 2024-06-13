Счетная палата выявила у Минстроя финансовых нарушений на 46 млрд рублей

Счетная палата выявила у Минстроя финансовых нарушений на 46 млрд рублейНецелевого использования бюджета надзорное ведомство не обнаружило
Всего по итогам проверки исполнения бюджета министерством было выявлено 14 нарушений и 19 недостатков, говорится в отчете Счетной палаты. Речь, в частности, идет о недостоверной бюджетной отчетности, отсутствии разработанного регламента реализации полномочий администратора доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам, ненадлежащем осуществлении контроля за соблюдением регионами обязательств по предоставлению отчетности по межбюджетным трансфертам (МБТ). Четыре нарушения и один недостаток были устранены, отметили аудиторы.
Нарушениями в Счетной палате зачастую признают неточности бухгалтерской отчетности, которые напрямую не свидетельствуют о растрате бюджета, пояснил «Ведомостям» эксперт «Народный фронт. Аналитики» Павел Склянчук. В противном случае в дело вступают правоохранительные органы, возбуждая уголовные дела, добавил он. Действительно, в докладе говорится, что нецелевого использования бюджетных средств установлено не было.
В тексте отчета уточняется, что 46 млрд руб. – это недостоверность бюджетной отчетности Минстроя в части дебиторской задолженности ППК «ФРТ», а также оплата коммунальных услуг, расходы по которым в период проведения реконструкции здания должен осуществлять подрядчик. Эти недостатки были исправлены в ходе контрольного мероприятия, подчёркивает аудитор Счетной палаты.
Раньше Счетная палата выявляла «гораздо больше» нарушений – они касались в основном бухгалтерских отчетов, обратил внимание директор Центра региональной политики Президентской академии Владимир Климанов. «Нельзя сказать, что наблюдалось нецелевое использование средств или какой-то криминал отмечался, но отражение финансовой отчетности было некорректным», – пояснил он. Сейчас, когда выделение бюджетных ассигнований в казначействе осуществляется с учетом проверки корректности заполнения финансовых документов, выявляемый объем нарушений меньше, подчеркнул Климанов.
Основатель «Бест-новостроя» и bnMAP.pro Ирина Доброхотова обратила внимание, что, согласно тексту документа, нарушения на указанную сумму признаны несущественными, а часть из них уже исправлена. «Это означает, что нарушения могли носить процедурный характер – например, некорректно подписан договор или истек срок действия какой-либо доверенности и т. д.», – сказала она в беседе с «Ведомостями».
Как Минстрой реализовывал госпрограммы
В 2023 г. Минстрой отвечал за три госпрограммы, включая «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». По ней министерство выполнило 62 из 63 показателей. Среди факторов, которые оказывали негативное влияние на ход программы, Счетная палата обозначила увеличение средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения и рост ключевой ставки Банка России (одна из причин недостижения рядом регионов установленных плановых значений показателя), увеличение сроков строительства объектов в 2023 г., вызванное необходимостью корректировки проектной документации в связи с заменой иностранного оборудования на отечественное или производимое дружественными странами, а также нарушением логистических цепочек поставки оборудования. При этом за 2023 г. уменьшилось количество объектов незавершенного строительства на 23,5%: с 17 до 4.
Дебиторская задолженность Минстроя по доходам за 2023 г. увеличилась в 2,2 раза (на 757,2 млн руб.): с 614 млн до 1,4 млрд руб. Безнадежной к взысканию дебиторской задолженностью по доходам на конец 2023 г. признано 3,632 млрд руб. – это задолженность по расчетам с поставщиками товаров, работ и услуг, говорится там же.
Среди замечаний Счетной палаты – то, что Минстроем, как администратором доходов, не разработан и не установлен регламент реализации полномочий по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним. «Доходы Минстроя носят несистемный, внеплановый характер, в основном в виде разовых поступлений от возврата остатков МБТ, предоставленных в рамках государственных программ, ответственным исполнителем и участником которых является министерство», – констатируют аудиторы.
Кредиторская задолженность министерства увеличилась почти в 4,4 раза (на 453,5 млн руб.) по сравнению с 1 января 2023 г. и составила на 1 января текущего года 586,7 млн руб.
В целом кассовое исполнение Минстроем средств федерального бюджета в 2023 г. составило 252,5% объема бюджетных ассигнований, но остались и неизрасходованные средства. Среди причин неполного кассового исполнения расходов Счетная палата выделила недобросовестное выполнение работ подрядными организациями, экономию по результатам конкурсных процедур, прохождения государственной экспертизы или изменения объема фактически выполненных работ, корректировку проектной документации, отсутствие потребности у субъектов в межбюджетных трансфертах и уточнение списка получателей мер социальной поддержки.
Расходы Минстроя на МБТ выросли почти вдвое в 2023 г. и достигли 825,6 млрд руб. Наибольший прирост МБТ в 2023 г. обеспечили дотации на реализацию полномочий по социально‐экономическому развитию новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.