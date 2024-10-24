Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Минэнерго подтвердило следственные действия против сотрудников ведомства

Ранее стало известно о задержании заместителя министра энергетики
Екатерина Дорофеева
Василий Милькин
Евгений Разумный / Ведомости

В министерстве энергетики подтвердили «Ведомостям», что в отношении сотрудников ведомства проводятся следственные действия. МВД России возбудило уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при реструктуризации угольной промышленности.

«Проводятся мероприятия в отношении бывших и действующих сотрудников Минэнерго России, а также представителей подрядных организаций, которые могут быть причастными к совершению указанных противоправных действий, причинивших ущерб государству в особо крупном размере», – говорится в заявлении Минэнерго.

Сейчас решается вопрос о привлечении лиц к ответственности и избрании меры пресечения, уточнили в ведомстве. Уголовное дело было возбуждено в июне 2024 г. на основании материалов, в сборе которых участвовали правоохранительные и контрольно-надзорные органы, а также Минэнерго.

24 октября источник в правоохранительных органах сообщил «Ведомостям», что замминистра энергетики Сергей Мочальников задержан по делу о мошенничестве при реализации проектов по закрытию шахт и разрезов в Кузбассе. Ему инкриминируют особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК). По этому же делу проходит бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский, он тоже задержан.

Яновский работал в Минэнерго более 20 лет. В 2002 г. он стал представителем государства в совете директоров РАО «ЕЭС России». В 2004 г. возглавил департамент топливно-энергетического комплекса, а затем – департамент государственной энергетической политики Министерства промышленности и энергетики России. В 2007 г. занял пост замминистра промышленности и энергетики, с 2008 по 2021 г. был замминистра энергетики. В этой должности он курировал угольную отрасль и международное сотрудничество.

Яновский ушел из министерства в связи с переходом на другую работу. В 2021 г. он был назначен помощником руководителя администрации президента РФ. В администрации курировал работу президентской комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса. Сейчас занимает должность первого вице-президента Академии горных наук.

Мочальников работает в Минэнерго с 2014 г. На посту замминистра он, как и в свое время Яновский, курирует угольную промышленность и международное сотрудничество, у него в подчинении находятся два соответствующих департамента. До работы в министерстве Мочальников занимал руководящие должности в компаниях «Алтай-кокс» (Алтайский край), «Исконо» (Москва) и в Российской топливной компании (Москва). В 2014 г. он возглавил департамент угольной и торфяной промышленности Минэнерго.

В этой должности он проработал около восьми лет и в апреле 2022 г. был назначен заместителем министра вместо Петра Бобылева. Бобылев сменил на посту замминистра Яновского в октябре 2021 г., но проработал в этой должности лишь до апреля, после чего возглавил департамент развития угольной промышленности Минэнерго.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных