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Осужденный за хищение земель Минобороны Бородин может выйти по УДО в 2025 году

Ведомости

Бывший военнослужащий Сергей Бородин, осужденный по делу о хищении земель Минобороны РФ, может условно-досрочно выйти из колонии в апреле 2025 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, должно пройти полгода, прежде чем Бородин сможет воспользоваться УДО.

Суд приговорил экс-военнослужащего к трем годам и пяти месяцам колонии общего режима 8 сентября. Его также обязали заплатить штраф 350 000 руб. Бородин полностью признал вину и возместил ущерб.

С военной службы он уволился в 2011 г. и учредил ООО «БДМ-Строй». Экс-военнослужащего арестовали в июне 2022 г. В ноябре того же года Бородин заключил сделку со следствием, ему изменили меру пресечения на домашний арест, писал «Коммерсантъ».

Согласно материалам дела, Бородин с января 2008 г. по ноябрь 2021 г. путем обмана приобрел права на земельные участки вблизи ПДСК «Зорька», ДПК «Кубинка-60», СНТ «Искра 1» и «Искра 2», а также ДСК «Русь 1» общей стоимостью свыше 940 млн руб.

По версии следствия, Бородин вывел их из собственности Минобороны через суды в порядке гражданского судопроизводства и оформил земли на подставных лиц. Всего в деле фигурируют 10 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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