В Госдуму внесли проект о рублевых спецсчетах для иноагентов

В Госдуму внесли проект о рублевых спецсчетах для иноагентовОни понадобятся для зачисления доходов от интеллектуальной деятельности этой категории лиц
Законопроект о рублёвых спецсчетах для иностранных агентов внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Предполагается, что все доходы иноагента от его интеллектуальной деятельности будут зачисляться только на такие счета.
«Лазейка для тех, кто использует полученные в России доходы для поддержки вооруженных сил Украины (ВСУ), будет перекрыта. Пособники врагов не должны обогащаться за счет своей страны», – подчеркнул Пискарев.
Соавторы инициативы – 429 депутатов из всех фракций во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным.
По словам Пискарева, решение соразмерно исходящим от иноагентов угрозам безопасности страны. Парламентарий напомнил, что депутаты ГД приняли уже более 40 законов, цель которых – защитить суверенитет и противодействовать вмешательству во внутренние дела России.
Анонсируя внесение законопроекта, Володин уточнял, что открытие спецсчета станет обязательным для иноагента, и если он не откроет его самостоятельно, то это будет должен сделать тот, кто перечисляет ему гонорары. При этом распоряжаться деньгами со спецсчета иноагенты смогут только после отмены этого статуса. Спикер ГД также напомнил, что на данный момент иноагентами признан 491 человек.
Володин сообщал, что законопроект может быть рассмотрен в первом чтении уже на следующей неделе. Предполагается, что ко второму чтению могут быть добавлены нормы о зачислении на спецсчет средств от продажи движимого и недвижимого имущества, а также от аренды и прочих доходов.
Как пишет ТАСС со ссылкой на документ, на имя иноагента можно будет открыть только один спецсчет в рублях. Иноагент будет обязан осведомлять о своем статусе лиц, которые выплачивают средства, в том числе неустойку, штрафы, пени.
Статус иностранного агента действует в России с 2012 г., после принятия поправок в закон о некоммерческих организациях (НКО). СМИ начали признавать иноагентами в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Гражданин со статусом иноагента лишается возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности. Также статус включает в себя запрет на рекламу.