Как самый масштабный сбой ГАС «Правосудие» повлиял на работу судебной системы

Как самый масштабный сбой ГАС «Правосудие» повлиял на работу судебной системыЮридическому сообществу пришлось адаптироваться, вернувшись к старым методам работы
Система ГАС «Правосудие» спустя месяц полностью восстановилась после масштабного сбоя – из-за хакерской атаки 7 октября перестали работать сайты федеральных судов (на доменах arbitr.ru, sudrf.ru), мировых судей (msudrf.ru), судебного департамента при Верховном cуде (ВС) и его управлений в субъектах Федерации, а также официальные ресурсы органов судейского сообщества. Подача процессуальных обращений и жалоб в электронном виде через модули «Электронное правосудие» и «Система подачи жалоб» на сайтах судов и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) также не работала, следует из данных судебного департамента ВС. Московская картотека судов работала практически в штатном режиме (ее обслуживает другой разработчик).
За считанные годы мы так привыкли к эффективным и крайне удобным современным информационным системам, что стали безоговорочно на них полагаться, говорит вице-президент Федеральной палаты адвокатов, президент адвокатской палаты Москвы Сергей Зубков. Он сказал, что отказ такой глобальной системы, как ГАС, наглядно продемонстрировал обратную сторону медали. По словам Зубкова, для судов и для всех участников процесса возникли существенные сложности – от элементарного выяснения места и времени судебного заседания до необходимости подачи документов в суд на бумажном носителе. «Многие прекрасно помнят, как велись дела раньше, что позволило быстро адаптироваться к ситуации», – сказал он. Информацию о движении дела выясняли по телефону, вернулись к работе с бумажными носителями и стали приносить процессуальные документы непосредственно в канцелярию суда, рассказал Зубков, как именно проходила адаптация к последствиям сбоя. Адвокат надеется, что в будущем будут разработаны протоколы, которые позволят обеспечить работу судов в любых условиях.
Еще до сбоя к работе ГАС было много претензий, отметил старший партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай. Информация подгружалась несвоевременно, неполно, многих актов вообще не было, хотя дела рассматривались в открытом режиме, поделился собеседник. Но какой бы она ни была, говорит Тай, к ней привыкли и, разумеется, все ее использовали. Поэтому, когда ГАС легла, продолжает он, работа адвокатов и юристов оказалась сильно затруднена: все приходилось узнавать путем не очень эффективных и надежных звонков в суд либо путем очного посещения суда. «Но это если суд в твоем городе, а если это Владивосток или даже Иркутск, то из Москвы не набегаешься», – заметил адвокат.
Кроме того, стала затруднительной оплата государственной пошлины, поскольку, хотя все реквизиты судов общей юрисдикции с недавних пор одинаковы, Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований у каждого суда свой и его тоже обязательно нужно указывать при оплате, рассказала «Ведомостям» управляющий партнер «Легес бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. После сбоя юристам пришлось работать по старинке: подавать процессуальные документы по почте, для ознакомления с документами приезжать в суд, подтвердила она.
Особенно тяжело, по словам Спиридоновой, в этом плане сбой отразился на тех, чьи дела рассматривают суды в отдаленных регионах, куда нерационально ехать только для того, чтобы уточнить информацию.
Вместе с тем некоторые онлайн-сервисы продолжили работу после сбоя. В частности, через систему «Мой арбитр» подавались документы в суд удаленно, но, чтобы удостовериться, что суд их получил, приходилось дозваниваться до помощника, добавил юрист АБ «Ольга Ренова и партнеры» Ярослав Ковалев.
В некоторых случаях из-за сбоя стороны подвергались штрафам, отмечает управляющий партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин. В одном из дел, в которых он участвовал, суд обязал сторону предоставить дополнительные документы для экспертизы. Сторона это сделала через электронную систему, подтверждение получено не было, а на заседании оказалось, что документы до суда не дошли.
Основная проблема заключается в том, что цифровизация проникла не только во все сферы жизни, но и в сферу государственного управления, к которому относятся и суды, считает руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, 20–25 лет назад основным документом, которым уведомляли стороны о судебном заседании, о назначении экспертизы, о любых других процессуальных действиях, была бумажная повестка по почте.
Юристы старой школы начинали свою работу еще до запуска системы ГАС «Правосудие» и сбой отразился только на его молодых коллегах и помощниках юристов, заявил «Ведомостям» адвокат Владимир Постанюк. Тем не менее он подчеркнул, что в его практике цифровая система помогает отслеживать стадии прохождения дел, когда адвокат вступает в дело не на начальном этапе, а уже в ходе рассмотрения в суде.
На данный момент работа почти всех сервисов ГАС «Правосудие» восстановлена, проинформировал суддеп в своем официальном аккаунте во «В контакте» 22 октября. К тому времени заработали интернет-сайты и почтовая служба федеральных арбитражных судов, а также завершились работы по запуску системы взаимодействия судов с государственными органами и организациями посредством СМЭВ (направление запросов, электронных исполнительных документов, электронных заказных писем). Позднее восстановили сайты судов общей юрисдикции и сервис подачи документов в электронном виде через ЕПГУ.
Такая долгая починка вызвана естественной необходимостью восстанавливать огромные массивы данных, которые были зашифрованы, пояснил «Ведомостям» руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet («Сейфнет») Игорь Бедеров. По его мнению, инцидент был связан с распространением вируса-шифровальщика. «Вирус-шифровальщик вряд ли попал в систему в результате взлома, т. е. это был либо инсайт, либо недогляд кого-то из сотрудников, который перешел не по той ссылке или скачал то ПО, которое скачивать не следовало», – предположил эксперт по кибербезопасности. Бедеров со ссылкой на специалистов и данные в прохакерских группах говорит, что «пошифровано» – а это было именно шифрование – было хакерами с Украины.
Систему ГАС «Правосудие» ввели в 2006 г. и постоянно дополняли новыми сервисами. Но в последнее время с ней было связано несколько коррупционных скандалов, приведших к возбуждению уголовных дел. В июле 2023 г. Пресненский суд арестовал заместителя руководителя ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» судебного департамента» Романа Калину. Его обвинили в хищении более 40 млн руб. при поставках технического оборудования для департамента. В июне 2024 г. Красногорский суд приговорил трех сотрудников аппарата Мособлсуда. Их признали виновными в создании системы фиктивных карточек дел и внесении выгодных их заказчикам сведений об исходе дела. В результате им назначили условные сроки по статье о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК).