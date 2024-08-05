Суд в Москве назначил проектировщикам «Ила» от 4,5 до 6 лет колонии

Суд в Москве назначил проектировщикам «Ила» от 4,5 до 6 лет колонииФигурантов признали виновными в хищении средств, выделенных на разработку Ил-76 МД-90А
Савеловский суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему заместителю гендиректора ПАО «Ил» Андрею Новожилову и директору Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеславу Хвану. Судья Дмитрий Зозуля назначил им наказание в виде шести и пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, соответственно. Вместе с ними на скамье подсудимых был еще третий фигурант – бывший сотрудник финансовой службы МАИ Игорь Титов. Он, согласно приговору, получил наказание в виде 4,5 лет колонии.
Новожилов и Хван до приговора находились под подпиской о невыезде, поэтому после оглашения сроков конвой взял их под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.
Адвокат Новожилова Марина Ярощук заявила «Ведомостям», что сторона защиты намерена подать апелляционную жалобу.
«Ведомости» 31 июля писали, что в прениях сторон государственный обвинитель запрашивал для подсудимых наказание в виде семи лет лишения свободы.
Всем троим было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Новожилов также обвинялся в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК), а Хван и Титов – в пособничестве этих действий. Об их задержании стало известно в августе 2020 г. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что следствие инкриминирует фигурантам хищение средств, выделенных на разработку военно-транспортного самолета Ил-76 МД-90А. Потерпевшим лицом в рамках уголовного дела признано ПАО «Ил». Изначально они оценивали общий размер хищения от фиктивного трудоустройства в госкорпорацию в 18 млн руб. Впоследствии сумма была уточнена чуть более чем до 4 млн руб. По версии следствия, фигуранты похители денежные средства путем перечисления со счета потерпевшего лица на счета фиктивно устроенных сотрудников. Последние, пришли к выводу следователи, передавали неосновательно полученные деньги Титову.
Ярощук в беседе с «Ведомостями» отмечала, что доводы прокурора были полностью опровергнуты допрошенными в ходе процесса свидетелями со стороны как государственного обвинения, так и защиты. Свидетели в суде рассказали, что по процедурам ПАО «Ил» сотрудники никак не могли быть трудоустроены фиктивно, поскольку зарплату получают не за «отсиженные» часы, а за конкретный результат сданных ими работ. «Не просто сданных, а принятых ПАО "Ил" работ», – уточнила Ярощук. Более того, невозможность фиктивного трудоустройства в ПАО «Ил» также показала проведенная стороной обвинения экспертиза. Защита в прениях сторон просила суд вынести оправдательный приговор.
В марте текущего года ПАО обратилось с гражданским иском в Головинский суд Москвы о взыскании ущерба, следует из судебной картотеки. Исковые требования были заявлены к трем фигурантам. 29 июля 2024 г. судья Маргарита Александрова вынесла определение об отказе рассмотрения исковых требований ПАО «Ил» в связи с неявкой в процесс представителей истца.
Источник «Ведомостей» в отрасли при этом уточнил, что контракт на разработку самолета-заправщика для ВКС России Ил-78М-90А на базе военно-транспортного самолета Ил-76 МД-90А был заключен еще в середине 2010-х гг. «Но его разработка, как и работы по базовой машине, сильно затянулись и закончены недавно», – говорил он.
В открытых источниках говорится, что авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина (ПАО «Ил») занимается разработкой, испытаниями, сертификацией авиационной техники марки «Ил». В комплекс работ также входят серийное производство, модернизация, техническое и послепродажное обслуживание самолетов.