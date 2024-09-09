Осужденный за хищение земель Минобороны Бородин может выйти по УДО в 2025 году
Бывший военнослужащий Сергей Бородин, осужденный по делу о хищении земель Минобороны РФ, может условно-досрочно выйти из колонии в апреле 2025 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, должно пройти полгода, прежде чем Бородин сможет воспользоваться УДО.
Суд приговорил экс-военнослужащего к трем годам и пяти месяцам колонии общего режима 8 сентября. Его также обязали заплатить штраф 350 000 руб. Бородин полностью признал вину и возместил ущерб.
С военной службы он уволился в 2011 г. и учредил ООО «БДМ-Строй». Экс-военнослужащего арестовали в июне 2022 г. В ноябре того же года Бородин заключил сделку со следствием, ему изменили меру пресечения на домашний арест, писал «Коммерсантъ».
Согласно материалам дела, Бородин с января 2008 г. по ноябрь 2021 г. путем обмана приобрел права на земельные участки вблизи ПДСК «Зорька», ДПК «Кубинка-60», СНТ «Искра 1» и «Искра 2», а также ДСК «Русь 1» общей стоимостью свыше 940 млн руб.
По версии следствия, Бородин вывел их из собственности Минобороны через суды в порядке гражданского судопроизводства и оформил земли на подставных лиц. Всего в деле фигурируют 10 человек.