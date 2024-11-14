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На имя иноагента можно будет открыть только один рублевый спецсчет

Ведомости

Только один спецсчет в рублях можно будет открыть на имя иностранного агента, такая норма содержится в законопроекте о спецсчетах для выплат иноагентам за интеллектуальную деятельность, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В случае принятия закона все доходы от продажи книг и исполнения песен иноагентов в России будут зачисляться на специальный рублевый счет, которым можно будет воспользоваться только после снятия статуса иноагента. После отмены статуса держатели счета смогут получить находящиеся на них рубли в течение 15 дней, эти средства в том числе могут быть перечислены на другой банковский счет.

Законопроект также обяжет иноагента сообщать о наличии своего статуса лицам, которые выплачивают средства, в том числе неустойку, штрафы, пени. Как сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Тelegram-канале, в первом чтении законопроект могут рассмотреть на следующей неделе. Ко второму чтению планируется добавить нормы о зачислении на спецсчет также средств от продажи движимого и недвижимого имущества, а также средства от аренды и прочих доходов.

Володин напомнил, что сейчас иноагентами признан 491 человек. По его мнению, большинство признанных иноагентами в России «позволяют себе продолжать оскорблять нашу страну» и, «не стесняясь, рассказывают, что тратят полученные деньги в том числе на поддержку вооруженных сил Украины».

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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