На ВЭФ обсудили решение проблемы с демографией

На ВЭФ обсудили решение проблемы с демографиейНежелание молодых людей рожать – преимущественно идеологическая проблема, пришли к выводу участники
Один из первых полных залов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке собрала дискуссия о демографическом суверенитете. В роли модератора была председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. «Едва ли не самая многочисленная сессия у нас получается», – поприветствовала депутат участников, добавив, что экономическое развитие невозможно без развития человеческого потенциала. Перед выступлениями спикеров Останина обратила внимание на предложение директора Центрального экономико-математического института РАН Альберта Бахтизина о необходимости проведения «специальной демографической операции». По ее словам, для достижения результата в 51% многодетных семей в России необходимы прорывные меры.
Сейчас 20% молодежи в возрасте от 18 до 24 лет считают, что в семье дети необязательны, рассказал генеральный директор фонда «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) Константин Абрамов. Социальный разлом, считает Абрамов, в наше общества внесла западная цивилизация и культура. Одна из основных причин проблем с демографическими показателями заключается в том, что молодые девушки, в первую очередь, ориентированы на построение карьеры и только потом на создание семьи, указал он. Государственная власть, продолжил Абрамов, должна стать «драйвером» для изменения ситуации. «Мы сталкиваемся с тем, что целое агентство, которое занимается молодежной политикой, если к ним приезжаешь на форум, то у них большое количество молодых, красивых девушек и женщин – без семьи, без детей, но с собачками на работе», – сказал он. Представители власти должны показывать пример, начиная с себя, заключил гендиректор ВЦИОМ. Он убежден, что проблема с демографией в России больше идеологическая, а исправлять ситуацию нужно начинать со школы и университетов.
Останина поспорила с ним о вине именно девушек, ориентированных на построение карьеры. «Это все-таки вопрос взаимный, молодые люди тоже принимают участие. Не бывает так, чтобы женщина самостоятельно принимала решение о рождении ребенка», – ответила она. Ощущение, что рядом нет человека и надежного плеча, может быть, и заставляет девушку думать, что ей вначале самой необходимо создать материальные условия, рассуждает Останина. «Давайте вместе думать прежде, чем такие выводы в общественное пространство предлагать», – призвала депутат.
По мнению митрополита Владивостокского и Приморского Владимира, вопросы демографии имеют стратегическое значение как для региона, так и для страны в целом. В первую очередь он попросил опираться на традиционные ценности. Многодетная семья, по словам митр. Владимира, помогает бороться с самым страшным грехом – эгоизмом. Проблемы с демографией он предложил решать с помощью социальной поддержки семей и упростить процедуру признания семьи малообеспеченной. «Невозможно обойти вниманием такую важную тему, как противодействие абортам», – обратился митрополит к участникам. Количество абортов в Приморье сокращается, отметил он. Сокращать их число он призвал не только за счет профилактической работы, но и путем законодательного запрета склонения к абортам.
Председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко согласился с Абрамовым, что вопреки стереотипам, главные проблемы рождаемости не в жилье и доходах, а в «чистом эгоизме» и желании пожить для себя. «Карьера, самореализоваться – это все правильно, но это совершенно не отвечает нашим традиционным ценностям», – подчеркнул Диденко. По его словам, традиционные ценности – все-таки выбор глобального большинства. «Те 20%, которые childfree, выросли на системе без ценностей, без идеологии», – говорит он. Диденко также предложил платить больше многодетным отцам, которые пошли служить на военную службу, чем другим.