Власти предлагают изменить подход к проведению археологических разведок

Собеседник «Ведомостей», работающий в одной из российских частных организаций, отметил, что разведывательные работы для строительства крупных инфраструктурных проектов могут длиться долго, что затягивает строительство. Он привел в пример строительство моста через Енисей в Красноярске: разведка там велась несколько лет. Инициатива предполагает возможность проведения археологического зонирования: будет установлено, на какой местности проведение полевых археологических работ перед началом строительства обязательно, а на какой – нет, писали 11 июня «Ведомости». Критерии для такого зонирования должно выработать правительство РФ, но проводить само зонирование будут власти регионов. Хотя, как писали «Ведомости» со ссылкой на археологов, иногда довольно трудно предсказать, где находится памятник каменного века.