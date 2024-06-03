Счетная палата выявила недостатки в работе Минприроды на 74 млрд рублей

Счетная палата выявила недостатки в работе Минприроды на 74 млрд рублейЭто меньше, чем годом ранее, но аудиторы обратятся в проверяющие органы
Счетная палата в ходе проверки исполнения бюджета обнаружила у Минприроды за 2023 г. 56 нарушений на сумму 74,4 млрд руб. В связи с этим надзорное ведомство планирует обратиться в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в отношении министерства и его дирекции по обеспечению деятельности, следует из заключения Счетной палаты.
«Всего выявлено 56 нарушений и недостатков, в том числе 17 финансовых нарушений на общую сумму 74,4 млрд руб., включая 6,2 млн руб. – ущерб, причиненный федеральному бюджету, 74 млрд руб.– нарушения правил ведения бухгалтерского учета и 356 млн руб. – прочие нарушения», – говорится в заключении. В 2022 г. Счетная палата выявила у Минприроды нарушений на сумму более 360 млрд руб., в 2021 г. – на 89,7 млрд руб.
Сумма выявленных нарушений «приличная», при этом 6,2 млн руб. из 74,4 млрд – это именно размер причиненного ущерба, обращает внимание член комитета «Деловой России» по переработке отходов и вторичным ресурсам Сергей Завьялов. Нарушения могут быть вызваны объективно непреодолимыми условиями, но в любом случае результаты контрольных мероприятий с выявленными нарушениями – это очень серьезные основания для дальнейшего разбирательства, отметил Завьялов.
Счетная палата установила, что Минприроды не исполнило бюджетные назначения по двум из пяти госпрограмм: «Охрана окружающей среды» (95,5 млн руб. – 99,8%) и «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (295,9 млн руб. – 99,8%). Касательно нацпроекта «Экология» в докладе отмечается, что всего на него было выделено 122,2 млрд руб., при этом по двум из девяти федеральных проектов, входящих в нацпроект («Чистая страна» и «Оздоровление Волги»), отмечается исполнение расходов не в полном объеме и др.
Что за госпрограммы?
Цель госпрограммы «Охрана окружающей среды» – повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем. Согласно ее паспорту, к задачам этой программы относятся снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики, сохранение и восстановление биологического разнообразия России, повышение эффективности функционирования системы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, организация и обеспечение работ и научных исследований в Антарктике. В свою очередь цель госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» – устойчивое обеспечение экономики страны запасами минерального сырья и геологической информацией о недрах, устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.
Вот пример другого нарушения. Согласно данным надзорного ведомства, Минприроды за 2023 г. представило субсидии четырем юрлицам. Например, министерство выделило 23,2 млн руб. организации по развитию экологических, социальных и патриотических проектов «Сад Памяти» на реализацию в Донецкой и Луганской народных республиках экологических гуманитарных миссий и мероприятий по подготовке кадров. При этом, отмечает аудитор Счетной палаты, в соглашении не была определена стоимость этих мероприятий, «что исключало возможность проведения Минприроды надлежащего контроля за целевым расходованием субсидии».
Несмотря на высокий уровень исполнения бюджета по многим направлениям, существуют определенные сложности, которые могут влиять на эффективность реализации госпрограмм и федеральных проектов, сказал «Ведомостям» научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко. «Для оценки эффективности реализации госпрограмм и федеральных проектов необходимо учитывать не только формальные показатели исполнения бюджета, но и результаты работы на местах, отзывы общественности и экспертов, а также долгосрочные цели и задачи, поставленные перед этими программами и проектами», – подчеркнул он.
«Ведомости» направили запрос в Минприроды.