Александр Генис, Юрий Фельштинский и центр «Досье» признаны иноагентами

Александр Генис, Юрий Фельштинский и центр «Досье» признаны иноагентамиВ реестр также внесены Александр Эткинд, Георгий Урушадзе и Сергей Гуляев
Минюст России признал иностранными агентами писателей Александра Гениса и Сергея Гуляева, историков Юрия Фельштинского и Александра Эткинда, бывшего генерального директора премии «Большая книга» Георгия Урушадзе, а также проект «Центр "Досье"». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Все указанные лица живут за пределами России, уточнили в ведомстве.
По данным Минюста, Генис распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и россиян, выступал против спецоперации, участвовал в создании материалов иностранного агента и организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.
Гуляев, сообщает министерство, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также фейки, направленные на формирование негативного образа ВС РФ, выступал против спецоперации, участвовал в создании материалов иностранных агентов. Он также входит в состав нежелательной в РФ международной организации.
Урушадзе принимал участие в создании сообщений иностранных агентов. Выступал против спецоперации на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Россиии ее граждан. Сотрудничал с организациями, включенными в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
Фельштинский, по информации Минюста, распространял недостоверные данные о решениях и политике российских властей, выступал против спецоперации, сотрудничал с иноагентами.
Эткинд также принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами. Выступал против спецоперации на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и российской армии.
Проект «Центр "Досье"» участвовал в распространении сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против спецоперации на Украине, распространял фейки и российской политике и ВС РФ. Также является проектом движения, включенного в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
13 сентября Минюст России включил в список иноагентов ООО «Собеседник-медиа», а также Владимира Дорохова – председателя Тульского регионального отделения партии «Яблоко», бывшего депутата от КПРФ в составе депутатов Семилукского района Воронежской области Нину Беляеву, музыканта Михаила Ежова, активиста Ярослава Распутина и бывшего координатора московского штаба Навального (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Олега Степанова.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.