Писатель и публицист Александр Архангельский внесен в реестр иноагентов

Писатель и публицист Александр Архангельский внесен в реестр иноагентовОн выступал против специальной военной операции на Украине, отмечает Минюст
Минюст России включил в список иностранных агентов писателя и публициста Александра Архангельского, а также музыкального журналиста и бывшего главного редактора журнала «Афиша» Александра Горбачева, сообщается на сайте ведомства.
Архангельский в разные годы работал в газете «Известия», журнале «Профиль», на телеканале «Россия», вел авторскую программу на телеканале «Культура», печатался как критик и публицист в «Литературной газете», в журналах «Знамя», «Искусство кино», является автором ряда книг и документальных фильмов. В 2023 г. оставил должность ординарного профессора Высшей школы экономики, вышел из ученого совета и покинул пост соруководителя образовательной программы «Трансмедийное производство в цифровых индустриях». Минюст указывает, что Архангельский выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о действиях российских властей, сотрудничал с иноагентами.
Аналогичные действия ведомство приписывает и Горбачеву. Кроме того, он распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ, и проживает за пределами России, утверждает ведомство.
В реестр иноагентов также внесены журналистка и вице-президент фонда «Свободная Бурятия» (считается в РФ иноагентом, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Анна Зуева и журналист Алексей Серегин. Минюст отмечает, что они были против спецоперации, распространяли фейки о российских властях и материалы иностранных агентов.
Вместе с тем, в соответствии с распоряжением Минюста России, из реестра в связи с ликвидацией исключен издательский дом «Новая глава».
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.