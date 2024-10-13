Выброшенное искусство и борьба с майнерами: новости, которые вы могли пропустить

Выброшенное искусство и борьба с майнерами: новости, которые вы могли пропуститьRoblox обвинили в мошенничестве, а HBO разоблачил создателя биткойна
На этой неделе в голландском музее выкинули в помойку бесценный арт-объект, телеканал HBO разоблачил Сатоши Накамото, легендарного создателя биткойна, расследователи из фонда Hindenburg убеждали рынок, что Roblox врет инвесторам, а жители американского города попытались выселить соседскую майнинговую ферму. Мы собрали для вас новости, которые вы могли пропустить.
Не хлам, а искусство
Сотрудник голландского музея LAM выбросил арт-объект в виде пивных банок, посчитав их мусором. Работа художника Александра Лаве All the Good Times We Spent Together – это действительно две пустые пивные банки, стоящие рядышком на стеклянной крыше лифта в музее. Как будто рабочие случайно их забыли. В защиту художника надо сказать, что он их вручную расписал.
Лифтер музея заболел, а временно заменивший его техник был явно не в ладах с современным искусством. К счастью для музея, куратор заметила пропажу и успела вытащить банки из мешка с мусором до того, как его вывезли на свалку. В музее уверяют, что не держат зла на проштрафившегося сотрудника.
Современное искусство периодически становится жертвой ошибки. Например, в 2011 г. в немецком музее Ostwall уборщица увидела таз, стоящий под деревянной башенкой из досок. В таз явно накапала вода, высохла, но остался осадок. Уборщица отдраила таз до чистоты… и тем самым уничтожила произведение Мартина Киппенбергера «Когда начинает капать с потолка», застрахованное на 800 000 евро. Художник скончался в 1997 г., так что восстановить его шедевр не представляется возможным.
В 2014 г. в холле итальянского отеля Murat проходила экспозиция художников современности. Уборщица смела с пола крошки печенья и выкинула мятую бумагу. Таким образом она уничтожила сразу два произведения стоимостью около 10 000 евро. В 2001 г. произведение художника Дэмиена Хёрста, состоящее из пепельницы с окурками, грязных чашек из-под кофе, пустых пивных бутылок и мятых газет, уборщик аккуратно сложил в мусорный пакет и выкинул. Музейные работники успели вынуть все из помойки.
В прошлом году Маурицио Каттелан выставил в Музее современного искусства «Лиум» в Сеуле обычный банан, приклеенный скотчем к стене. Студент местного университета отклеил его, съел и прикрепил шкурку обратно. Когда его вычислили по камерам, он объяснил, что был голоден. А если банан – это произведение современного искусства, то его действия – это современный перформанс. Художник и музей не стали предъявлять студенту претензии. Тем более банан и так меняли на свежий каждые два-три дня.
Почему вредно выселять майнеров
Жители города Грэнбери (Техас) подали коллективный иск против крупнейшего в США майнера криптовалют MARA: им не нравится постоянный сильный шум. Оборудование обычно охлаждают с помощью вентиляторов.
Возможно, обитатели Грэнбери не слышали о норвежской деревне Стокмаркнес. Там тоже был майнинговый центр, он тоже раздражал жителей. Кто-то даже написал анонимное письмо с угрозой взорвать майнеров. 13 сентября этого года жители одержали победу: компания KryptoVault закрыла ферму. После этого местный поставщик электроэнергии поднял цену более чем на 20%. Майнинговый центр потреблял около 80 Гвтч – столько же, сколько 3200 домохозяйств.
Он приносил электрокомпании 20% выручки. Теперь энергетики будут компенсировать выпавшие доходы за счет жителей.
Сатоши Накамото опять ускользнул
Американский телеканал HBO показал документальный фильм о том, кто скрывается под псевдонимом Сатоши Накамото – создателя биткойна. «Раскрытие информации может вызвать шок на мировых финансовых рынках и даже на президентских выборах в США», – предупреждали в анонсе HBO. Но никто не поверил киношникам, а котировки биткойна проигнорировали выход киношедевра.
Криптотусовка несколько дней гадала, какое имя назовут в фильме. На платформе Polymarket, где делают ставки на предстоящие события, поначалу лидировал криптограф Лен Сассаман. Один из аргументов – Накамото перестал появляться онлайн незадолго до того, как Сассаман в 2011 г. покончил с собой из-за депрессии. Потом в лидеры вышел Ник Сабо, который разработал предшествующую биткойну платежную систему Bit Gold.
Но авторы документального фильма Money Electric: The Bitcoin Mystery уверяют, что Накамото – это бывший разработчик Bitcoin Core Питер Тодд. Этой фамилии даже не было в тройке лидеров ставок. Кандидатуру Тодда много лет обсуждают на онлайн-форумах, и HBO повторил сотни раз высказанные аргументы, а новых доводов не привел.
Сам Тодд сразу же опроверг, что Накамото – это он, и пожаловался, что безответственность киношников подвергает его жизнь опасности.
Roblox сыграл в чужую игру
Фонд Hindenburg обвинил игровую платформу Roblox в мошенничестве – и неплохо на этом заработал. Hindenburg специализируется на том, что выпускает расследования о проблемах разных компаний, перед этим взяв в шорт их акции.
В 2021 г. после расследования Hindenburg крупнейший конгломерат Индии Adani Group потерял $118 млрд капитализации за неделю, а его основатель Гаутама Адани перестал быть богатейшим человеком Азии.
А в 2020 г. фонд разорил конкурента Илона Маска. Стартап Nikola Тревора Милтона разрабатывал электрические грузовики и электрические пикапы, которые стали бы соперниками Cybertruck. В какой-то момент капитализация Nikola обогнала Ford, а состояние Тревора в акциях компании перевалило за $13 млрд. Все испортил Hindenburg, рассказав, что прототипы грузовиков не работают, что для съемки промо-роликов их спускают с горы на нейтральной передаче, а сам стартап Милтона – пустышка. В итоге Милтона приговорили к четырем годам тюрьмы за мошенничество.
Теперь Hindenburg замахнулся на одну из самых дорогих игровых компаний современности Roblox. Если у вас есть дети, вы скорее всего о ней знаете.
Расследование вышло 8 октября. На премаркете акции Roblox упали более чем на 9%. Но по итогам дня отыграли почти все падение и закончили в минус 2%.