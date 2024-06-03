Счетная палата выявила недостатки в работе Минприроды на 74 млрд рублей

Счетная палата установила, что Минприроды не исполнило бюджетные назначения по двум из пяти госпрограмм: «Охрана окружающей среды» (95,5 млн руб. – 99,8%) и «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (295,9 млн руб. – 99,8%). Касательно нацпроекта «Экология» в докладе отмечается, что всего на него было выделено 122,2 млрд руб., при этом по двум из девяти федеральных проектов, входящих в нацпроект («Чистая страна» и «Оздоровление Волги»), отмечается исполнение расходов не в полном объеме и др.