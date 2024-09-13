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Минюст добавил в список иноагентов «Собеседник-медиа»

В список включены также пять физлиц
Екатерина Дорофеева
Максим Стулов / Ведомости

Минюст России включил в список иноагентов ООО «Собеседник-медиа», сообщается на сайте ведомства.

По данным Минюста, газета распространяла недостоверную информацию о решениях органов публичной власти России и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ. Помимо этого издание выступало против спецоперации на Украине и принимало участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, отметили в ведомстве.

Минюст включил в реестр иноагентов Владимира Дорохова – председателя Тульского регионального отделения партии «Яблоко». В ведомстве отметили, что он распространял недостоверную информацию об избирательной системе в России, а также о решениях органов власти и их политике. Дорохов выступал против спецоперации на Украине. Утверждается, что он получал денежные средства от иностранного источника.

В список иноагентов попала бывший депутат от КПРФ в составе депутатов Семилукского района Воронежской области Нина Беляева. Она выступала против спецоперации, распространяла сообщения и материалы иноагентов. По данным Минюста, она является участником организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных, деятельность которых запрещена на территории России. Сейчас Беляева проживает за пределами страны.

Реестр иноагентов также пополнили музыкант Михаил Ежов, активист Ярослав Распутин и бывший координатор московского штаба Навального (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Олег Степанов. Они выступали против спецоперации на Украине, распространяли недостоверные сведения об органах власти и принимали участие в распространении материалов иностранных агентов. Все трое проживают за рубежом.

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.

Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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