Минюст добавил в список иноагентов «Собеседник-медиа»В список включены также пять физлиц
По данным Минюста, газета распространяла недостоверную информацию о решениях органов публичной власти России и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ. Помимо этого издание выступало против спецоперации на Украине и принимало участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, отметили в ведомстве.
Минюст включил в реестр иноагентов Владимира Дорохова – председателя Тульского регионального отделения партии «Яблоко». В ведомстве отметили, что он распространял недостоверную информацию об избирательной системе в России, а также о решениях органов власти и их политике. Дорохов выступал против спецоперации на Украине. Утверждается, что он получал денежные средства от иностранного источника.
В список иноагентов попала бывший депутат от КПРФ в составе депутатов Семилукского района Воронежской области Нина Беляева. Она выступала против спецоперации, распространяла сообщения и материалы иноагентов. По данным Минюста, она является участником организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных, деятельность которых запрещена на территории России. Сейчас Беляева проживает за пределами страны.
Реестр иноагентов также пополнили музыкант Михаил Ежов, активист Ярослав Распутин и бывший координатор московского штаба Навального (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Олег Степанов. Они выступали против спецоперации на Украине, распространяли недостоверные сведения об органах власти и принимали участие в распространении материалов иностранных агентов. Все трое проживают за рубежом.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.