СМИ сообщили о стрельбе в центре Махачкалы

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник пишет, что в Махачкале введен план «Перехват». По данным канала, один из сотрудников патрульно-постовой службы увидел подозрительную черную машину Lada Priora, внутри которой были два человека, одетых в черное. При попытке приблизиться они открыли стрельбу, после чего скрылись. Позже руководитель пресс-службы МВД Дагестана сообщила агентству «РИА Новости», что план «Перехват» в Махачкале не вводился.