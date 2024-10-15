Минобрнауки просит продлить строительство трех проектов класса «мегасайенс»

Сроки реализации российских мегаустановок переносят не в первый раз. В 2023 г. были продлены сроки сдачи СКИФа (с 31 декабря 2023 г. до конца 2024 г.) и создания источника синхротронного излучения «РИФ» на острове Русский (с 31 декабря 2026 г. до конца 2030 г.), следует из принятых поправок в указ президента. В первой редакции указа президента от 2019 г. модернизацию КИСИ предполагалось закончить 31 декабря 2022 г., в действующей редакции – ровно на четыре года позже.