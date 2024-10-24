Задержан бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский

Задержан бывший замминистра энергетики Анатолий ЯновскийСейчас он работает в должности первого вице-президента «Академии горных наук»
Бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского задержали в Москве, пишет ТАСС. Он, как утверждается, доставлен на допрос в рамках расследования дела о мошенничестве.
«Коммерсантъ» со ссылкой на источники пишет, что Яновский был задержан сотрудниками ФСБ России. По данным издания, фигуранты дела о махинациях в угольной отрасли дали показания на бывшего чиновника. Предъявить обвинение Яновскому могут после проведения допроса, сообщили собеседники издания.
О задержании экс-замминистра энергетики также сообщил Telegram-канал Shot. По данным канала, в его доме изъяли технику и документы, по всем адресам сейчас проходят обыски.
Яновский занимал пост замминистра энергетики с 2008 по 2021 г. С 2004 по 2008 г. был замминистра промышленности и энергетики РФ. В 2021 г. перешел на работу в администрацию президента (АП). Там Яновский курировал комиссию по ТЭК в должности помощника руководителя АП. Сейчас работает в должности первого вице-президента «Академии горных наук».