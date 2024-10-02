В правительстве и Госдуме задумались о повышении доступности отдыха в детских лагерях

В правительстве и Госдуме задумались о повышении доступности отдыха в детских лагеряхВ этом году в них побывала лишь четверть школьников, большинство из них – в лагерях при учебных заведениях
В Госдуме 1 октября прошел первый правительственный час в обновленном формате: теперь министры не зачитывают отчеты о своей работе, а обсуждают с депутатами вопросы, волнующие россиян. В этот раз говорили о том, почему детские лагеря в России закрываются или меняют профиль деятельности. В 2024 г. в лагерях отдохнуло 5,7 млн детей (на 337 500 больше, чем годом ранее). Это более четверти (29%) от общего числа школьников, рассказал на правчасе министр просвещения Сергей Кравцов.
При этом 82,7% из 39 055 работавших в этом году детских лагерей являются пришкольными, уточнял журналистам перед пленарным заседанием председатель Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия»). Только 2677 лагерей (6,9%) находятся за городом и являются стационарными или палаточными, говорил он. В среднем путевка в загородный лагерь в России стоит 42 000 руб., а в пришкольный – 7000 руб., уточнил Кравцов на заседании.
Минпросвещения видит проблему малого количества загородных лагерей и готово работать с Госдумой над увеличением мест в них, сказал министр просвещения депутатам. Правительство также проведет инвентаризацию бывших детских лагерей, сменивших профиль деятельности, пообещал вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам правительственного часа: «Совместно с регионами примем все необходимые меры, чтобы вернуть эти лагеря в систему детского отдыха и оздоровления».
Сейчас перепрофилировать детские лагеря могут только частные организации, для государственных объектов детской инфраструктуры такая возможность была ограничена в 2022 г. Тогда были введены поправки в закон о гарантиях прав ребенка и Земельный кодекс РФ. Согласно изменениям, смена профиля или ликвидация детского лагеря, находящегося в государственной или муниципальной собственности, возможна только при разрешении правительства субъекта.
По мнению Чернышенко, оперативно увеличить число мест в детских лагерях можно за счет быстровозводимых конструкций (по словам Володина, в 2011 г. в стране работало 52 024 учреждения, к 2024 г. их количество сократилось на 24,9%). Срок службы создаваемых таким образом корпусов может достигать 30–50 лет, заявил он (за счет быстровозводимых конструкций сейчас, например, также увеличивают номерной фонд гостиниц).
Оздоровительные лагеря могут помочь в борьбе с детским ожирением и гиподинамией (снижение мускульной силы и атрофия мышц), отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, Минздрав к 2025 г. разработает отдельные рекомендации по формированию здорового образа жизни у детей в летних лагерях.
По данным Мурашко, в 2024 г. число заболевших в лагерях детей снизилось на 20% по сравнению с прошлым годом. При этом Роспотребнадзор в этом году выявил нарушения санитарного законодательства в 42% проверенных лагерей, сказала депутатам замруководителя службы Ирина Брагина.
Помимо укрепления здоровья в лагерях необходимо развивать воспитание традиционных духовно-нравственных ценностей, считает Чернышенко. О том, что у россиян есть запрос на отдых для детей, совмещенный с военно-патриотической подготовкой, говорила на правчасе и депутат Яна Лантратова («Справедливая Россия»). Она предложила правительству открыть в регионах военно-патриотические центры по примеру учебно-методического центра «Авангард» в Московской области, Чернышенко идею поддержал.
Большинство детей посещают летом пришкольные лагеря, которые «держат под присмотром» ребенка, но не несут оздоровительной функции, сказала «Ведомостям» депутат Татьяна Буцкая («Единая Россия»). По ее словам, на низкую доступность загородных лагерей для россиян в первую очередь влияют высокие цены на путевки.
Количество случаев заболеваемости и травматизма в детских лагерях за последний год не снизилось, считает депутат Алексей Куринный (КПРФ). По его словам, ключевой проблемой в оздоровительных мероприятиях лагерей является нехватка квалифицированных кадров, так как они неохотно соглашаются на такую работу. Зарплата за смену в лагере у медиков низкая и составляет в среднем около 18 000–20 000 руб., при этом работа в таких учреждениях не засчитывается в профессиональный стаж, объяснил он.