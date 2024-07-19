66% россиян поддерживают запрет на ношение никабов в общественных местах

Многие в принципе не отличают между собой хиджаб, бурку или никаб – это все для них неразличимая исламская одежда, отмечает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его словам, для россиян старшего поколения может быть более знакомым слово «чадра» с культурной точки зрения из-за фильма «Белое солнце пустыни». «С одной стороны, такие результаты [опроса] могут быть связаны с вопросом безопасности: люди не знают и не понимают, кто одет в никаб. Для них это может быть и мужчина, и женщина, идентифицировать человека сложно», – пояснил Макаркин. Помимо этого у людей могут быть опасения из-за распространения исламской культуры и образа жизни, что непривычно для многих людей и вызывает диссонанс. Макаркин указал, что на этом фоне православные платки воспринимаются иначе. «То, что Россия – это многонациональная страна и традиции могут быть разные, этот аргумент эмоционально отвергается», – заключил эксперт.