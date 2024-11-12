Контроль за вышедшими по УДО упорядочат

Контроль за вышедшими по УДО упорядочатОтветственность за это законодательно закрепят за ФСИН, но денег не дадут
Министерство юстиции предложило законодательно закрепить свои полномочия по организации порядка контроля за условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания. Непосредственно контролем будет заниматься Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) за исключением освобожденных по УДО военнослужащих – за ними присматривать будет военное ведомство. Соответствующий законопроект (есть в распоряжении «Ведомостей») планируется внести в Госдуму в текущем ноябре, рассказал источник, близкий к правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
«Это уточнение потребовалось из-за того, что в Уголовно-исполнительном кодексе не регламентированы вопросы организации контроля за лицами, освобожденными по УДО», – пояснил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, инициатива предусматривает как раз закрепление правовых основ организации контроля за поведением освобожденных. В частности, пояснил Груздев, предлагается вести персональный учет лиц, в отношении которых будет осуществляться контроль. Кроме того, ФСИН будет следить за выполнением возложенных судом обязанностей на освобожденных по УДО и за их явкой в инспекцию. Сейчас, на практике, за поведением, явкой на учет следят участковые, объясняет бывший следователь Александр Бурчук.
Минюст предлагает это взаимодействие полностью переложить на ФСИН. Для чего УИК будет дополнен новой главой «Контроль за лицами, освобожденными условно-досрочно от отбывания наказания». При уклонении от контроля ФСИН будет проводить первоначальные мероприятия по установлению места нахождения и причин уклонения такого лица, а при необходимости – применит привод. Если периодичность явки освободившегося не определена судом, то ФСИН установит ее самостоятельно. В случае неустановления в течение 30 дней места нахождения лица, ФСИН признает скрывающимся от контроля.
Согласно сведениям статистической отчетности ФСИН в первом полугодии 2024 г. из исправительных учреждений уголовно- исполнительной системы «вышли» по УДО 6672 человека, в 2023 г. – 19 830 человек. В 2022 г. на учете значилось 53 000 человек освобожденных по УДО, в 2023 г. их стало 62 500 человек. За первые шесть месяцев 2024 г. на учете у ФСИН уже оказались – 43 700 лиц.
Это архиважный проект, говорит член Совета по правам человека Ева Меркачева. До этого, предполагалось, что освобожденными должны заниматься органы внутренних дел. То есть, участковый старался в лучшем случае периодически вызывать к себе таких людей и спрашивать чем они занимаются, рассказала она. В худшем случае он мог просто не обращать на них внимания, потому что его могли вообще не предупреждать о том, что проживающий на его участке человек условно-досрочно освободился. По большому счету, говорит правозащитник, эти «вышедшие» по УДО были безнадзорны. «О них узнавали, когда снова совершали преступления», – отметила она. В этом случае освобожденным их УДО заменяли на реальный срок. Поэтому теперь, если ФСИН будет ими заниматься – это хорошо, считает Меркачева. «Будет понятно с кого спрашивать», – заключила она.
Законодательный пробел образовался из-за того, что в статье 79 УК не было четко прописано в компетенции какого органа находится контроль за осужденными. Правоприменительная практика пошла по пути признания компетенции по контролю за освобожденными по УДО за органами МВД, основываясь на судебном толковании закона о полиции, рассказал «Ведомостям» управляющий партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин. «Указом президента от 2021 г. функция по контролю за освобожденными по УДО была передана уголовно-исполнительным инспекциям, но законодательная коллизия устранена не была», – пояснил он.
Реализация президентского указа требовала законодательного закрепления в УИК, как и основ порядка этого контроля, говорит военный юрист Юрий Лямин. По факту сам порядок надзора в законопроекте совпадает с тем, что существует и сейчас, констатирует партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
Реализация указа президента в 2021 г. проводилась путем расширения штата должностей за счет внутренних резервов ФСИН, но сейчас требуются дополнительные средства, говорится в отзыве ведомства на законопроект Минюста: 724,4 млн рублей единовременно и 130,7 млн рублей ежегодно нужны на материально-техническое обеспечение рабочих мест сотрудников. В Минфине на это ответили, что в условиях внешнего санкционного давления и проведения специальной военной операции возможность выделения дополнительных бюджетных ассигнований на эту инициативу пока отсутствует. Положения законопроекта необходимо реализовывать в пределах общего объема средств, предусмотренных для ФСИН,в том числе за счет экономии. Вывод службы о невозможности реализации проекта без дополнительного бюджета в Минфине сочли необоснованным, поскольку Минюст в проекте указал, что реализация поправок не потребует выделения средств из федерального бюджета.
Для снижения рецидивов среди освобожденных лиц необходимо не только решать проблемы контроля, но и делать акцент на социальной работе с лицами, покинувшие места лишения свободы, помогать их социальной адаптации, что не решается только внесением изменений в УИК, отметил управляющий партнер ZE Lawgic Legal Solutions Руслан Зафесов.