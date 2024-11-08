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КС рассмотрит вопрос о новых обстоятельствах в пересмотре гражданских споров

Этот институт необходимо усовершенствовать, считают представители власти
Станислав Кучушев
Евгений Разумный / Ведомости

Наивысшая судебная инстанция провела публичное обсуждение вопроса о соответствии Конституции положений Гражданского процессуального кодекса (ГПК). Сейчас нормы в ряде случаев не предусматривают пересмотр вступивших в силу судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам.

С жалобой в Конституционный суд (КС) обратились четверо заявителей: житель Белгорода Сергей Вишняков, Наталья Волокитина с Камчатки, башкорстанец Марат Каримов и москвичка Нина Наливайко. В нижестоящих судах они столкнулись с отказами пересмотреть решения, поскольку в их случаях вновь открывшиеся обстоятельства не относились к перечню необходимых. 

Заявители хотят добиться признания положений статей 390.14 и 392 ГПК не соответствующими Конституции. Они указывают в жалобах, что эти нормы не предусматривают основания для пересмотра решений существенные вновь открывшиеся обстоятельства, о которых на момент принятия решения не знали ни сами заявители, ни суд. 

Что случилось у заявителей

С Вишнякова в 2012 г. взыскали более 20 млн руб. по кредитным договорам, но позднее выяснилось, что его бывшая сожительница сфальсифицировала подпись и использовала поддельные документы, о чем пострадавшему было неизвестно. Факт фальсификации подтвердили в МВД, а в отношении сожительницы в 2022 г. было возбуждено уголовное дело. Вишняков обратился в суд за пересмотром определений о взыскании с него денежных средств. Но суд отклонил заявление как необоснованное. Жительница Камчатки пыталась оспорить раздел совместно нажитого  имущества с бывшим супругом. Ей было отказано в заявлении о возбуждении уголовного дела, несмотря на то, что часть имущества супруга была признана приобретенной до брака по подложным доказательствам. Отказ был связан с истечением сроков давности для привлечения к ответственности. У Каримова и Наливайко аналогичные ситуации. 

В делах заявителей имели место признаки нарушения прав, а противоречивая судебная практика возникла в следствие как дефектности положений статьи 392 ГПК, так и в виду недостаточности разъяснений судов высших инстанций, заметил полномочный представитель Совета Федерации в КС Андрей Клишас. «Суд не может игнорировать факты, установленные постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующему основанию актом лишь по причине его процессуальной формы», – обратил внимание сенатор.

По мнению Клишаса, возникшая правовая неопределенность может быть устранена посредством дополнительной регламентации, так как правовое регулирование и порождаемые им последствия должны быть определенными и закономерными для всех участников правоотношений. С ним согласились  полномочный представитель президента Александр Коновалов и представитель генпрокуратуры Вячеслав Росинский. 

По словам Коновалова, проблема вопроса о пересмотре гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам затрагивает серьезный пласт рисков и угроз для эффективности правопорядка и судебной системы в целом. «Отсутствие у судов должной активности в исправлении ошибок, которые они совершили, тем более по чужой вине, когда суды умышленно вводили в заблуждение, создает разочарование в судебной системе», – сказал он. 

Какие сейчас могут быть вновь открывшиеся обстоятельства

Согласно ч. 3 ст. 392 ГПК к вновь открывшимся обстоятельствам относятся:

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю;

2) заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, фальсификация доказательств, повлекшие за собой принятие незаконного или необоснованного судебного постановления и установленные вступившим в законную силу приговором суда;

3) преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей, преступления судей, совершенные при рассмотрении и разрешении данного дела и установленные вступившим в законную силу приговором суда.

Представитель Госдумы в КС Юрий Петров заявил, что оспариваемые нормы не противоречат Конституции. «Вина устанавливается приговором суда. А вот такие постановления [о прекращении уголовного дела или об отказе в его возбуждении] еще не означают, что подозреваемый совершил что-то из того, что написал следователь или дознаватель», – сказал Петров. 

КС сможет устранить «бюрократические препятствия» в виде «не тех» названий документов и отсутствия их в перечне оснований для пересмотра дела, говорит представляющая интересы Каримова – Гульжана Магомаева. Юрист настаивает, что  суды должны в первую очередь опираться на объективную сторону дела и установленные фактические обстоятельства, а не на названия документов и нормативных актов.   

Согласно сложившейся практике, подтвердил партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, суды чаще всего отвечают отказом на требования о пересмотре гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам, если эти обстоятельства не входят в установленный статьей 392 ГПК перечень. От КС можно ожидать решения о необходимости расширенной трактовки положений ГПК, предположил Горбунов. Но в этом есть, считает эксперт, определенный  риск: исчерпывающий перечень оснований является своего рода предохранителем от злоупотреблений правом.

Постановление КС огласит в ближайшее время. Обычно у суда это занимает не больше месяца.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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