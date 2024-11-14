На имя иноагента можно будет открыть только один рублевый спецсчет
Только один спецсчет в рублях можно будет открыть на имя иностранного агента, такая норма содержится в законопроекте о спецсчетах для выплат иноагентам за интеллектуальную деятельность, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
В случае принятия закона все доходы от продажи книг и исполнения песен иноагентов в России будут зачисляться на специальный рублевый счет, которым можно будет воспользоваться только после снятия статуса иноагента. После отмены статуса держатели счета смогут получить находящиеся на них рубли в течение 15 дней, эти средства в том числе могут быть перечислены на другой банковский счет.
Законопроект также обяжет иноагента сообщать о наличии своего статуса лицам, которые выплачивают средства, в том числе неустойку, штрафы, пени. Как сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Тelegram-канале, в первом чтении законопроект могут рассмотреть на следующей неделе. Ко второму чтению планируется добавить нормы о зачислении на спецсчет также средств от продажи движимого и недвижимого имущества, а также средства от аренды и прочих доходов.
Володин напомнил, что сейчас иноагентами признан 491 человек. По его мнению, большинство признанных иноагентами в России «позволяют себе продолжать оскорблять нашу страну» и, «не стесняясь, рассказывают, что тратят полученные деньги в том числе на поддержку вооруженных сил Украины».
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.