КС предписал урегулировать условия нахождения в конвойных помещениях

КС предписал урегулировать условия нахождения в конвойных помещенияхСейчас в ожидании суда люди зачастую находятся там без воды, еды и туалета, говорят эксперты
Для того чтобы ситуацию изменить, федеральному законодателю теперь необходимо внести конвойные помещения в перечень мест содержания под стражей, говорится в постановлении суда, с которым ознакомились «Ведомости». Решение было вынесено на основании жалобы бывшего офицера МВД Николая Смирнова, который был осужден в 2015 г. и через восемь лет получил условно-досрочное освобождение. Для участия в судебных заседаниях и ознакомления с материалами дела его доставляли в камеры конвойных помещений судов Пермского края.
В своей жалобе заявитель указал, что условия нахождения в них были недопустимыми из-за физического стеснения, несоответствия необходимым материально-бытовым и санитарно-гигиеническим требованиям, а также недостатка пищи и воды. Поэтому заявитель в судебном порядке потребовал компенсацию от государства в лице МВД в размере 344 000 руб. Нижестоящие инстанции судов в компенсации отказали, придя к выводу, что закрепленные законом гарантии не распространяются на условия временного нахождения подозреваемых и обвиняемых (подсудимых) в конвойных помещениях зданий судов, так как они не перечислены в ст. 7 закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Эту норму и обжаловал в Конституционном суде (КС) Смирнов, как не соответствующую Основному закону.
КС встал на сторону бывшего офицера, признав, что такое положение не соответствует Конституции, поскольку при объективно обоснованном невнесении конвойных помещений в перечень мест содержания под стражей не обеспечиваются условия нахождения в таких помещениях подследственных.
Закон о содержании под стражей связывает правовое положение подозреваемых и обвиняемых с применением к ним меры уголовно-процессуального принуждения, временное нахождение этих лиц в конвойном помещении суда не отменяет их правового статуса – заключенных под стражу, говорится в постановлении. И несмотря на то что конвойные помещения не предназначены для использования на постоянной основе и нет необходимости создания в них всех тех условий, которые определены для более долгой и непрерывной жизнедеятельности в местах содержания под стражей, условия нахождения в таких помещениях должны быть регламентированы законом, чтобы каждое лицо знало о своих правах, их законных ограничениях и могло добиваться своей защиты, разъяснил КС.
Дело Смирнова будет пересмотрено, а федеральному законодателю предстоит в ближайшее время определить условия нахождения подследственных в конвойных помещениях. До этого момента суды могут признавать нарушение условий нахождения лица в таких помещениях, если установят умаление человеческого достоинства на основе всей совокупности обстоятельств конкретного дела.
Такая ситуация, как у Смирнова, нередко встречается в практике, констатирует советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян. «Проблемы физического стеснения, отсутствия материально-бытовых, санитарно-гигиенических условий, недостатка пищи и еды в помещениях судов должны быть решены таким же образом, как они обеспечены в местах содержания лиц под стражей», – сказал он, подчеркнув важность решения КС.
Процесс конвоирования тоже улучшат
4 июля Минюст вынес на общественное обсуждение проект приказа об утверждении порядка конвоирования по плановым маршрутам содержащихся в учреждениях уголовно-исправительной системы осужденных и лиц, заключенных под стражу, специальными подразделениями по конвоированию. Ведомство предлагает улучшить условия подследственных при конвоировании, в том числе женщин со сроком беременности свыше шести месяцев и женщин с детьми, а также лиц, являющихся инвалидами с ограниченными возможностями передвижения.
При погоде свыше +25 градусов и конвоировании на расстояние более 200 км предусмотрено более просторное размещение в общих камерах спецавтомобилей. Предусмотрен запрет размещения в одиночных камерах спецавтомобилей человека с крупным телосложением.
«Проблема действительно существует, причем даже на уровне районных судов Москвы», – рассказывает столичный адвокат Олег Пантюшов. В 2020 г. широко обсуждался рост обращений граждан в связи с условиями содержания под стражей, напоминает адвокат, управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов. Тем не менее, продолжает Егулемов, вопрос и по сей день не теряет своей остроты: из-за отсутствия детального нормативного регулирования конвойных блоков затруднено обеспечение прав находящихся в них лиц, включая их судебную защиту.
Человека привозят в суд под конвоем и он иногда ждет весь день своего суда из-за загруженности, но нет условий отдохнуть, не всегда в помещении есть проточная вода, раковина, санузел, а для того, чтобы воспользоваться сухим пайком (там, как правило, супы быстрого приготовления), нужен кипяток, отмечает руководитель практики уголовно-правовой защиты Игорь Ивлев. То есть, поясняет адвокат, конвоирам приходится носить воду и вести подследственных по зданию суда в туалет, делать работу, которая не регламентирована. Ивлев также указал на наличие проблемы с отоплением в конвойных помещениях.