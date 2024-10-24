Минэнерго подтвердило следственные действия против сотрудников ведомства

Минэнерго подтвердило следственные действия против сотрудников ведомстваРанее стало известно о задержании заместителя министра энергетики
В министерстве энергетики подтвердили «Ведомостям», что в отношении сотрудников ведомства проводятся следственные действия. МВД России возбудило уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при реструктуризации угольной промышленности.
«Проводятся мероприятия в отношении бывших и действующих сотрудников Минэнерго России, а также представителей подрядных организаций, которые могут быть причастными к совершению указанных противоправных действий, причинивших ущерб государству в особо крупном размере», – говорится в заявлении Минэнерго.
Сейчас решается вопрос о привлечении лиц к ответственности и избрании меры пресечения, уточнили в ведомстве. Уголовное дело было возбуждено в июне 2024 г. на основании материалов, в сборе которых участвовали правоохранительные и контрольно-надзорные органы, а также Минэнерго.
24 октября источник в правоохранительных органах сообщил «Ведомостям», что замминистра энергетики Сергей Мочальников задержан по делу о мошенничестве при реализации проектов по закрытию шахт и разрезов в Кузбассе. Ему инкриминируют особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК). По этому же делу проходит бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский, он тоже задержан.
Яновский работал в Минэнерго более 20 лет. В 2002 г. он стал представителем государства в совете директоров РАО «ЕЭС России». В 2004 г. возглавил департамент топливно-энергетического комплекса, а затем – департамент государственной энергетической политики Министерства промышленности и энергетики России. В 2007 г. занял пост замминистра промышленности и энергетики, с 2008 по 2021 г. был замминистра энергетики. В этой должности он курировал угольную отрасль и международное сотрудничество.
Яновский ушел из министерства в связи с переходом на другую работу. В 2021 г. он был назначен помощником руководителя администрации президента РФ. В администрации курировал работу президентской комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса. Сейчас занимает должность первого вице-президента Академии горных наук.
Мочальников работает в Минэнерго с 2014 г. На посту замминистра он, как и в свое время Яновский, курирует угольную промышленность и международное сотрудничество, у него в подчинении находятся два соответствующих департамента. До работы в министерстве Мочальников занимал руководящие должности в компаниях «Алтай-кокс» (Алтайский край), «Исконо» (Москва) и в Российской топливной компании (Москва). В 2014 г. он возглавил департамент угольной и торфяной промышленности Минэнерго.
В этой должности он проработал около восьми лет и в апреле 2022 г. был назначен заместителем министра вместо Петра Бобылева. Бобылев сменил на посту замминистра Яновского в октябре 2021 г., но проработал в этой должности лишь до апреля, после чего возглавил департамент развития угольной промышленности Минэнерго.