Президент продлит работу председателя Следственного комитета после 70 лет

Президент продлит работу председателя Следственного комитета после 70 летЭто один из тех начальников силовых органов, на которых пока распространяется возрастное ограничение по службе
Президент Владимир Путин вечером 23 сентября внес в Госдуму законопроект о возможности продления президентом срока пребывания на службе председателя Следственного комитета (СК), достигшего 70 лет. Президент предлагает внести поправку в статью 30 закона об СК. Согласно действующей редакции, продление срока пребывания на службе в СК сотрудника, имеющего заболевание, препятствующее исполнению им служебных обязанностей, и сотрудника, достигшего возраста 70 лет (за исключением научных и педагогических работников), не допускается. Теперь глава государства предлагает указать, что срок пребывания на службе председателя СК, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом. Кроме того, Путин предложил также продлевать сроки службы после 70 лет сотрудникам СК по решению руководителей органа.
Ограничения по предельному возрасту пребывания на службе снимаются планомерно, писали ранее «Ведомости». В 2010 г. тогдашний президент Дмитрий Медведев инициировал поправки в закон о Конституционном суде, которые дали его председателю Валерию Зорькину право занимать эту должность бессрочно. В 2012 г. после своей инаугурации Путин инициировал аналогичные изменения для председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева и его заместителей. С генерального прокурора, которым на тот момент был Юрий Чайка, возрастные ограничения в 2015 г. сняли с подачи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В 2021 г. по инициативе Путина был снят предельный срок нахождения на службе для государственных гражданских служащих, назначаемых президентом, среди которых сотрудники администрации президента, включая ее руководителей.
Решение по главе СК политолог Михаил Виноградов называет ожидаемым. До внесения этого проекта президентом было понятно, что у председателя СК Александра Бастрыкина с его аппаратными позициями все нормально, считает политолог Алексей Макаркин. По его мнению, Бастрыкин – один из немногих государственных служащих такого уровня с активной позицией в публичной сфере. Эксперт обращает внимание на его позицию по законопроектной деятельности и миграционной политике. В целом, говорит Макаркин, внесение президентом проекта о продлении срока предельного возраста пребывания на службе в СК не столько укрепляет позицию Бастрыкина, сколько просто «оформляется в закон».
71-летний Бастрыкин официально занимает должность главы ведомства с 2011 г. В 2010 г. он был исполняющим обязанности председателя. До этого Бастрыкин работал в Генеральной прокуратуре на должности заместителя генпрокурора и первого заместителя (с 2006 по 2010 г.). Но начинал он свою службу в правоохранительных органах в МВД в 1975 г. с перерывами на преподавательскую деятельность.