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Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Ториева и общественницу Афанасьеву

Из списка также исключен Фонд охраны окружающей среды и защиты животных
Екатерина Щербинина
Алексей Орлов / Ведомости

Минюст России включил в список иностранных агентов журналиста и правозащитника из Ингушетии Магомеда Ториева, а также физика, писательницу и общественного деятеля Веру Афанасьеву, сообщается на сайте ведомства.

Ториев в разные годы работал на «Радио Свобода» (российское отделение организации считается в РФ иноагентом и признано нежелательным), участвовал в миссиях ООН в Чечне и Ингушетии, миссиях ОБСЕ на Украине. Специализировался в основном на новостях и аналитических материалах о Южном и Северном Кавказе, исследовал российско-украинский конфликт.

Кандидат физико-математических наук и доктор философских наук Афанасьева является бывшим профессором Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского. Резонанс вызвала публикация ее открытого письма «Пять признаков тяжелой болезни российского образования», в поддержку которого выступала журналистка Ксения Собчак. Афанасьева также является автором текстов «Пять причин, по которым не следует становиться профессором» и др.

Минюст утверждает, что Ториев и Афанасьева распространяли фейки о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о Вооруженных силах страны, выступали против специальной военной операции на Украине. Ведомство при этом не уточняет, получали ли они иностранное финансирование и из каких источников. Ториев проживает за пределами России, добавили в Минюсте. По Афанасьевой таких данных не приводится.

15 ноября Минюст также исключил из реестра иноагентов в связи с ликвидацией Фонд охраны окружающей среды и защиты животных.

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу. В мае 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.

Кроме того, в Госдуму в ноябре был внесен законопроект о рублевых спецсчетах для иностранных агентов. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин пояснял, что иноагенты не смогут выводить за рубеж деньги с этого счета, на который будут зачисляться их доходы в РФ от творческой и интеллектуальной деятельности. Предполагается, что снять средства можно будет только лично на территории России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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