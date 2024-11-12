Контроль за вышедшими по УДО упорядочат

Это архиважный проект, говорит член Совета по правам человека Ева Меркачева. До этого, предполагалось, что освобожденными должны заниматься органы внутренних дел. То есть, участковый старался в лучшем случае периодически вызывать к себе таких людей и спрашивать чем они занимаются, рассказала она. В худшем случае он мог просто не обращать на них внимания, потому что его могли вообще не предупреждать о том, что проживающий на его участке человек условно-досрочно освободился. По большому счету, говорит правозащитник, эти «вышедшие» по УДО были безнадзорны. «О них узнавали, когда снова совершали преступления», – отметила она. В этом случае освобожденным их УДО заменяли на реальный срок. Поэтому теперь, если ФСИН будет ими заниматься – это хорошо, считает Меркачева. «Будет понятно с кого спрашивать», – заключила она.