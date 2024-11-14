В Госдуму внесли проект о рублевых спецсчетах для иноагентов

Анонсируя внесение законопроекта, Володин уточнял, что открытие спецсчета станет обязательным для иноагента, и если он не откроет его самостоятельно, то это будет должен сделать тот, кто перечисляет ему гонорары. При этом распоряжаться деньгами со спецсчета иноагенты смогут только после отмены этого статуса. Спикер ГД также напомнил, что на данный момент иноагентами признан 491 человек.