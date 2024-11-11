Как самый масштабный сбой ГАС «Правосудие» повлиял на работу судебной системы

За считанные годы мы так привыкли к эффективным и крайне удобным современным информационным системам, что стали безоговорочно на них полагаться, говорит вице-президент Федеральной палаты адвокатов, президент адвокатской палаты Москвы Сергей Зубков. Он сказал, что отказ такой глобальной системы, как ГАС, наглядно продемонстрировал обратную сторону медали. По словам Зубкова, для судов и для всех участников процесса возникли существенные сложности – от элементарного выяснения места и времени судебного заседания до необходимости подачи документов в суд на бумажном носителе. «Многие прекрасно помнят, как велись дела раньше, что позволило быстро адаптироваться к ситуации», – сказал он. Информацию о движении дела выясняли по телефону, вернулись к работе с бумажными носителями и стали приносить процессуальные документы непосредственно в канцелярию суда, рассказал Зубков, как именно проходила адаптация к последствиям сбоя. Адвокат надеется, что в будущем будут разработаны протоколы, которые позволят обеспечить работу судов в любых условиях.