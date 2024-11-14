Законопроект о введении спецсчетов для иноагентов внесут 14 ноября
Законопроект о введении рублевых специальных счетов для выплат иноагентам внесут в Госдуму сегодня, 14 ноября. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
«Сегодня внесем законопроект, который обсуждали с вами ранее. <...> В рамках которого предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов», – написал он в Telegram.
Володин напомнил, что сейчас иноагентами признан 491 человек. По его мнению, большинство признанных иноагентами в России «позволяют себе продолжать оскорблять нашу страну» и «не стесняясь рассказывают, что тратят полученные деньги в том числе на поддержку вооруженных сил Украины».
7 ноября Володин анонсировал законопроект об особом порядке выплат иноагентам. Речь идет об обязательном специальном рублевом счете для включенных в реестр Минюста лиц, на который будет зачисляться доход от их деятельности. Володин 14 ноября уточнил, что в случае, если внесенный в реестр иноагентов не откроет спецсчет самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться денежными средствами со спецсчета такие лица смогут только после исключения из реестра Минюста.
Позже спикер нижней палаты уточнил, что иноагенты не смогут выводить за рубеж деньги со спецсчета. По его словам, сейчас депутаты также изучают возможность распространить такую практику на тех, кто уехал из России и «высказывается оскорбительно по отношению к стране и участникам специальной военной операции, при этом получая средства от сдачи в аренду и продажи своего имущества на территории РФ».
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.