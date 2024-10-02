В правительстве и Госдуме задумались о повышении доступности отдыха в детских лагерях

В Госдуме 1 октября прошел первый правительственный час в обновленном формате: теперь министры не зачитывают отчеты о своей работе, а обсуждают с депутатами вопросы, волнующие россиян. В этот раз говорили о том, почему детские лагеря в России закрываются или меняют профиль деятельности. В 2024 г. в лагерях отдохнуло 5,7 млн детей (на 337 500 больше, чем годом ранее). Это более четверти (29%) от общего числа школьников, рассказал на правчасе министр просвещения Сергей Кравцов.