Суд в Москве назначил проектировщикам «Ила» от 4,5 до 6 лет колонии

Всем троим было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Новожилов также обвинялся в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК), а Хван и Титов – в пособничестве этих действий. Об их задержании стало известно в августе 2020 г. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что следствие инкриминирует фигурантам хищение средств, выделенных на разработку военно-транспортного самолета Ил-76 МД-90А. Потерпевшим лицом в рамках уголовного дела признано ПАО «Ил». Изначально они оценивали общий размер хищения от фиктивного трудоустройства в госкорпорацию в 18 млн руб. Впоследствии сумма была уточнена чуть более чем до 4 млн руб. По версии следствия, фигуранты похители денежные средства путем перечисления со счета потерпевшего лица на счета фиктивно устроенных сотрудников. Последние, пришли к выводу следователи, передавали неосновательно полученные деньги Титову.