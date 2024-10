Выброшенное искусство и борьба с майнерами: новости, которые вы могли пропустить

Сотрудник голландского музея LAM выбросил арт-объект в виде пивных банок, посчитав их мусором. Работа художника Александра Лаве All the Good Times We Spent Together – это действительно две пустые пивные банки, стоящие рядышком на стеклянной крыше лифта в музее. Как будто рабочие случайно их забыли. В защиту художника надо сказать, что он их вручную расписал.