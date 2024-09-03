Минюст: из реестра иноагентов исключена четверть лиц
Минюст исключил из реестра иностранных агентов 209 человек, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на коллегии ведомства.
Исключенные лица составляют около 25% от общего количества человек, внесенных в реестр. «Из них по личному заявлению иностранного агента исключено 71 лицо», – сообщил Чуйченко (цитата по ТАСС). Он пояснил, что ведомство проверило достоверность предоставленных сведений и установило, что у заявителей отсутствуют признаки иноагентов.
По словам Чуйченко, процедура исключения лица из реестра иностранных агентов «простая и разумная». Он напомнил, что для этого необходимо установить факт прекращения деятельности по совокупности признаков иноагента. Процедуру может инициировать как сам иностранный агент, так и Минюст. По последним данным, порядка 10 иностранных агентов добиваются исключения из реестра.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.