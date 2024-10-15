Минобрнауки просит продлить строительство трех проектов класса «мегасайенс»В министерстве задержки связывают в том числе с международными санкциями
Министерство науки и высшего образования предложило продлить на 1–2 года запуски объектов научных центров, входящих в нацпроект «Наука и университеты» (реализуется с 1 октября 2018 г. до конца 2024 г.). Сроки работ планируется перенести по объектам трех из восьми проектов класса «мегасайенс»: сдачу строящегося центра «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), а также модернизацию курчатовского специализированного источника синхротронного излучения (КИСИ) и еще девяти станций (из 20) Международного центра нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК (Гатчина).
Для переноса дат по сдаче проектов Минобрнауки предлагает внести поправки в указ президента России о мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований и соответствующей инфраструктуры от 2019 г. Задержки по каждому из объектов министерство объясняет по-разному, следует из пояснительной записки за авторством замминистра науки и высшего образования Дениса Секиринского, с которой ознакомились «Ведомости». «Ведомости» направили запросы в Минобрнауки, Институт катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук (заказчик и застройщик СКИФа) и Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (реализует работу «КИСИ-Курчатов» и станций на базе реактора ПИК).
Синхротронные исследования наряду с нейтронными позволяют «изучать, как ведут себя атомы в материале» и тем самым определять свойства таких материалов, рассказал «Ведомостям» директор института лазерных и плазменных технологий МИФИ Андрей Кузнецов. В частности, источники синхротронного излучения применяются в научных исследованиях по материаловедению, биологии, медицине и др. По словам ученого, материалом для изучения на установках синхротронного излучения могут быть не только проводники и полупроводники, но и живые ткани и организмы.
Помимо «чисто фундаментального» применения такие установки используются и «в прикладных целях», дополнил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Частные компании используют установки синхротронного излучения для поиска катализаторов и новых активных фармацевтических субстанций, а также для изучения компонентов в микроэлектронике, сказал он.
Для центра СКИФ министерство хочет перенести сроки создания источника синхротронного излучения поколения 4+ с 31 декабря 2024 г. до 31 декабря 2025 г., сказано в проекте указа. Задержки связаны с уникальностью и строительной сложностью проекта, а также доработкой проектных решений из-за просадки грунта, пояснил Секиринский в документе. Там же отдельной проблемой замминистра выделил введенные ограничения на поставку импортного оборудования.
«При создании [СКИФа] было импортозамещено более 30 позиций оборудования, в том числе уникальные, как, например, СВЧ-клистроны мощностью 50 МВт, которые ранее производили только в Японии, США и Франции», – написал Секиринский. Крайний срок запуска линейного ускорителя источника синхротронного излучения в СКИФе остается прежним – до 31 декабря 2024 г., следует из проекта указа.
Для исследовательской работы в КИСИ, который планировалось модернизировать до 31 декабря 2026 г., нужна бесперебойная работа «не менее одного» источника синхротронного излучения в России, пишет Секиринский.
Мегасайенс в России
Мегасайенс-проекты – это сверхмощные научные комплексы для уникальных исследований в области физики, химии, медицины, материаловедения. Всего в России реализуется восемь таких проектов, в их числе – коллайдер NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) в Дубне; в июне 2024 г. президент России Владимир Путин дал старт работам по технологическому пуску этой установки. В «мегасайенс»-центрах трудятся объединенные, в том числе международные, исследовательские коллективы из научных организаций, рассказал директор Физтех-школы физики и исследований им. Ландау Андрей Рогачев. Мегаустановки имеют «наивысшую степень актуальности для развития современной науки» в России, считает он.
Поэтому модернизацию КИСИ предлагается перенести до конца 2028 г. (т. е. когда СКИФ будет работать полноценно).
Действующий указ президента также предусматривает запуск 20 исследовательских станций реактора ПИК до 31 декабря 2024 г. Министерство предлагает сделать запуск объектов поэтапным из-за обнаруженных повреждений конструктива здания. 11 станций предлагается изготовить до конца 2024 г., а уже к 31 декабря 2026 г. ввести в эксплуатацию суммарно все 20 станций.
Сроки реализации российских мегаустановок переносят не в первый раз. В 2023 г. были продлены сроки сдачи СКИФа (с 31 декабря 2023 г. до конца 2024 г.) и создания источника синхротронного излучения «РИФ» на острове Русский (с 31 декабря 2026 г. до конца 2030 г.), следует из принятых поправок в указ президента. В первой редакции указа президента от 2019 г. модернизацию КИСИ предполагалось закончить 31 декабря 2022 г., в действующей редакции – ровно на четыре года позже.
Исследования на синхротронных и нейтронных установках ведутся «во всем мире», сказал Кузнецов. «Наверное, самая плотно заселенная такими установками страна – это Германия», – добавил он. Отечественные ученые также участвуют в работе зарубежных мегаустановок, продолжил ученый. Например, Россия «с существенным софинансированием» участвовала в реализации европейского рентгеновского лазера на свободных электронах XFEL (X-Ray Free-Electron Laser) в Гамбурге, он был открыт в 2017 г., сказал он.
Реализация восьми проектов класса «мегасайенс» началась до введения в отношении России беспрецедентных международных санкций. Тогда предполагалось, что основные критически важные элементы будут закупаться за рубежом, сказал Кузнецов. Для реализации мегаустановок в России приходится либо самостоятельно разрабатывать компоненты, которые перестали ввозить, либо искать аналоги в дружественных странах, например в Китае.
«Ни одна страна в мире», помимо России, не строит в таком количестве установки класса «мегасайенс», считает Мажуга. «Амбиции тут у страны колоссальные, и это требует определенных усилий», – сказал он, объясняя перенос сроков сдачи проектов.