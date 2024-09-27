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Почему провалилось ICO токена Hamster Kombat

Без практического применения у токена HMSTR нет перспектив для долгосрочного роста, предупреждают эксперты
Лиана Липанова
HOSSEIN BERIS / Middle East Images

Криптоигра Hamster Kombat провела листинг 26 сентября. На старте торгов в 15.00 мск токен (HMSTR) стоил $0,0097, следует из данных криптобиржи Binance. К 15.17 мск HMSTR достиг своего пика – $0,01004. По данным Binance на 20.23 мск, стоимость одного токена упала на 26,6% от стартовой цены до $0,0071 при рыночной капитализации около $461 млн. Объем торгов к этому времени превысил $656 млн.

На бирже OKX «хомяк» начал торговаться по $0,012, на пике достигал $0,0132, а к 19.00 мск его стоимость упала до $0,0076. По данным ByBit, максимальная цена за день составила $0,0135, минимальная – $0,001. К 19.05 мск монета торговалась по $0,0077.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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