Почему провалилось ICO токена Hamster Kombat

Криптоигра Hamster Kombat провела листинг 26 сентября. На старте торгов в 15.00 мск токен (HMSTR) стоил $0,0097, следует из данных криптобиржи Binance. К 15.17 мск HMSTR достиг своего пика – $0,01004. По данным Binance на 20.23 мск, стоимость одного токена упала на 26,6% от стартовой цены до $0,0071 при рыночной капитализации около $461 млн. Объем торгов к этому времени превысил $656 млн.