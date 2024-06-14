Народный фронт выяснил, что 82% россиян регулярно ощущают неприятный запах

Народный фронт выяснил, что 82% россиян регулярно ощущают неприятный запахБольшинство считает, что он влияет на самочувствие и качество жизни
82% россиян регулярно ощущают сильный неприятный запах, следует из данных мониторинга «Народный фронт. Аналитика». Опрос проводился с августа по сентябрь 2023 г. среди 8700 респондентов из 83 регионов страны.
При этом 21% опрошенных ощущают сильный запах постоянно, 30% – несколько раз в неделю, 21% – несколько раз в месяц, 10% – ежедневно, но кратковременно. Среди тех, кто ощущает неприятный запах нерегулярно, 8% респондентов замечают его сезонно, 7% – однократно или очень редко, а 3% затруднились с ответом, ощущают ли они плохие запахи.
При этом большинство опрошенных (93%) отметили, что запах – это важный фактор, который влияет на самочувствие и качество жизни.
Опрос проводился в основном в городах, где размещены посты мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Росгидромета. «Результаты подтвердили актуальность для граждан проблемы сильных неприятных запахов от промышленных предприятий, объектов ЖКХ, свалок», – говорится в отчете «Народного фронта» (ОНФ).
В городах и регионах с большим промышленным производством проблема неприятных запахов стоит наиболее остро, пояснил «Ведомостям» эксперт «Народный фронт. Аналитики» Павел Склянчук. В частности, в ряде промышленных городов, уже входящих в федеральный проект «Чистый воздух»: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. С 1 сентября 2023 г. к проекту подключились еще 29 новых городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения. Для новых участников установлена цель – снижение выбросов опасных загрязняющих веществ в два раза к 2030 г.
При этом, подчеркнул Склянчук, и в других населенных пунктах люди страдают от запаха очистных сооружений, свалок мусора, рыбозаводов, свиноферм и других близко расположенных источников, даже от кондитерской и кофейной фабрики.
Одни из самых зловонных веществ – это сероводород при производстве бумаги, запах похож на кислую капусту, добавил он. В связи с такой проблемой, по мнению Склянчука, целесообразно в федеральном проекте «Чистый воздух» вместо валового снижения выбросов в атмосферу ставить целевые показатели по снижению веществ, вызывающих заболевания или имеющих зловонный запах.
Сероводород и меркаптан образуются в результате гниения органики, которая появляется в больших количествах на водоканалах и на свалках, сказал в беседе с «Ведомостями» член комитета «Деловой России» по переработке отходов и вторичным ресурсам Сергей Завьялов.
На вопрос «Ведомостей» о проблематике неприятных запахов от свалок и возможной реакции на доклад ОНФ представитель Российского экологического оператора (ответственный за отрасль по обращению с отходами) отказался от комментариев. Там запрос перенаправили в Роспотребнадзор. «Ведомости» направили запросы во все ведомства.
Прямой связи между плохим запахом и его опасностью нет, подчеркнул в беседе с «Ведомостями» научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко. Существует предельно допустимая концентрация (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе, превышение которой наказуемо, напомнил он. «Запах – это только предупреждение, не означающее, что достигнута ПДК, но и отсутствие запаха не говорит о том, что опасности нет», – предупредил Рыбальченко.
Сейчас законодательство регулирует лишь наличие вредных веществ в воздухе, при этом нормирования по интенсивности запаха нет, приводятся в отчете слова руководителя аналитического департамента в сфере экономики и экологии исполкома «Народного фронта» Татьяны Мироновой. «Даже при наличии многочисленных жалоб граждан на сегодняшний день надзорные органы не могут привлечь эти предприятия к ответственности в случае, если замеры загрязняющих веществ не показывают превышение допустимых нормативов», – пояснила она.
В ходе посланию Федеральному собранию 29 февраля президент Владимир Путин заявил, что необходимо уменьшить в два раза объем вредных выбросов в атмосферу.