Замглавы Минэнерго Мочальникова задержали по делу о мошенничестве
Заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников задержан по делу о крупном мошенничестве при ликвидации угольных шахт, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ходатайство об аресте поступит в суд 25 октября. Мочальникова подозревают в мошенничестве (ст. 154 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ) при реализации проектов по закрытию шахт и разрезов в Кузбассе, рассказал собеседник.
По этому делу также проходит бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский. О его задержании стало известно утром 24 октября. Яновский занимал пост замминистра энергетики с 2008 по 2021 г. В 2021 г. перешел на работу в администрацию президента (АП), где курировал комиссию по ТЭК в должности помощника руководителя госоргана.
Мочальников работает в должности замминистра энергетики с апреля 2022 г. С октября 2014 г. работал директором департамента угольной и торфяной промышленности в Минэнерго.