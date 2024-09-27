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Александр Генис, Юрий Фельштинский и центр «Досье» признаны иноагентами

В реестр также внесены Александр Эткинд, Георгий Урушадзе и Сергей Гуляев
Дарья Снегова
Валерий Левитин / РИА Новости

Минюст России признал иностранными агентами писателей Александра Гениса и Сергея Гуляева, историков Юрия Фельштинского и Александра Эткинда, бывшего генерального директора премии «Большая книга» Георгия Урушадзе, а также проект «Центр "Досье"». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Все указанные лица живут за пределами России, уточнили в ведомстве.

По данным Минюста, Генис распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и россиян, выступал против спецоперации, участвовал в создании материалов иностранного агента и организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Гуляев, сообщает министерство, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также фейки, направленные на формирование негативного образа ВС РФ, выступал против спецоперации, участвовал в создании материалов иностранных агентов. Он также входит в состав нежелательной в РФ международной организации.

Урушадзе принимал участие в создании сообщений иностранных агентов. Выступал против спецоперации на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Россиии ее граждан. Сотрудничал с организациями, включенными в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

Фельштинский, по информации Минюста, распространял недостоверные данные о решениях и политике российских властей, выступал против спецоперации, сотрудничал с иноагентами.

Эткинд также принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами. Выступал против спецоперации на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и российской армии.

Проект «Центр "Досье"» участвовал в распространении сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против спецоперации на Украине, распространял фейки и российской политике и ВС РФ. Также является проектом движения, включенного в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

13 сентября Минюст России включил в список иноагентов ООО «Собеседник-медиа», а также Владимира Дорохова – председателя Тульского регионального отделения партии «Яблоко», бывшего депутата от КПРФ в составе депутатов Семилукского района Воронежской области Нину Беляеву, музыканта Михаила Ежова, активиста Ярослава Распутина и бывшего координатора московского штаба Навального (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Олега Степанова.

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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