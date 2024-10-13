Выброшенное искусство и борьба с майнерами: новости, которые вы могли пропустить

В прошлом году Маурицио Каттелан выставил в Музее современного искусства «Лиум» в Сеуле обычный банан, приклеенный скотчем к стене. Студент местного университета отклеил его, съел и прикрепил шкурку обратно. Когда его вычислили по камерам, он объяснил, что был голоден. А если банан – это произведение современного искусства, то его действия – это современный перформанс. Художник и музей не стали предъявлять студенту претензии. Тем более банан и так меняли на свежий каждые два-три дня.