Народный фронт выяснил, что 82% россиян регулярно ощущают неприятный запах

В городах и регионах с большим промышленным производством проблема неприятных запахов стоит наиболее остро, пояснил «Ведомостям» эксперт «Народный фронт. Аналитики» Павел Склянчук. В частности, в ряде промышленных городов, уже входящих в федеральный проект «Чистый воздух»: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. С 1 сентября 2023 г. к проекту подключились еще 29 новых городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения. Для новых участников установлена цель – снижение выбросов опасных загрязняющих веществ в два раза к 2030 г.