Адвокаты просят улучшить онлайн-запись в СИЗО

Адвокаты просят улучшить онлайн-запись в СИЗОПока проблема с посещением заключенных в изоляторах остается острой, говорят эксперты
Федеральная палата адвокатов (ФПА) направила в Минюст предложения о необходимости модернизации записи в следственные изоляторы через портал «Госуслуги», рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы организации. 24 октября в министерстве вместе с адвокатским сообществом и представителями ФСИН обсуждали проблемы, связанные с дефицитом свободных слотов для электронной записи адвокатов через «Госуслуги» на свидания с подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися в следственных изоляторах.
ФПА в Минюсте представлял вице-президент ФПА, президент столичной палаты Сергей Зубков. По итогам встречи были подготовлены рекомендации, которые могли бы улучшить ситуацию. Во-первых, ФПА предлагает подключить представителей адвокатуры к процессу разработки алгоритмов и интерфейса онлайн-записи на «Госуслугах». Они хотят предусмотреть там опцию выбора краткосрочного (до 1 часа) свидания или количества необходимых часов (или всего рабочего дня) для формирования списка календарных дат со свободным соответствующим запросу слотом, а также возможность выбора из всех имеющихся свободных временных слотов в определенную календарную дату.
Кроме того, палата рекомендует ввести уже ранее имевшуюся на портале «ФСИН-визит» функцию «Лист ожидания». Она позволяет оставить заявку на определенную дату или ближайшее время при неявке на свидание или отмене записи других лиц. Защитники отметили необходимость введения функции по отмене записи, которая может быть перенесена на другую дату и/или распределена лицам, включенным в «Лист ожидания».
Еще ФПА посоветовала поэтапно сократить срок ожидания свидания с момента обращения на «Госуслуги» до трех рабочих дней (сейчас это не регламентировано) и упорядочить проход в изоляторы по живой очереди. Например, организовав для этого колл-центр для записи.
Проблема попасть адвокату к подзащитному, который находится под стражей, стоит остро – эта мера пресечения весьма востребована у правоохранителей, а кроме личных визитов осуществлять помощь невозможно, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Теза», кандидат юридических наук Андрей Тузов.
С появлением сервиса «ФСИН-визит» постепенно отпадали живые очереди (по крайней мере, в СИЗО Санкт-Петербурга), куда адвокаты становились с ночи, отметил он. Но тут есть нюансы, продолжает Тузов: формы заявок на «Госуслугах» не позволяют понять сразу, когда вы можете попасть к подзащитному в том или ином СИЗО, поскольку нет визуально понятного календаря, нет возможности при подаче заявок понять, на какой период времени планируется свидание.
Адвокат, управляющий партнер ЮК «Альтависта» Владимир Воронин поддерживает предложения ФПА – могли бы сильно облегчить жизнь как адвокатам, так и самим сотрудникам изоляторов, вопрос во времени и степени успешности их реализации. Он рассказал, что для записи на свидание необходимо постоянно обновлять страницу с очередью и надеяться на большую удачу. «Попасть в конкретный день практически невозможно через электронную очередь, необходимо ехать в изолятор и занимать очередь с ночи в робкой надежде пройти туда после обеда», – сетует защитник. Возможность выбора краткосрочных свиданий до 1 часа могла бы разгрузить изоляторы. «Не всегда идешь к доверителю для длительной работы, зачастую нужно обсудить несколько вопросов по позиции и обменяться новостями, а стоишь в одной очереди с теми, кто пришел знакомить обвиняемого со множеством томов дела, и это, очевидно, на целый день», – поделился собеседник. По словам Воронина, также давно назрел вопрос упорядочения живой очереди. В московских изоляторах это невероятная проблема, считает адвокат. «Листы с записями теряются, уничтожаются, где-то можно записаться за день до визита, а где-то нужно приехать в полночь – именно в этот момент начинает формироваться список с очередью, который может не дожить до утра», – пожаловался он.
Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Виталий Богомолов, в свою очередь, отметил, что в регионах по сравнению со столицей обстановка с визитами адвокатов в СИЗО полегче, но крайне важно ввести функцию заблаговременного уведомления «о невозможности посещения по заранее забронированной записи на свидание» в случае возникновения каких-либо технических сбоев либо иных причин.