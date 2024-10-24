Задержан бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский

Яновский занимал пост замминистра энергетики с 2008 по 2021 г. С 2004 по 2008 г. был замминистра промышленности и энергетики РФ. В 2021 г. перешел на работу в администрацию президента (АП). Там Яновский курировал комиссию по ТЭК в должности помощника руководителя АП. Сейчас работает в должности первого вице-президента «Академии горных наук».