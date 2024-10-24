Замглавы Минэнерго Мочальникова задержали по делу о мошенничестве

По этому делу также проходит бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский. О его задержании стало известно утром 24 октября. Яновский занимал пост замминистра энергетики с 2008 по 2021 г. В 2021 г. перешел на работу в администрацию президента (АП), где курировал комиссию по ТЭК в должности помощника руководителя госоргана.