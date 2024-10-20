Новые визы для Кипра и возвращение хомяка: новости, которые вы могли пропустить

Новые визы для Кипра и возвращение хомяка: новости, которые вы могли пропуститьСкандал вокруг P.Diddy продолжается, а Чехия заработала на российской нефти
На этой неделе стало известно, что польская компания получает сверхприбыли, продолжая закупать российскую нефть. Авторы нашумевшей тапалки Hamster Kombat хотят заработать еще денег себе и, может, игрокам. Кипр подал заявление на вхождение к Шенгенскую зону – получить туда визу может стать труднее. А петля на шее рэпера P.Diddy продолжает затягиваться.
Полезный товар
Чешская «дочка» компании PKN Orlen заработала 1,2 млрд евро дополнительной прибыли на российской нефти, пользуясь лазейкой в санкциях. ЕС отказался от нефти из России, но сделал временное исключение для Чехии, Словакии и Венгрии. У них нет выхода к морю. Но они привязаны к нефтепроводу, объясняет Politico. Хотя на рынке достаточно сырья из разных стран, чешская Orlen Unipetrol («дочка» польской PKN Orlen) закупала нефть в России. Она обходилась ей в среднем на 21% дешевле азербайджанской. Чешский бюджет тоже не остался в стороне, собрав с этих 1,2 млрд евро налоги.
Возвращение хомяка
Хомяк возвращается: тапалка Hamster Kombat собирается запустить второй сезон. В первом сезоне игры хомяк возглавлял криптобиржу, а игроки помогали ему развить бизнес. Сотни миллионов людей полгода не вылезали из смартофонов, тапали хомяка, зазывали друзей в рефералы, отсматривали часы рекламы… Все это в надежде обменять игровые деньги на криптовалюту и неплохо заработать.
Тщетно. Как подсчитал «Код Дурова», в среднем игрок получил токенов на $5-20. А сразу после листинга на криптобиржах они упали в цене в два с лишним раза. Теперь разработчики зазывают игроков на второй сезон, который должен начаться уже в этом месяце. Хомяк станет директором студии игр.
Особо опасный рэпер
Скандал вокруг рэпера P.Diddy продолжает разгораться. P.Diddy устраивал многолюдные «белые вечеринки», которые посещали звезды Голливуда. Подозревается, что во время них в комнатах, куда вход был только для избранных, проходили оргии.
Только в минувший понедельник против рэпера было подано сразу шесть заявлений, в том числе с обвинением в растлении 16-летнего подростка. Около полутора сотен человек уже выдвинули или готовятся выдвинуть иски против рэпера, так что история еще далека от окончания. Под конец недели некая Эшли Пархэм официально обвинила P.Diddy, что тот изнасиловал ее пультом от телевизора. Якобы P.Diddy обиделся на ее слова, что он мог иметь отношение к убийству своего конкурента, рэпера Тупака Шакура, и решил ее наказать. Произошло все в 2018 г., но тогда полиция, по словам Пархэм, отказалась принять ее заявление.
Против P.Diddy уже расследуются дела по обвинению в рэкете, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, сексуальных домогательствах и изнасилованиях, шантаже поджогах и взяточничестве. Защита рэпера все опровергает.
Кипр идет в Шенгенскую зону
Кипр собирается окончательно присоединиться к Шенгену уже в следующем году. Министр юстиции Кипра Мариос Харциотис подал официальную заявку. Кипр с 2004 г. входит в ЕС, но его виза и ВНЖ не дают права на въезд в Шенгенскую зону. А вот наоборот можно: документы Шенгена дают право на посещение Кипра. В прошлом году к Шенгенскому соглашению присоединились Болгария и Румыния, в позапрошлом – Хорватия. По сообщениями СМИ, после этого россиянам стало труднее получать визы в эти страны.