Что известно об уголовном деле генерала Булгакова

Что известно об уголовном деле генерала БулгаковаМосгорсуд оставил в СИЗО 69-летнего бывшего заместителя министра обороны
Судебное заседание 21 августа по рассмотрению апелляционной жалобы началось с опозданием в два часа. Поддержать заслуженного военного, уроженца Курской области пришли родственники. Представители СМИ ожидали, что процесс пройдет в закрытом режиме. Но судья апелляционной инстанции отказала следователю в проведении слушания в закрытом режиме, не найдя в его ходатайстве весомых доводов.
Уголовное дело Булгакова было возбуждено 25 июля этого года. В тот же день Басманный суд Москвы заключил генерала под стражу. Из оглашенных в суде материалов следует, что Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова заключила госконтракт на оказание энергетических услуг. Булгаков, считают следователи, мог способствовать заключению соглашения между вузом и подрядчиком ООО «Нева-Балт СПб» на оказание этих услуг. Сумма самого контракта между академией и ООО «Нева-Балт СПб» – 250 млн руб. При этом генеральным подрядчиком выступает организация АО «Петербургская сбытовая компания». В рамках госконтракта вуз перечислил подрядчику (ООО «Нева-Балт СПб») аванс в размере более 49 млн руб. Это перечисление, по версии следствия, было необоснованным (эта сумма далее была передана генподрядчику. – «Ведомости»).
«Следствие считает, что ущерб составляет порядка 49 млн руб. По крайней мере, контракт, из-за которого и было возбуждено дело, был заключен на эту сумму», – пояснил журналистам после заседания адвокат Сергей Севрук. При этом, говорит защитник, эта сумма не была похищена – она находится на счете подрядной организации, ее можно в любой момент вернуть. Но следствие настаивает, что Булгаков привлек к работам подконтрольную ему фирму, которая провела их по завышенной стоимости.
Помимо пенсионного возраста отставного офицера защита указала суду на его многочисленные болезни, которые, по словам Севрука, хотя и не препятствуют безусловно содержанию под стражей, но очень опасны и в условиях СИЗО его доверитель не сможет получать необходимого лечения. Булгакову в октябре исполнится 70 лет, ему необходимо провести плановую серьезную операцию на позвоночнике, рассказывал адвокат.
В ходе заседания защитник приобщил к делу внушительное количество наград и благодарностей. Среди них награды от президента, орден Александра Невского и орден Маршала Жукова. Среди тех, кто поручился за Булгакова, выходцы из военного ведомства (например, глава Совета ветеранов тыла Вооруженных сил генерал-лейтенант в отставке Геннадий Бурмистров), настоятель Георгиевского храма в Подмосковье.
Сам арестант по видеосвязи из следственного изолятора заверил суд, что скрываться не намерен, и обещал содействовать расследованию. Вину по предъявленному обвинению Булгаков категорически не признает. Севрук отметил, что при обыске у генерала не было обнаружено никаких компрометирующих его средств, которые не соответствуют доходам: «Он не коррупционер и не расхититель – всю свою жизнь отдал служению родине».
Следователь и прокурор на компромисс идти не хотели и просили суд оставить Булгакова с той же мерой в изоляции от общества. Обвиняемый может скрыться и оказывать давление на свидетелей, сказал следователь. Кроме того, расследование уголовного дела только началось и следствию предстоит активный сбор доказательств, в том числе установление других соучастников преступления.
В рамках уголовного дела уже арестованы другие фигуранты. В СИЗО «Водник» по обвинению в особо крупном мошенничестве содержатся гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и бывший однокурсник Булгакова Геннадий Селезнев, рассказал источник «Ведомостей», знакомый с ходом расследования.
Выслушав доводы сторон, судья Мосгорсуда признала арест Булгакова законным и отказала защитникам в удовлетворении жалобы. Адвокат обжалует решение апелляционной инстанции.
Булгаков окончил Вольское высшее военное училище тыла имени Ленинского комсомола, Военную академию тыла и транспорта, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России. В разные годы был заместителем начальника тыла Забайкальского военного округа, начальником штаба тыла Московского военного округа, начальником штаба тыла ВС РФ. В должности замминистра обороны с 2010 г. курировал материально-техническое обеспечения ВС РФ, а с 2015 по 2017 г. – вопросы строительства железнодорожной линии. В мае 2016 г. получил звание Героя России. Находится под санкциями ЕС, США и других стран.