Почему провалилось ICO токена Hamster Kombat

Почему провалилось ICO токена Hamster KombatБез практического применения у токена HMSTR нет перспектив для долгосрочного роста, предупреждают эксперты
Криптоигра Hamster Kombat провела листинг 26 сентября. На старте торгов в 15.00 мск токен (HMSTR) стоил $0,0097, следует из данных криптобиржи Binance. К 15.17 мск HMSTR достиг своего пика – $0,01004. По данным Binance на 20.23 мск, стоимость одного токена упала на 26,6% от стартовой цены до $0,0071 при рыночной капитализации около $461 млн. Объем торгов к этому времени превысил $656 млн.
На бирже OKX «хомяк» начал торговаться по $0,012, на пике достигал $0,0132, а к 19.00 мск его стоимость упала до $0,0076. По данным ByBit, максимальная цена за день составила $0,0135, минимальная – $0,001. К 19.05 мск монета торговалась по $0,0077.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам