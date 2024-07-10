КС предписал урегулировать условия нахождения в конвойных помещениях

Закон о содержании под стражей связывает правовое положение подозреваемых и обвиняемых с применением к ним меры уголовно-процессуального принуждения, временное нахождение этих лиц в конвойном помещении суда не отменяет их правового статуса – заключенных под стражу, говорится в постановлении. И несмотря на то что конвойные помещения не предназначены для использования на постоянной основе и нет необходимости создания в них всех тех условий, которые определены для более долгой и непрерывной жизнедеятельности в местах содержания под стражей, условия нахождения в таких помещениях должны быть регламентированы законом, чтобы каждое лицо знало о своих правах, их законных ограничениях и могло добиваться своей защиты, разъяснил КС.