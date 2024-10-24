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Замглавы Минэнерго Мочальникова задержали по делу о мошенничестве

Ведомости

Заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников задержан по делу о крупном мошенничестве при ликвидации угольных шахт, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.

Ходатайство об аресте поступит в суд 25 октября. Мочальникова подозревают в мошенничестве (ст. 154 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ) при реализации проектов по закрытию шахт и разрезов в Кузбассе, рассказал собеседник.

По этому делу также проходит бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский. О его задержании стало известно утром 24 октября. Яновский занимал пост замминистра энергетики с 2008 по 2021 г. В 2021 г. перешел на работу в администрацию президента (АП), где курировал комиссию по ТЭК в должности помощника руководителя госоргана.

Мочальников работает в должности замминистра энергетики с апреля 2022 г. С октября 2014 г. работал директором департамента угольной и торфяной промышленности в Минэнерго.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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