КС рассмотрит вопрос о новых обстоятельствах в пересмотре гражданских споров

Что случилось у заявителей

С Вишнякова в 2012 г. взыскали более 20 млн руб. по кредитным договорам, но позднее выяснилось, что его бывшая сожительница сфальсифицировала подпись и использовала поддельные документы, о чем пострадавшему было неизвестно. Факт фальсификации подтвердили в МВД, а в отношении сожительницы в 2022 г. было возбуждено уголовное дело. Вишняков обратился в суд за пересмотром определений о взыскании с него денежных средств. Но суд отклонил заявление как необоснованное. Жительница Камчатки пыталась оспорить раздел совместно нажитого имущества с бывшим супругом. Ей было отказано в заявлении о возбуждении уголовного дела, несмотря на то, что часть имущества супруга была признана приобретенной до брака по подложным доказательствам. Отказ был связан с истечением сроков давности для привлечения к ответственности. У Каримова и Наливайко аналогичные ситуации.