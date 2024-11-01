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Писатель и публицист Александр Архангельский внесен в реестр иноагентов

Он выступал против специальной военной операции на Украине, отмечает Минюст
Екатерина Щербинина
Андрей Гордеев / Ведомости

Минюст России включил в список иностранных агентов писателя и публициста Александра Архангельского, а также музыкального журналиста и бывшего главного редактора журнала «Афиша» Александра Горбачева, сообщается на сайте ведомства.

Архангельский в разные годы работал в газете «Известия», журнале «Профиль», на телеканале «Россия», вел авторскую программу на телеканале «Культура», печатался как критик и публицист в «Литературной газете», в журналах «Знамя», «Искусство кино», является автором ряда книг и документальных фильмов. В 2023 г. оставил должность ординарного профессора Высшей школы экономики, вышел из ученого совета и покинул пост соруководителя образовательной программы «Трансмедийное производство в цифровых индустриях». Минюст указывает, что Архангельский выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о действиях российских властей, сотрудничал с иноагентами.

Аналогичные действия ведомство приписывает и Горбачеву. Кроме того, он распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ, и проживает за пределами России, утверждает ведомство.

В реестр иноагентов также внесены журналистка и вице-президент фонда «Свободная Бурятия» (считается в РФ иноагентом, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Анна Зуева и журналист Алексей Серегин. Минюст отмечает, что они были против спецоперации, распространяли фейки о российских властях и материалы иностранных агентов.

Вместе с тем, в соответствии с распоряжением Минюста России, из реестра в связи с ликвидацией исключен издательский дом «Новая глава».

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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