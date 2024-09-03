На ВЭФ обсудили решение проблемы с демографией

Сейчас 20% молодежи в возрасте от 18 до 24 лет считают, что в семье дети необязательны, рассказал генеральный директор фонда «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) Константин Абрамов. Социальный разлом, считает Абрамов, в наше общества внесла западная цивилизация и культура. Одна из основных причин проблем с демографическими показателями заключается в том, что молодые девушки, в первую очередь, ориентированы на построение карьеры и только потом на создание семьи, указал он. Государственная власть, продолжил Абрамов, должна стать «драйвером» для изменения ситуации. «Мы сталкиваемся с тем, что целое агентство, которое занимается молодежной политикой, если к ним приезжаешь на форум, то у них большое количество молодых, красивых девушек и женщин – без семьи, без детей, но с собачками на работе», – сказал он. Представители власти должны показывать пример, начиная с себя, заключил гендиректор ВЦИОМ. Он убежден, что проблема с демографией в России больше идеологическая, а исправлять ситуацию нужно начинать со школы и университетов.