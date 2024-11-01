Писатель и публицист Александр Архангельский внесен в реестр иноагентов

Архангельский в разные годы работал в газете «Известия», журнале «Профиль», на телеканале «Россия», вел авторскую программу на телеканале «Культура», печатался как критик и публицист в «Литературной газете», в журналах «Знамя», «Искусство кино», является автором ряда книг и документальных фильмов. В 2023 г. оставил должность ординарного профессора Высшей школы экономики, вышел из ученого совета и покинул пост соруководителя образовательной программы «Трансмедийное производство в цифровых индустриях». Минюст указывает, что Архангельский выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о действиях российских властей, сотрудничал с иноагентами.