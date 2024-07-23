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Страховым расширят полномочия по сопровождению и информированию людей

При этом за работой страховщиков будет следить ФОМС
Анна Киселева
Поправки рассчитаны на упрощение процедур подключения государственных и муниципальных больниц к системе ОМС/ Андрей Гордеев / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила доработанный ко второму чтению законопроект, предусматривающий изменения в работе страховых медицинских организаций (СМО). Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – в Белом доме, второй – знакомый с решениями, принятыми по итогам заседания комиссии.

Законопроект был разработан Минздравом и внесен в Госдуму правительством 31 декабря 2019 г., принят в первом чтении 20 февраля 2020 г., затем срок предоставления поправок ко второму чтению неоднократно переносился. В последний раз он был назначен на ​​10 июля 2024 г. В изначальной версии законопроекта предлагалось внести изменения в ст. 32 закона «Об организации страхового дела в РФ» и закон «Об обязательном медицинском страховании (ОМС) в РФ».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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