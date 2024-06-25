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СМИ сообщили о стрельбе в центре Махачкалы

ТАСС сообщает о перекрытии Университетской площади в центре города
Максим Цуланов
Евгений Разумный / Ведомости

В центре Махачкалы слышна стрельба, правоохранительные органы перекрыли Университетскую площадь, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

В Telegram-канале администрации Ленинского района Махачкалы власти призывают граждан воздержаться от посещения улицы, поскольку «в городе опять неспокойно».

Республиканская государственная вещательная компания «Дагестан» в своем Telegram-канале сообщает, что правоохранительные органы проводят мероприятия в районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник пишет, что в Махачкале введен план «Перехват». По данным канала, один из сотрудников патрульно-постовой службы увидел подозрительную черную машину Lada Priora, внутри которой были два человека, одетых в черное. При попытке приблизиться они открыли стрельбу, после чего скрылись. Позже руководитель пресс-службы МВД Дагестана сообщила агентству «РИА Новости», что план «Перехват» в Махачкале не вводился.

По данным Telegram-канала Mash, полицейские остановили машину без номеров, в салоне которой было оружие. Сейчас машина скрылась, а силовики разыскивают двоих вооруженных людей в черном. Предварительно, вооруженные люди могут быть пособниками террористов, напавших 23 июня на Дербент и Махачкалу.

Информация о вооруженном человеке в центре Махачкалы оказалась ложной, сообщило агентство ТАСС в 23:09 мск. «РИА Новости» сообщило, что по состоянию на 23:03 мск обстановка на Университетской площади в Махачкале спокойная. Сейчас силовики патрулируют улицы, усилены меры безопасности.

Вечером 23 июня вооруженные мужчины в Дербенте и Махачкале расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. По последним данным минздрава республики, погиб 21 человек, включая 16 полицейских. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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