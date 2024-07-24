Минздрав хочет выдавать лекарства больным с резистентной гипертонией

Согласно национальным рекомендациям и рекомендациям Европейского общества кардиологов, для лечения резистентной АГ с поражением почек назначаются препараты из группы блокаторов ренин-ангиотензиновой системы. Они используются также в комбинации с блокаторами кальциевых каналов или диуретиком и другими группами средств, рассказала Жукова. По оценкам специалистов в сфере фармакологии, принимавших участие в форуме ВСП по сердечно-сосудистым заболеваниям 25 июня, годовой объем финансирования для обеспечения новой группы пациентов бесплатными лекарствами составляет около 8–9 млрд руб. Директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин считает, что это небольшая сумма. Например, объем бюджетных средств на программу бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 г. составляет более чем 3 трлн руб. «Постепенное расширение лекарственного обеспечения в амбулаторном сегменте для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями – это шаг в правильном направлении. И, думаю, деньги на это найдут», – сказал он.