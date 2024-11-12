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Контроль за вышедшими по УДО упорядочат

Ответственность за это законодательно закрепят за ФСИН, но денег не дадут
Яна Суринская
Сергей Бобылев / ТАСС

Министерство юстиции предложило законодательно закрепить свои полномочия  по организации порядка контроля за условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания. Непосредственно контролем будет заниматься Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) за исключением освобожденных по УДО военнослужащих – за ними присматривать будет военное ведомство. Соответствующий законопроект (есть в распоряжении «Ведомостей») планируется внести в Госдуму в текущем ноябре, рассказал источник, близкий к правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

«Это уточнение потребовалось из-за того, что в Уголовно-исполнительном кодексе не регламентированы вопросы организации контроля за лицами, освобожденными по УДО», – пояснил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, инициатива предусматривает как раз закрепление правовых основ организации контроля за поведением освобожденных. В частности, пояснил Груздев, предлагается вести персональный учет лиц, в отношении которых будет осуществляться контроль. Кроме того, ФСИН будет следить за выполнением возложенных судом обязанностей на освобожденных по УДО и за их явкой в инспекцию. Сейчас, на практике, за поведением, явкой на учет следят участковые, объясняет бывший следователь Александр Бурчук. 

Минюст предлагает это взаимодействие полностью переложить на ФСИН. Для чего УИК будет дополнен новой главой «Контроль за лицами, освобожденными условно-досрочно от отбывания наказания». При уклонении от контроля ФСИН будет проводить первоначальные мероприятия по установлению места нахождения и причин уклонения такого лица, а при необходимости – применит привод. Если периодичность явки освободившегося не определена судом, то ФСИН установит ее самостоятельно. В случае неустановления в течение 30 дней места нахождения лица, ФСИН признает скрывающимся от контроля. 

Согласно сведениям статистической отчетности ФСИН  в первом полугодии 2024 г. из исправительных учреждений уголовно- исполнительной системы «вышли» по УДО 6672 человека, в 2023 г. – 19 830 человек. В 2022 г. на учете значилось 53 000 человек освобожденных по УДО, в 2023 г. их стало 62 500 человек. За первые шесть месяцев  2024 г. на учете у ФСИН уже оказались – 43 700 лиц. 

Это архиважный проект, говорит член Совета по правам человека Ева Меркачева. До этого, предполагалось, что освобожденными должны заниматься органы внутренних дел. То есть, участковый старался в лучшем случае периодически вызывать к себе таких людей и спрашивать чем  они занимаются, рассказала она. В худшем случае он мог просто не обращать на них внимания, потому что его могли вообще не предупреждать о том, что проживающий на его участке человек условно-досрочно освободился. По большому счету, говорит правозащитник,  эти «вышедшие» по УДО были безнадзорны. «О них узнавали, когда снова совершали преступления», – отметила она. В этом случае освобожденным их УДО заменяли на реальный срок. Поэтому теперь, если ФСИН будет ими заниматься – это хорошо, считает Меркачева. «Будет понятно с кого спрашивать»,  – заключила она.

Законодательный пробел образовался из-за того, что в статье 79 УК не было четко прописано в компетенции какого органа находится контроль за осужденными. Правоприменительная практика пошла по пути признания компетенции по контролю за освобожденными по УДО за органами МВД, основываясь на судебном толковании закона о полиции, рассказал «Ведомостям» управляющий партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин. «Указом президента от 2021 г. функция по контролю за освобожденными по УДО была передана уголовно-исполнительным инспекциям, но законодательная коллизия устранена не была»,  – пояснил он. 

Реализация президентского указа требовала законодательного закрепления в УИК, как и основ порядка этого контроля, говорит военный юрист Юрий Лямин. По факту сам порядок надзора в законопроекте совпадает с тем, что существует и сейчас, констатирует партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. 

Реализация указа президента в 2021 г. проводилась путем  расширения штата должностей за счет внутренних резервов ФСИН, но сейчас требуются дополнительные средства, говорится в отзыве ведомства на законопроект Минюста: 724,4 млн рублей единовременно и 130,7 млн рублей ежегодно нужны на материально-техническое обеспечение рабочих мест сотрудников. В Минфине на это ответили, что в условиях внешнего санкционного давления и проведения специальной военной операции возможность выделения дополнительных бюджетных ассигнований на эту инициативу пока отсутствует. Положения законопроекта необходимо реализовывать в пределах общего объема средств, предусмотренных  для ФСИН,в том числе за счет экономии. Вывод службы о невозможности реализации проекта без дополнительного бюджета в Минфине сочли необоснованным, поскольку Минюст в проекте указал, что реализация поправок не потребует выделения средств из федерального бюджета. 

Для снижения рецидивов среди освобожденных лиц необходимо не только решать проблемы контроля, но и делать акцент на социальной работе с лицами, покинувшие места лишения свободы, помогать их социальной адаптации, что не решается только внесением изменений в УИК, отметил управляющий партнер ZE Lawgic Legal Solutions Руслан Зафесов. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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