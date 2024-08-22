Что известно об уголовном деле генерала Булгакова

Уголовное дело Булгакова было возбуждено 25 июля этого года. В тот же день Басманный суд Москвы заключил генерала под стражу. Из оглашенных в суде материалов следует, что Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова заключила госконтракт на оказание энергетических услуг. Булгаков, считают следователи, мог способствовать заключению соглашения между вузом и подрядчиком ООО «Нева-Балт СПб» на оказание этих услуг. Сумма самого контракта между академией и ООО «Нева-Балт СПб» – 250 млн руб. При этом генеральным подрядчиком выступает организация АО «Петербургская сбытовая компания». В рамках госконтракта вуз перечислил подрядчику (ООО «Нева-Балт СПб») аванс в размере более 49 млн руб. Это перечисление, по версии следствия, было необоснованным (эта сумма далее была передана генподрядчику. – «Ведомости»).