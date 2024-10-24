Минэнерго подтвердило следственные действия против сотрудников ведомства

Яновский работал в Минэнерго более 20 лет. В 2002 г. он стал представителем государства в совете директоров РАО «ЕЭС России». В 2004 г. возглавил департамент топливно-энергетического комплекса, а затем – департамент государственной энергетической политики Министерства промышленности и энергетики России. В 2007 г. занял пост замминистра промышленности и энергетики, с 2008 по 2021 г. был замминистра энергетики. В этой должности он курировал угольную отрасль и международное сотрудничество.