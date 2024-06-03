Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Счетная палата выявила недостатки в работе Минприроды на 74 млрд рублей

Это меньше, чем годом ранее, но аудиторы обратятся в проверяющие органы
Юлия Малева
Андрей Гордеев / Ведомости

Счетная палата в ходе проверки исполнения бюджета обнаружила у Минприроды за 2023 г. 56 нарушений на сумму 74,4 млрд руб. В связи с этим надзорное ведомство планирует обратиться в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в отношении министерства и его дирекции по обеспечению деятельности, следует из заключения Счетной палаты.

«Всего выявлено 56 нарушений и недостатков, в том числе 17 финансовых нарушений на общую сумму 74,4 млрд руб., включая 6,2 млн руб. – ущерб, причиненный федеральному бюджету, 74 млрд руб.– нарушения правил ведения бухгалтерского учета и 356 млн руб. – прочие нарушения», – говорится в заключении. В 2022 г. Счетная палата выявила у Минприроды нарушений на сумму более 360 млрд руб., в 2021 г. – на 89,7 млрд руб.

Сумма выявленных нарушений «приличная», при этом 6,2 млн руб. из 74,4 млрд – это именно размер причиненного ущерба, обращает внимание член комитета «Деловой России» по переработке отходов и вторичным ресурсам Сергей Завьялов. Нарушения могут быть вызваны объективно непреодолимыми условиями, но в любом случае результаты контрольных мероприятий с выявленными нарушениями – это очень серьезные основания для дальнейшего разбирательства, отметил Завьялов.

Счетная палата установила, что Минприроды не исполнило бюджетные назначения по двум из пяти госпрограмм: «Охрана окружающей среды» (95,5 млн руб. – 99,8%) и «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (295,9 млн руб. – 99,8%). Касательно нацпроекта «Экология» в докладе отмечается, что всего на него было выделено 122,2 млрд руб., при этом по двум из девяти федеральных проектов, входящих в нацпроект («Чистая страна» и «Оздоровление Волги»), отмечается исполнение расходов не в полном объеме и др.

Что за госпрограммы?

Цель госпрограммы «Охрана окружающей среды» – повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем. Согласно ее паспорту, к задачам этой программы относятся снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики, сохранение и восстановление биологического разнообразия России, повышение эффективности функционирования системы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, организация и обеспечение работ и научных исследований в Антарктике. В свою очередь цель госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» – устойчивое обеспечение экономики страны запасами минерального сырья и геологической информацией о недрах, устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

Вот пример другого нарушения. Согласно данным надзорного ведомства, Минприроды за 2023 г. представило субсидии четырем юрлицам. Например, министерство выделило 23,2 млн руб. организации по развитию экологических, социальных и патриотических проектов «Сад Памяти» на реализацию в Донецкой и Луганской народных республиках экологических гуманитарных миссий и мероприятий по подготовке кадров. При этом, отмечает аудитор Счетной палаты, в соглашении не была определена стоимость этих мероприятий, «что исключало возможность проведения Минприроды надлежащего контроля за целевым расходованием субсидии».

Несмотря на высокий уровень исполнения бюджета по многим направлениям, существуют определенные сложности, которые могут влиять на эффективность реализации госпрограмм и федеральных проектов, сказал «Ведомостям» научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко. «Для оценки эффективности реализации госпрограмм и федеральных проектов необходимо учитывать не только формальные показатели исполнения бюджета, но и результаты работы на местах, отзывы общественности и экспертов, а также долгосрочные цели и задачи, поставленные перед этими программами и проектами», – подчеркнул он.

«Ведомости» направили запрос в Минприроды.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных