В судах появится спецотдел по кибербезопасности после масштабного сбоя ГАС

Директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров обратил внимание, что на создание киберотдела при суддепе могла повлиять не только ситуация с атакой на ГАС, но и активное бюджетирование госорганов в рамках перспективного направления цифровизации и экономики данных. «Это уже история про деньги, которые можно будет потратить для развития собственных систем. Судебная система страны идет, хоть и медленно, по пути цифровизации, однако уровень ее киберзащиты может быть и получше», – отметил собеседник. Цифровизация, по мнению Бедерова, может ускорить обработку документов, анализ данных, улучшить доступность информации и обеспечить более эффективное взаимодействие между участниками судебных процессов. «Возможными причинами задержек цифровизации могли быть обычные технические, финансовые или организационные сложности», – предположил он.