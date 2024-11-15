Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Ториева и общественницу Афанасьеву

Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Ториева и общественницу АфанасьевуИз списка также исключен Фонд охраны окружающей среды и защиты животных
Минюст России включил в список иностранных агентов журналиста и правозащитника из Ингушетии Магомеда Ториева, а также физика, писательницу и общественного деятеля Веру Афанасьеву, сообщается на сайте ведомства.
Ториев в разные годы работал на «Радио Свобода» (российское отделение организации считается в РФ иноагентом и признано нежелательным), участвовал в миссиях ООН в Чечне и Ингушетии, миссиях ОБСЕ на Украине. Специализировался в основном на новостях и аналитических материалах о Южном и Северном Кавказе, исследовал российско-украинский конфликт.
Кандидат физико-математических наук и доктор философских наук Афанасьева является бывшим профессором Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского. Резонанс вызвала публикация ее открытого письма «Пять признаков тяжелой болезни российского образования», в поддержку которого выступала журналистка Ксения Собчак. Афанасьева также является автором текстов «Пять причин, по которым не следует становиться профессором» и др.
Минюст утверждает, что Ториев и Афанасьева распространяли фейки о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о Вооруженных силах страны, выступали против специальной военной операции на Украине. Ведомство при этом не уточняет, получали ли они иностранное финансирование и из каких источников. Ториев проживает за пределами России, добавили в Минюсте. По Афанасьевой таких данных не приводится.
15 ноября Минюст также исключил из реестра иноагентов в связи с ликвидацией Фонд охраны окружающей среды и защиты животных.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу. В мае 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.
Кроме того, в Госдуму в ноябре был внесен законопроект о рублевых спецсчетах для иностранных агентов. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин пояснял, что иноагенты не смогут выводить за рубеж деньги с этого счета, на который будут зачисляться их доходы в РФ от творческой и интеллектуальной деятельности. Предполагается, что снять средства можно будет только лично на территории России.