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Минздрав хочет выдавать лекарства больным с резистентной гипертонией

Ведомство прорабатывает этот вопрос, включая финансирование, с главными внештатными кардиологами
Анна Киселева
Минздрав хочет снова расширить программу лекарственного обеспечения для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями/ Freepik

Речь идет о возможном расширении программы бесплатного лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ)» на новую группу пациентов с резистентной (отсутствует реакция на лечение) артериальной гипертензией (АГ) с поражением почек. Это следует из письма директора департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий министерства Елены Астапенко сопредседателям Всероссийского союза пациентов (ВСП). Документ был направлен 10 июня (есть у «Ведомостей»).

В пресс-службе Минздрава подтвердили отправку письма.

Из него следует, что данная тема сейчас «прорабатывается с главными внештатными кардиологами Минздрава России, в том числе с учетом необходимости выделения дополнительного финансирования».

Артериальной гипертензией в России страдают около 16 млн человек, 10% из них – это как раз пациенты с резистентной формой, говорит сопредседатель ВСП Юрий Жулёв. «Отсутствие своевременного лечения АГ, и тем более резистентной формы, в сочетании с хронической болезнью почек может привести к ранней инвалидизации пациентов, утрате ими трудоспособности и преждевременной смерти», – считает он. Истинная резистентная артериальная гипертензия встречается не более чем в 10% случаев среди всех пациентов с АГ, также сказала врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова.

Резистентная артериальная гипертензия диагностируется, когда на фоне приема трех и более антигипертензивных препаратов различных классов и изменения образа жизни не удается достичь целевого артериального давления менее 140/90 мм рт. ст., рассказала «Ведомостям» кардиолог, заместитель главного врача медицинского центра «Будь здоров» на Рязанском проспекте Анна Жукова.

Почки участвуют в поддержании артериального давления, продолжила она. При резистентной АГ они становятся мишенью поражения, что приводит к почечной недостаточности вплоть до терминальной стадии. По словам Жуковой, резистентная АГ в группе пациентов, имеющих хроническую болезнь почек, может достигать 30%. Аналогичные цифры привела и Симонова.

Кроме того, по словам Жуковой, у пациентов с поражением почек ухудшается течение самой АГ. При данном заболевании есть высокие риски инсульта, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, сказала «Ведомостям» медицинский директор Hadassah Medical Moscow Ирина Либерман.

Согласно национальным рекомендациям и рекомендациям Европейского общества кардиологов, для лечения резистентной АГ с поражением почек назначаются препараты из группы блокаторов ренин-ангиотензиновой системы. Они используются также в комбинации с блокаторами кальциевых каналов или диуретиком и другими группами средств, рассказала Жукова. По оценкам специалистов в сфере фармакологии, принимавших участие в форуме ВСП по сердечно-сосудистым заболеваниям 25 июня, годовой объем финансирования для обеспечения новой группы пациентов бесплатными лекарствами составляет около 8–9 млрд руб. Директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин считает, что это небольшая сумма. Например, объем бюджетных средств на программу бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 г. составляет более чем 3 трлн руб. «Постепенное расширение лекарственного обеспечения в амбулаторном сегменте для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями – это шаг в правильном направлении. И, думаю, деньги на это найдут», – сказал он.

Ежегодная субсидия на лекарственное обеспечение пациентов, перенесших инфаркты и инсульты, в рамках федерального проекта «Борьба с ССЗ» с 2020 г. составляет 10,15 млрд руб., следует из письма Астапенко. С 2024 г. ее размер увеличился до 11,52 млрд руб. за счет включения новых категорий пациентов – тех, кто имеет ишемическую болезнь сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью.

Данная программа лекарственного обеспечения направлена на профилактику развития ССЗ и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, в частности – на снижение числа госпитализаций и инвалидизаций, а также на достижение национальных целей по увеличению общей продолжительности жизни, следует из письма. В 2023 г. лекарства получили более 806 000 россиян, или 96,1% от числа тех, кто находится под диспансерным наблюдением и имеет право получать такие препараты в рамках федпроекта. С января 2024 г. по начало июня препаратами обеспечили более 813 000 пациентов, говорится в письме.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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