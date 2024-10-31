Адвокаты просят улучшить онлайн-запись в СИЗО

Адвокат, управляющий партнер ЮК «Альтависта» Владимир Воронин поддерживает предложения ФПА – могли бы сильно облегчить жизнь как адвокатам, так и самим сотрудникам изоляторов, вопрос во времени и степени успешности их реализации. Он рассказал, что для записи на свидание необходимо постоянно обновлять страницу с очередью и надеяться на большую удачу. «Попасть в конкретный день практически невозможно через электронную очередь, необходимо ехать в изолятор и занимать очередь с ночи в робкой надежде пройти туда после обеда», – сетует защитник. Возможность выбора краткосрочных свиданий до 1 часа могла бы разгрузить изоляторы. «Не всегда идешь к доверителю для длительной работы, зачастую нужно обсудить несколько вопросов по позиции и обменяться новостями, а стоишь в одной очереди с теми, кто пришел знакомить обвиняемого со множеством томов дела, и это, очевидно, на целый день», – поделился собеседник. По словам Воронина, также давно назрел вопрос упорядочения живой очереди. В московских изоляторах это невероятная проблема, считает адвокат. «Листы с записями теряются, уничтожаются, где-то можно записаться за день до визита, а где-то нужно приехать в полночь – именно в этот момент начинает формироваться список с очередью, который может не дожить до утра», – пожаловался он.