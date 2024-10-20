Новые визы для Кипра и возвращение хомяка: новости, которые вы могли пропустить

Только в минувший понедельник против рэпера было подано сразу шесть заявлений, в том числе с обвинением в растлении 16-летнего подростка. Около полутора сотен человек уже выдвинули или готовятся выдвинуть иски против рэпера, так что история еще далека от окончания. Под конец недели некая Эшли Пархэм официально обвинила P.Diddy, что тот изнасиловал ее пультом от телевизора. Якобы P.Diddy обиделся на ее слова, что он мог иметь отношение к убийству своего конкурента, рэпера Тупака Шакура, и решил ее наказать. Произошло все в 2018 г., но тогда полиция, по словам Пархэм, отказалась принять ее заявление.