СМИ сообщили о стрельбе в центре Махачкалы

СМИ сообщили о стрельбе в центре МахачкалыТАСС сообщает о перекрытии Университетской площади в центре города
В центре Махачкалы слышна стрельба, правоохранительные органы перекрыли Университетскую площадь, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.
В Telegram-канале администрации Ленинского района Махачкалы власти призывают граждан воздержаться от посещения улицы, поскольку «в городе опять неспокойно».
Республиканская государственная вещательная компания «Дагестан» в своем Telegram-канале сообщает, что правоохранительные органы проводят мероприятия в районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова.
Telegram-канал Shot со ссылкой на источник пишет, что в Махачкале введен план «Перехват». По данным канала, один из сотрудников патрульно-постовой службы увидел подозрительную черную машину Lada Priora, внутри которой были два человека, одетых в черное. При попытке приблизиться они открыли стрельбу, после чего скрылись. Позже руководитель пресс-службы МВД Дагестана сообщила агентству «РИА Новости», что план «Перехват» в Махачкале не вводился.
По данным Telegram-канала Mash, полицейские остановили машину без номеров, в салоне которой было оружие. Сейчас машина скрылась, а силовики разыскивают двоих вооруженных людей в черном. Предварительно, вооруженные люди могут быть пособниками террористов, напавших 23 июня на Дербент и Махачкалу.
Вечером 23 июня вооруженные мужчины в Дербенте и Махачкале расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. По последним данным минздрава республики, погиб 21 человек, включая 16 полицейских.