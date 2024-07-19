66% россиян поддерживают запрет на ношение никабов в общественных местах

66% россиян поддерживают запрет на ношение никабов в общественных местахТакое мнение доминирует среди старшего поколения
Большинство россиян (66%) готовы поддержать запрет на ношение никабов в общественных местах. Опрос был заказан вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым («Новые люди») компании Russian Field: 28 мая депутат внес в нижнюю палату соответствующий законопроект. Каждый пятый (23%) опрошенный не поддержал бы такой запрет, 10% – затруднились ответить, 1% – отказался. При этом среди тех, кто потенциально поддержал бы запрет на ношение никабов (ответили «точно поддержал бы» и «скорее поддержал бы»), больше мужчин, чем женщин: 72% и 61% соответственно.
Молодежь (18–29 лет) чаще остальных выступала против запрета никабов в общественных местах: это единственная возрастная группа, где за ограничение выступает менее половины опрошенных (49%), а против – больше трети (36%). Наиболее распространено мнение о том, что никаб необходимо запретить, среди опрошенных от 60 лет и старше (74%), за ними следуют россияне в возрасте от 45 до 59 лет (72%), после – респонденты от 30 до 44 лет (64%).
В опросе приняли участие 1600 человек, он проводился с 3 по 9 июля.
Возможный запрет никаба на федеральном уровне обсуждается с весны 2024 г. Законопроект Даванкова предлагает дать субъектам России и школам право вводить запрет на ношение скрывающей лицо одежды. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов раскритиковал в своем Telegram-канале законопроект от Даванкова, назвав никабы неотъемлемым атрибутом мусульманской религиозной одежды.
В июне депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также обещали внести законопроект, который предполагает введение административных штрафов до 30 000 руб. за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды. В думской базе его пока нет.
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев тоже призывал к запрету ношения никаба в стране, следует из его интервью «Парламентской газете» в мае. «Буду обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей», – говорил он. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ поддержит предложение в том случае, если «официальными органами будет выявлена прямая связь ношения мусульманками никаба с ростом риска экстремизма», писал 24 мая его зампред Ильдар Аляутдинов в своем Telegram-канале.
Что такое никаб
Никаб – это женский головной убор, полностью закрывающий лицо, имеет узкую прорезь для глаз. Никаб появился до возникновения ислама, но сейчас его носят исключительно мусульманки. При этом ислам предписывает женщинам скрывать тело, кроме лица и кистей рук, – таким требованиям шариата соответствуют хиджабы.
Поводом для дискуссии стали теракты 23 июня в дагестанских Махачкале и Дербенте. Там произошли нападения в том числе на православный храм и синагогу. 5 июня глава Дагестана Сергей Меликов выступил против никаба с точки зрения безопасности, отметив, что под ним могут скрываться мужчины, а женщины – проносить запрещенные предметы. 29 июня председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил запретить никабы.
Вскоре после этого, в начале июля 2024 г., муфтият российского Дагестана заявил о планах специальной фетвой запретить ношение именно никаба, практика которого распространилась в республике с 1990-х гг. Но 2 июля муфтият региона не нашел для этого достаточно оснований. А 3 июля сообщил о «временном запрете». Наконец, 9 июля муфтият опубликовал неоднозначные разъяснения. Там отметили, что «возникла новая реальность», из-за которой никаб стал предметом «пристального внимания» к тем, кто его носит, и вызывает «у большей части населения страх и опасения». При этом авторы заявления также советуют женщинам, которые чувствуют на себе чей-то пристальный взгляд, прикрывать лицо веером или частью платка.
Многие в принципе не отличают между собой хиджаб, бурку или никаб – это все для них неразличимая исламская одежда, отмечает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его словам, для россиян старшего поколения может быть более знакомым слово «чадра» с культурной точки зрения из-за фильма «Белое солнце пустыни». «С одной стороны, такие результаты [опроса] могут быть связаны с вопросом безопасности: люди не знают и не понимают, кто одет в никаб. Для них это может быть и мужчина, и женщина, идентифицировать человека сложно», – пояснил Макаркин. Помимо этого у людей могут быть опасения из-за распространения исламской культуры и образа жизни, что непривычно для многих людей и вызывает диссонанс. Макаркин указал, что на этом фоне православные платки воспринимаются иначе. «То, что Россия – это многонациональная страна и традиции могут быть разные, этот аргумент эмоционально отвергается», – заключил эксперт.