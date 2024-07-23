Страховым расширят полномочия по сопровождению и информированию людей

Законопроект был разработан Минздравом и внесен в Госдуму правительством 31 декабря 2019 г., принят в первом чтении 20 февраля 2020 г., затем срок предоставления поправок ко второму чтению неоднократно переносился. В последний раз он был назначен на ​​10 июля 2024 г. В изначальной версии законопроекта предлагалось внести изменения в ст. 32 закона «Об организации страхового дела в РФ» и закон «Об обязательном медицинском страховании (ОМС) в РФ».