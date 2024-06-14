Власти предлагают изменить подход к проведению археологических разведок

Власти предлагают изменить подход к проведению археологических разведокВопрос начали обсуждать на общественном совете при Минстрое
Власти предложили внести ряд изменений в закон об объектах культурного наследия (ОКН) народов России. В частности, предлагается передать полномочия в части отнесения обнаруженных в ходе раскопок предметов к объектам археологического наследия региональным органам охраны ОКН. С таким предложением в ходе заседания общественного совета при Минстрое выступил замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Дмитрий Аратский.
Инициатива направлена на «снятие административных барьеров в хозяйственной деятельности и развитии территорий, которые созданы законодательством в области охраны культурного наследия, неизменным практически в течение многих лет», пояснил Аратский. Решение о признании добытого на раскопках артефакта ОКН, согласно инициативе разработчиков, будет приниматься на основании заключения экспертизы, подготовленной аттестованным Минкультуры экспертом. Сами же работы должны будут, по задумке, проводить только подведомственные учреждения органов охраны ОНК.
Сейчас такое право есть у более широкого круга лиц. В тексте презентации для участников общественного совета сказано, что «наделение частных лиц правом принятия без реальной ответственности решений, влекущих существенные экономические последствия (ограничение хозяйственной деятельности на территориях, приостановка реализации инвестиционных проектов, возложение расходных обязанностей на хозяйствующих субъектов)» может привести к появлению «коррупциогенных возможностей манипулирования рынком». «Признание объекта памятником ненадлежащим образом влечет надлежащие ограничения [для работы] широкого круга лиц. А непризнание объекта памятником ненадлежащим образом влечет к <...> затратам на охрану того, что не надо было охранять», – подчеркнул Аратский. Кроме того, на территории обнаруженного памятника вести строительство вовсе запрещено, добавил он.
Собеседник «Ведомостей», работающий в одной из российских частных организаций, отметил, что разведывательные работы для строительства крупных инфраструктурных проектов могут длиться долго, что затягивает строительство. Он привел в пример строительство моста через Енисей в Красноярске: разведка там велась несколько лет. Инициатива предполагает возможность проведения археологического зонирования: будет установлено, на какой местности проведение полевых археологических работ перед началом строительства обязательно, а на какой – нет, писали 11 июня «Ведомости». Критерии для такого зонирования должно выработать правительство РФ, но проводить само зонирование будут власти регионов. Хотя, как писали «Ведомости» со ссылкой на археологов, иногда довольно трудно предсказать, где находится памятник каменного века.
Сама археологическая разведка требует дополнительного регулирования, полагает Аратский. Он объяснил, что проблемой является то, что для хозяйствующего субъекта (застройщика, например) проведение экспертизы является обязательным. Между тем держатели открытых листов (разрешений на производство археологических исследований) в большинстве своем являются частными организациями, поэтому оказывать такую услугу не обязаны. Таким образом, сейчас отношения держателей открытого листа с заказчиком регулируются исключительно гражданским законодательством, что, по его мнению, неоправданно. Аратский предложил предусмотреть установление на федеральном уровне порядка заключения и исполнения договоров на археологическую разведку за счет средств хозяйствующих субъектов (в том числе застройщиков).
Авторы разрабатываемого законопроекта считают, что выдавать открытые листы нужно только в рамках реестровой модели (т. е. эксперты будут включены в реестр специалистов по итогам аттестации Минкультуры) на пять лет, а не на один год, как сейчас. Об этом уже писали «Ведомости». Также эксперт сможет работать на всей территории страны – так исключается его зависимость от конкретного объекта. Проверку профессиональных знаний и навыков будет осуществлять Минкультуры, а Российская академия наук (РАН) будет выдавать заключение по результатам экспертизы.
К археологическому наследию надо относиться «максимально осторожно», предупредил заведующий отделом археологии Московской Руси, член-корреспондент РАН Леонид Беляев. Он отметил, что система, предполагающая закрепление конкретного ученого за конкретным объектом, существует уже почти 200 лет. По его словам, именно благодаря такой методике удалось сохранить отечественное археологическое наследие. «Ни одна власть не решилась затронуть систему открытых листов, поскольку она сложилась в XIX в.», – обратил внимание он.
По мнению Беляева, слишком рискованно давать право вести раскопки на такой долгий срок, как пять лет, на необъятной территории, поскольку под удар попадают отчеты, которые делаются после раскопок, из-за разрозненности между регионами. Сейчас отчеты хранятся в едином хранилище, но, в случае если полномочия передадут субъектам, возможно, придется «летать по всей стране» для их поиска, выразил опасения Беляев.
Тема важная, поэтому обязательно нужно найти компромиссное решение, сказал замминистра строительства Александр Ломакин в ходе заседания. В Минкультуры концептуально поддержали представленный законопроект, но детали еще необходимо уточнить, особенно в части передачи полномочий регионам, сказала в ходе заседания статс-секретарь – заместитель министра Надежда Преподобная.