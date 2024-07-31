Прокуратура запросила по семь лет колонии для проектировщиков «Ила»

Адвокат Новожилова Марина Ярощук в беседе с «Ведомостями» отметила, что доводы прокурора были полностью опровергнуты допрошенными в ходе процесса свидетелями со стороны как государственного обвинения, так и защиты. Свидетели в суде рассказали, что по процедурам ПАО «Ил» сотрудники никак не могли быть трудоустроены фиктивно, поскольку зарплату получают не за «отсиженные» часы, а за конкретный результат сданных ими работ. «Не просто сданных, а принятых ПАО «Ил» работ», – уточнила Ярощук. Более того, невозможность фиктивного трудоустройства в ПАО «Ил» также показала проведенная стороной обвинения экспертиза. Защита в прениях сторон просила суд вынести оправдательный приговор.