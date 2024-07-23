Страховым расширят полномочия по сопровождению и информированию людей

Страховым расширят полномочия по сопровождению и информированию людейПри этом за работой страховщиков будет следить ФОМС
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила доработанный ко второму чтению законопроект, предусматривающий изменения в работе страховых медицинских организаций (СМО). Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – в Белом доме, второй – знакомый с решениями, принятыми по итогам заседания комиссии.
Законопроект был разработан Минздравом и внесен в Госдуму правительством 31 декабря 2019 г., принят в первом чтении 20 февраля 2020 г., затем срок предоставления поправок ко второму чтению неоднократно переносился. В последний раз он был назначен на 10 июля 2024 г. В изначальной версии законопроекта предлагалось внести изменения в ст. 32 закона «Об организации страхового дела в РФ» и закон «Об обязательном медицинском страховании (ОМС) в РФ».