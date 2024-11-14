На имя иноагента можно будет открыть только один рублевый спецсчет

В случае принятия закона все доходы от продажи книг и исполнения песен иноагентов в России будут зачисляться на специальный рублевый счет, которым можно будет воспользоваться только после снятия статуса иноагента. После отмены статуса держатели счета смогут получить находящиеся на них рубли в течение 15 дней, эти средства в том числе могут быть перечислены на другой банковский счет.