Осужденный за хищение земель Минобороны Бородин может выйти по УДО в 2025 году

С военной службы он уволился в 2011 г. и учредил ООО «БДМ-Строй». Экс-военнослужащего арестовали в июне 2022 г. В ноябре того же года Бородин заключил сделку со следствием, ему изменили меру пресечения на домашний арест, писал «Коммерсантъ».