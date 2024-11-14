Законопроект о введении спецсчетов для иноагентов внесут 14 ноября

7 ноября Володин анонсировал законопроект об особом порядке выплат иноагентам. Речь идет об обязательном специальном рублевом счете для включенных в реестр Минюста лиц, на который будет зачисляться доход от их деятельности. Володин 14 ноября уточнил, что в случае, если внесенный в реестр иноагентов не откроет спецсчет самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться денежными средствами со спецсчета такие лица смогут только после исключения из реестра Минюста.