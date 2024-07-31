Прокуратура запросила по семь лет колонии для проектировщиков «Ила»Экс-заместителя гендиректора компании Новожилова и директора Центра проектно-конструкторских технологий МАИ Хвана обвиняют в особо крупном хищении
Государственный обвинитель в прениях сторон запросил для директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего заместителя гендиректора ПАО «Ил» Андрея Новожилова наказание: по семи лет колонии общего режима. Судебный процесс по существу в Савеловском суде начался в конце апреля 2023 г. Вместе с Хваном и Новожиловым на скамье подсудимых есть еще третий фигурант – бывший сотрудник финансовой службы МАИ Игорь Титов. Ему прокурор попросил назначить аналогичное наказание.
Всем троим предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Новожилов также обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК), а Хван и Титов – в пособничестве этих действий. Об их задержании стало известно в августе 2020 г. Новожилова и Хвана Пресненский суд Москвы заключил под стражу, Титову суд избрал более мягкую меру пресечения – в виде домашнего ареста. В настоящий момент все подсудимые находятся под подпиской о невыезде.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что следствие инкриминирует фигурантам хищение средств, выделенных на разработку военно-транспортного самолета Ил-76 МД-90А. Потерпевшим лицом в рамках уголовного дела признано ПАО «Ил». Изначально они оценивали общий размер хищения от фиктивного трудоустройства в госкорпорацию в 18 млн руб. Впоследствии сумма была уточнена чуть более чем до 4 млн руб. По версии следствия, обвиняемые осуществляли хищение средств путем перечисления со счета потерпевшего лица на счета фиктивно устроенных сотрудников. Последние, считает СК, передавали неосновательно полученные деньги Титову.
Чем известен главный фигурант дела
64-летний Новожилов пришел работать на предприятие еще студентом в 1983 г. Он начинал с должности техника и до задержания был заместителем гендиректора по проектированию – начальником ОКБ. Новожилов участвовал в работах по созданию самолетов Ил-86, Ил-103, Ил-114, Ил-96-300, Ил-96Т, а также принимал участие в сертификации самолетов Ил-103, Ил-114, Ил-96Т в международных сертифицирующих органах.
Адвокат Новожилова Марина Ярощук в беседе с «Ведомостями» отметила, что доводы прокурора были полностью опровергнуты допрошенными в ходе процесса свидетелями со стороны как государственного обвинения, так и защиты. Свидетели в суде рассказали, что по процедурам ПАО «Ил» сотрудники никак не могли быть трудоустроены фиктивно, поскольку зарплату получают не за «отсиженные» часы, а за конкретный результат сданных ими работ. «Не просто сданных, а принятых ПАО «Ил» работ», – уточнила Ярощук. Более того, невозможность фиктивного трудоустройства в ПАО «Ил» также показала проведенная стороной обвинения экспертиза. Защита в прениях сторон просила суд вынести оправдательный приговор.
В марте текущего года ПАО обратилось с гражданским иском в Головинский суд Москвы о взыскании ущерба, следует из судебной картотеки. Исковые требования были заявлены к трем фигурантам. 29 июля 2024 г. судья Маргарита Александрова вынесла определение об отказе рассмотрения исковых требований ПАО «Ил» в связи с неявкой в процесс представителей истца.
Источник «Ведомостей» в отрасли при этом уточнил, что контракт на разработку самолета-заправщика для ВКС России Ил-78М-90А на базе военно-транспортного самолета Ил-76 МД-90А был заключен еще в середине 2010-х гг. «Но его разработка, как и работы по базовой машине, сильно затянулись и закончены недавно», – отметил он.
В открытых источниках говорится, что авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина (ПАО «Ил») занимается разработкой, испытаниями, сертификацией авиационной техники марки «Ил». В комплекс работ также входят серийное производство, модернизация, техническое и послепродажное обслуживание самолетов. Суд огласит им приговор 5 августа.
В подготовке материала участвовал Алексей Никольский